Cuối năm 2024, Song Joong Ki đón tin vui lên chức bố lần 2 và có phim Bogota: Land of Last Chance sắp ra rạp. Trong quá trình quảng bá cho tác phẩm, nam diễn viên còn có những chia sẻ thú vị về cuộc sống riêng tư của mình.

Đáng chú ý, khi truyền thông đề cập đến con gái vừa chào đời, tài tử chẳng ngần ngại cho phóng viên xem ảnh rồi hạnh phúc khoe con: "Con gái của tôi xinh phải không? Cảm giác khi ôm con gái lúc mới sinh khác hẳn con trai đầu lòng. Tôi sẽ không thể nào quên được khoảnh khắc đấy. Bé con nhà tôi đang lớn lên rất khỏe mạnh".

Theo phóng viên của tờ Newsen, con gái Song Joong Ki mang vẻ đẹp lai, sở hữu ngoại hình nổi bật ngay từ khi mới chào đời. Em bé có đường nét gương mặt xinh xắn, dễ thương như búp bê. Tiết lộ về diện mạo con gái Song Joong Ki ngay lập tức gây sốt mạng xã hội xứ Hàn, trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi. Trên các diễn đàn, netizen bày tỏ sự thích thú, đồng thời hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy hình ảnh con gái của tài tử hàng đầu.

Con gái Song Joong Ki được tiết lộ có ngoại hình nổi bật nhờ mang dòng máu lai.

Ngoài ra, Song Joong Ki cũng chia sẻ rằng anh đã trở thành ông bố phát cuồng vì con gái sau khi lên chức cha lần 2. Theo nam diễn viên, anh luôn muốn khoe con với tất cả mọi người. "Tôi trở thành ông bố ngốc nghếch vì con gái của mình rồi (cách nói của người Hàn Quốc về ông bố chiều con)", Song Joong Ki hài hước nói.

Hiện, Katy Louise Saunders - vợ Song Joong Ki - vẫn đang phục hồi sau sinh. Cho nên, cô vẫn chưa thể xuất hiện cũng như đi xem bộ phim Bogota: Land of Last Chance do ông xã đóng chính. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông, Song Joong Ki cũng liên tục bày tỏ sự biết ơn vợ vì cô luôn ủng hộ, hỗ trợ anh thực hiện lịch trình quay phim.

Đối với Song Joong Ki, Bogota: Land of Last Chance là bộ phim đặc biệt có ý nghĩa với. Vợ tài tử mang nửa dòng máu Colombia - bối cảnh của phim. Song Joong Ki từng chia sẻ rằng: "Mẹ vợ tôi là người Colombia. Tôi biết được điều này khi sống và tiếp xúc với gia đình vợ, họ nói trước đây người dân xấu hổ, muốn xóa đi những hình ảnh liên quan đến các tội phạm ở vùng đất này nên đã bỏ ra rất nhiều công sức".

Cuộc hôn nhân của Song Joong Ki và bà xã người Anh Katy Louise Saunders là đề tài chưa bao giờ hết hot đối với truyền thông.

Nguồn: iFeng, Newsen