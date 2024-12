Mới đây, Song Joong Ki đã có buổi phỏng vấn với tờ Newsen nhân dịp tác phẩm "Bogota: Land of Last Chance" ra rạp.

Ngoài những chia sẻ xung quanh tác phẩm mới, "bố 2 con" đình đám showbiz xứ Hàn cũng có tiết lộ vài điều về các con cũng như bà xã ngoại quốc.

Khi được hỏi về cảm xúc khi có con gái, Song Joong Ki không giấu được niềm tự hào, thậm chí còn khoe ảnh con với các phóng viên và nói: "Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu bế con gái trên tay. Tôi đã thành ông bố cuồng con gái rồi. Tôi biết là hơi lố, nhưng tôi thực sự muốn khoe con gái với mọi người".

Song Joong Ki không giấu được niềm vui khi chào đón con gái.

So với lần đầu làm bố, Song Joong Ki cho biết, bản thân cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt: "Dù con còn rất nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khác biệt. Khi bế con trên tay, tôi có cảm giác như con bé nép hẳn vào lòng mình. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác ấy".

Song Joong Ki cho biết, việc có cơ hội thử sức tới tiếng Tây Ban Nha (tiếng mẹ đẻ của vợ Song Joong Ki) cũng là một trong những lý do khiến anh gật đầu đồng ý tham gia "Bogota: Land of Last Chance".

Nam tài tử "Cậu Út nhà tài phiệt" hào hứng kể lại: "Quá trình học tiếng Tây Ban Nha rất thú vị, tôi đã gặp được một giáo viên giỏi. Vì tôi là người khá cởi mở nên nhanh chóng kết thân với các nhân viên người Colombia. Họ rất nhiệt tình chỉ dạy tôi, dù phát âm của tôi còn khá vụng về. Tôi thấy nhịp điệu của tiếng Tây Ban Nha rất hợp với mình. Hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục học và thường xuyên thực hành với vợ".

Song Joong Ki chia sẻ thêm: "Những ai đã nuôi con nhỏ sẽ hiểu, sẽ tới lúc các con tôi nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha tốt hơn tôi. Tôi không muốn bị tụt lại phía sau, muốn giao tiếp được với các con, nên tôi mới học ngoại ngữ".

Về sức khỏe của con gái cùng bà xã hiện tại, Song Joong Ki nói: "Con gái đang lớn lên khỏe mạnh. Vợ tôi cũng đang hồi phục tốt sau sinh. Cô ấy vẫn chưa thể xem được phim 'Bogota: Land of Last Chance'. Có lẽ cô ấy sẽ xem sau khi hồi phục". Nam diễn viên khẳng định, bà xã biết rõ công việc bận rộn của anh nên luôn ủng hộ hết mình.

Năm 2023, Song Joong Ki kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Theo truyền thông Hàn, vợ chồng Song Joong Ki "về chung 1 nhà" sau khoảng 3 năm hẹn hò. Đến tháng 6/2023, Song Joong Ki và Katy Louise Saunders chào đón con trai đầu lòng ở Rome (Italy). Vào giữa tháng 11/2024, Song Joong Ki thông báo rằng, bà xã đã hạ sinh cô con gái thứ 2 tại Rome.