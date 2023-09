Song Joong Ki lần đầu dự sự kiện sau khi lên chức bố, đích thân nói về tin bà xã người Anh có con riêng

Kể từ sau khi lên chức bố, Song Joong Ki đã ở Ý 7 tháng để chăm sóc vợ và con trai đầu lòng. Đến nay, anh mới trở về Hàn Quốc và tham dự sự kiện công chiếu phim Hwaran vào chiều ngày 22/9. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Song Joong Ki vì đây là lần đầu tiên nam diễn viên công khai xuất hiện trong 1 sự kiện chính thức sau khi trở thành "bố bỉm sữa".

Tại đây, những chia sẻ của Song Joong Ki về bà xã Katy Louise Saunders và con trai đầu lòng đã trở thành tâm điểm. Nam diễn viên thẳng thắn phủ nhận những tin đồn liên quan đến quá khứ của bà xã bằng câu nói: "Tôi và vợ đều là những ông bố bà mẹ mới. Trừ chuyện về trường đại học, mọi tin đồn khác về vợ tôi đều sai sự thật". Câu trả lời của Song Joong Ki được cho là vừa khéo léo nhưng cũng không kém phần cứng rắn.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đặt nghi vấn Katy Louise Saunders từng kết hôn và có con gái riêng hơn 10 tuổi. Dù có nhiều bằng chứng cho thấy cô bé xuất hiện cùng Katy Louise Saunders chỉ là con gái của bạn thân, nhưng những tin đồn vẫn bủa vây bà xã Song Joong Ki.

Song Joong Ki lần đầu dự sự kiện sau khi lên chức bố. Dù tài tử có vẻ tăng cân nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới visual của anh

Song Joong Ki đã mạnh mẽ đáp trả tin đồn bà xã có con riêng ngay trong sự kiện công chiếu

Tài tử 38 tuổi cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi lên chức bố: "Tôi không cảm thấy áp lực gì về việc kết hôn và sinh con. Nhiều người đã gửi lời chúc mừng và tôi thực sự rất biết ơn. Em bé nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh như lời mọi người chúc phúc". Vì lần đầu làm bố nên Song Joong Ki còn nhiều bỡ ngỡ: "Tôi và vợ mới làm bố mẹ lần đầu nên không biết con có thể lớn nhanh như vậy. Tôi nghĩ rằng mình cần phải trở thành 1 người bố tốt hơn nữa". Song Joong Ki còn vui vẻ mong đợi đến ngày có thể cùng con trai đầu lòng xem phim Hwaran do anh thủ vai chính.

Vào cuối năm 2022, Song Joong Ki bất ngờ thông báo kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Quý tử đầu lòng của tài tử chào đời vào ngày 14/6 ở Rome, Ý. Trong suốt thời gian ở châu Âu, Song Joong Ki tập trung hoàn thành quay phim My Name Is Loh Kiwan và chăm sóc vợ con.

Song Joong Ki và vợ chọn sinh con tại châu Âu thay vì Hàn Quốc

Quý tử đầu lòng của Song Joong Ki chào đời vào ngày 14/6 vừa qua

Nguồn: Osen