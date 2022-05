Song Joong Ki lần đầu công khai quan tâm 1 minh tinh hạng A trên Instagram, nghi vấn hẹn hò sau 3 năm ly hôn Song Hye Kyo

Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã ly hôn được gần 3 năm, nhưng cuộc tình dang dở của họ vẫn luôn được netizen nhắc đến. 1 trong những điều dân tình luôn quan tâm đó chính là tình mới của 2 ngôi sao. Động thái mới nhất của Song Joong Ki đã làm dân tình bàn tán về mối quan hệ thực sự của anh với nữ diễn viên Kim Tae Ri.

Trên trang cá nhân, tài tử Hậu Duệ Mặt Trời đã đăng tải ảnh anh đang xem vlog đầu tay của Kim Tae Ri cùng lời nhắn: "Các bạn hãy ủng hộ 'geogiga yeoginga' (tên vlog của Kim Tae Ri) thật nhiều nhé. #Victory". Song Joong Ki và Kim Tae Ri từng đóng chung phim Victory vào năm 2020. Tuy nhiên sau 2 năm, việc nam tài tử công khai ủng hộ hoạt động riêng của bạn diễn, mà không phải quảng bá phim đã làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ thực sự của anh và Kim Tae Ri. Thậm chí nhiều fan còn cho rằng rất có thể họ đang hẹn hò. Đây cũng là lần đầu tiên Song Joong Ki đăng bài về 1 sao nữ không liên quan đến phim anh đang đóng hiện tại.

Song Joong Ki không giấu được nụ cười khi theo dõi vlog của Kim Tae Ri

Anh còn kêu gọi các fan...

... hãy ủng hộ vlog đầu tay của Kim Tae Ri

Song Joong Ki và Kim Tae Ri từng đóng chung phim Victory, tuy nhiên phim đã được chiếu từ năm 2020

Trong suốt thời gian quảng bá, Song Joong Ki và Kim Tae Ri có nhiều hành động thân thiết với nhau. Sau 2 năm, nam tài tử bất ngờ ủng hộ hoạt động khác của bạn diễn mà không phải quảng bá phim. Điều này làm dấy lên nghi vấn 2 ngôi sao có mối quan hệ đặc biệt, thậm chí đang hẹn hò

Bên cạnh đó, cũng có nhiều fan cho rằng Kim Tae Ri và Song Joong Ki có tình bạn thân thiết, nên nam diễn viên mới quảng bá cho vlog của cô. Sau khi chia tay Song Hye Kyo, Song Joong Ki từng vướng tin đồn hẹn hò với 1 luật sư và bạn diễn Jeon Yeo Bin. Tuy nhiên, những tin đồn này đều nhanh chóng "chìm xuồng".

Hiện tại, nam tài tử tập trung quay phim Chaebol Family's Youngest Son và thường "chiêu đãi" dân tình những hình ảnh khoe visual không tuổi, điển trai ngút ngàn. Về phía Kim Tae Ri, mới đây cô đã đạt giải thường Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2022 với vai diễn Na Hee Do trong phim Twenty Five, Twenty One.

Visual "hack tuổi", điển trai ngút ngàn gần đây của Song Joong Ki khiến dân tình "ngất lịm"