Song Joong Ki lại đóng phim mới, sánh đôi mỹ nhân có gương mặt 'giống cả Kbiz'

Có thể nói rằng ở thời điểm hiện tại, Song Joong Ki là một trong những diễn viên năng suất bậc nhất Hàn Quốc. Hồi cuối năm ngoái, bộ phim 'Cậu út nhà tài phiệt' do anh đóng chính đã tạo ra một cơn sốt cực kỳ lớn. Bây giờ, ngôi sao 37 tuổi tiếp tục khiến các fan rần rần với dự án mới mang tên 'My name is Loh Kiwan'.



Đây là một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn và "tình màn ảnh" mới của nam tài tử là Choi Sung Eun. Có thể bạn chưa biết, nhưng mỹ nhân sinh năm 1996 được công nhận là người sở hữu gương mặt "giống cả Kbiz". Nhiều khán giả Hàn đánh giá cô mang nét đẹp của Han Hyo Joo, Ha Ji Won, Eunjung (T-ara) và cả idol quá cố Sulli.

Song Joong Ki sẽ nên duyên với Choi Sung Eun trong phim My name is Loh Kiwan.

Với sự kết hợp của bộ đôi Song Joong Ki - Choi Sung Eun, khán giả hoàn toàn có lý do để chờ đợi vào phản ứng hóa học bùng nổ giữa hai người. Lý do là bởi họ đều là những cái tên có khả năng diễn xuất rất tốt. Đẳng cấp của Song Joong Ki là điều chẳng cần bàn cãi. Trong khi đó, Choi Sung Eun cũng được đánh giá cao sau những gì đã thể hiện trong các bộ phim 'Vượt ra tội ác' và 'Thanh âm của phép thuật'.

Ngoài Song Joong Ki và Choi Sung Eun, bộ phim 'My name is Loh Kiwan' còn có sự góp mặt của các diễn viên Cho Han Cheul, Kim Sung Roung, Lee Il Hwa, Lee Sang Hee cùng với Seo Hyun Woo. Tác phẩm này được chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Hee Jin, lên sóng Netflix thời gian tới.