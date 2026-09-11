Song Hye Kyo thân mật bên người đàn ông sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki, hình trái tim to đùng gây sốt

Từ khi ly hôn Song Joong Ki hồi năm 2019 đến nay, “nhất cử nhất động” từ Song Hye Kyo đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Tới sáng 11/9, tờ Setn đưa tin, nữ minh tinh họ Song vừa khiến cả MXH náo loạn khi bất ngờ đăng ảnh thân mật, tựa cằm lên vai 1 người đàn ông. Đáng chú ý, cô còn không ngần ngại gắn thêm cả biểu tượng trái tim to đùng trong bức hình này.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng thi nhau đồn đoán về tình trạng mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và người đàn ông trong ảnh. Thậm chí, 1 bộ phận netizen còn đặt ra hẳn nghi vấn nữ minh tinh họ Song vừa công khai diện mạo bạn trai mới trên tài khoản Instagram có 18 triệu người theo dõi hậu ly hôn Song Joong Ki.

Song Hye Kyo bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh thân mật bên người đàn ông lạ mặt kèm biểu tượng trái tim to đùng. Ảnh: IGNV

1 bộ phận khán giả nghi nữ minh tinh họ Song đã tìm được đối tượng hẹn hò mới hậu ly hôn Song Joong Ki. Ảnh: Naver

Ngay lập tức, truyền thông xứ Hàn đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ danh tính người đàn ông trong bức ảnh chụp cùng Song Hye Kyo. Thì ra người này là 1 nhà tạo mẫu tóc kiêm bạn thân của nữ diễn viên họ Song. Mới đây, Song Hye Kyo đã bay sang Pháp thực hiện lịch trình riêng. Trong thời gian lưu trú lại Paris, cô đã hội ngộ cùng nhà tạo mẫu tóc nói trên. Và bức hình gây xôn xao mới đây thực chất chỉ ghi lại thời điểm 2 người họ gặp lại nhau chứ không phải khoảnh khắc hẹn hò như dân tình đang đồn đoán. Nói tóm lại, không hề có chuyện Song Hye Kyo công khai hẹn hò tình mới sau 7 năm chia tay Song Joong Ki.

Song Hye Kyo hiện vẫn độc thân, chưa công khai hẹn hò thêm với bất kỳ ai kể từ sau khi chia tay Song Joong Ki. Ảnh: Nate

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver