Cuộc sống của Song Joong Ki sau 7 năm ly hôn Song Hye Kyo

Nhắc đến Song Joong Ki, khán giả khó quên giai đoạn đỉnh cao của anh với Hậu Duệ Mặt Trời. Vai chàng quân nhân Yoo Shi Jin đưa nam diễn viên trở thành ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á. Trên phim, anh và Song Hye Kyo tạo nên chuyện tình ngọt ngào đến mức được xem là một trong những cặp đôi kinh điển của màn ảnh Hàn.

Sau khi phim kết thúc, chuyện tình của họ tiếp tục bước ra đời thực. Năm 2017, Song Joong Ki và Song Hye Kyo tổ chức đám cưới linh đình, biến cặp đôi màn ảnh thành vợ chồng ngoài đời. Thời điểm ấy, "Song - Song" được xem như một chuyện tình đẹp nhất nhì của showbiz châu Á.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng có khoảng thời gian mặn nồng.

Nhưng chỉ 2 năm sau, câu chuyện cổ tích bất ngờ khép lại bằng một vụ ly hôn đầy ồn ào. Những đồn đoán liên quan đến nguyên nhân đổ vỡ liên tục xuất hiện, kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Cuộc hôn nhân từng được tung hô nay trở thành biến cố đáng nhớ nhất trong đời Song Joong Ki.

Sau ly hôn, ngôi sao sinh năm 1985 không lựa chọn khai thác chuyện cũ để gây chú ý. Anh tập trung trở lại với công việc, liên tục tham gia các dự án mới và từng bước chứng minh khả năng diễn xuất. Theo thời gian, hình ảnh Song Joong Ki cũng thay đổi. Anh không còn là chàng trai trẻ mang vẻ ngoài thư sinh của Hậu Duệ Mặt Trời nữa mà trở nên trưởng thành, chín chắn hơn.

Bước ngoặt tiếp theo đến khi Song Joong Ki gặp nữ diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Cặp đôi giữ chuyện tình cảm khá kín tiếng trước khi bất ngờ công bố kết hôn vào tháng 1/2023. Cùng thời điểm, Song Joong Ki cũng tiết lộ bà xã đang mang thai.

Cuộc hôn nhân này từng nhận nhiều sự chú ý và cũng không thiếu sự tranh cãi, nhưng Song Joong Ki và Katy Louise Saunders dường như không quá bận tâm đến những lời bàn tán. Thay vì liên tục xuất hiện trước công chúng, cả 2 người lựa chọn cuộc sống tương đối kín đáo và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Tháng 6/2023, cặp đôi đón con trai đầu lòng và hơn 1 năm sau thì chào đón thêm một nàng công chúa. Chỉ trong khoảng 2 năm, Song Joong Ki từ một người đàn ông vừa bước qua cuộc hôn nhân dang dở đã trở thành ông bố của 2 con.

Song Joong Ki có cuộc sống viên mãn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó.

Cuộc sống hiện tại của tài tử xứ Hàn cũng vì thế mà có nhiều thay đổi. Song Joong Ki từng chia sẻ về việc học ngoại ngữ để có thể giao tiếp và hòa nhập tốt hơn với gia đình vợ. Hình ảnh anh dành thời gian cho vợ con, chăm sóc con cái và tận hưởng cuộc sống riêng tư khiến hình tượng "nam thần màn ảnh" ngày nào trở nên gần gũi hơn.

Đáng chú ý, vào tháng 7/2026, mạng xã hội Hàn Quốc từng xuất hiện tin đồn Song Joong Ki ly hôn lần 2. Thông tin nhanh chóng gây chú ý nhưng sau đó được xác định là nội dung giả mạo do AI tạo ra. Tin đồn cũng cho thấy đời sống hôn nhân của nam diễn viên Vincenzo vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn.

Sau 7 năm kể từ cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo, Song Joong Ki dường như đã bước sang một chương hoàn toàn khác của cuộc đời. Anh vẫn duy trì sự nghiệp, tiếp tục đóng phim và xuất hiện trước công chúng, nhưng bên ngoài ánh đèn sân khấu lại dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình.

Từ chuyện tình từng khiến cả châu Á ngưỡng mộ đến cuộc hôn nhân hiện tại, hành trình của Song Joong Ki cho thấy cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kịch bản mà công chúng mong đợi. Ở tuổi 40, anh không còn cần một chuyện tình hào nhoáng để chứng minh mình đang hạnh phúc. Vợ, 2 con và một cuộc sống bình yên có lẽ đã là điều quan trọng nhất với Song Joong Ki sau những thăng trầm của 7 năm trước.