Phim Hàn 2026: Hết Song Hye Kyo đến Son Ye Jin phải ôm trọng trách "phục thù"

Sau giai đoạn 2023 - 2024 với loạt tác phẩm vừa bùng nổ rating trong nước, vừa tạo hiệu ứng toàn cầu, phim truyền hình Hàn Quốc bước vào năm 2025 trong tâm thế được kỳ vọng rất cao. Thế nhưng trái với dự đoán, 2025 lại trở thành một năm lặng sóng. Không thiếu phim, không thiếu sao, cũng chẳng thiếu thể loại, nhưng truyền hình Hàn vẫn loay hoay trong cảm giác xem xong là thôi, khó để lại dư chấn dài hơi. 2026 vì thế mà bắt buộc phải trở thành năm bùng nổ của phim Hàn và các ông lớn, từ đài truyền hình đến OTT đến phải tái xuất với trọng trách "phục thù".

Phim Hàn 2025 nhiều nhưng không mạnh

Nếu nhìn thuần về số lượng, 2025 là một năm ăn nên làm ra của phim Hàn. Từ phim đài truyền thống cho đến series gốc trên Netflix, Disney+, TVING, Coupang Play,… lịch phát sóng gần như kín quanh năm. Thể loại cũng đa dạng chưa từng thấy: rom-com, healing, pháp lý, hình sự, giả tưởng, cổ trang, sinh tồn, tâm lý xã hội... Dàn diễn viên dĩ nhiên cũng oàn những cái tên bảo chứng chất lượng bên cạnh không ít người mới có diễn xuất và nhan sắc ấn tượng. Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ nhiều mà không bùng nổ.

2025 truyền hình Hàn nhiều phim nhưng thiếu bom tấn

Năm 2025 không có một dự án nào thực sự vượt ngưỡng 20% rating trên sóng đài, điều từng được xem là chuẩn mực của phim truyền hình Hàn chỉ một năm trước đó. Các series nền tảng OTT dù được đầu tư mạnh tay nhưng phần lớn dừng lại ở mức ổn, xem được, hiếm có tác phẩm tạo thành hiện tượng xã hội. Ngay cả Squid Game 3 - bom tấn toàn cầu được mong chờ nhất cũng không tạo được cú nổ như phần 1 từng làm vào năm 2021. Dù vẫn đạt lượng xem khổng lồ, sức lan toả văn hoá, tranh luận xã hội và mức độ ám ảnh của Squid Game 3 rõ ràng kém xa kỳ vọng. Chất lượng kịch bản bị đánh giá thấp, thông điệp bị cho là loãng, và yếu tố game sinh tồn từng làm nên thương hiệu không còn đủ hấp dẫn.

Trong bức tranh ấy, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt gần như là dự án hiếm hoi tạo được dư chấn thực sự. Không cần chiêu trò, không cần cú twist gây sốc, bộ phim chinh phục khán giả bằng cảm xúc bền bỉ, nhân vật sống động và cách kể chuyện thấm thía, giàu cảm xúc - điều mà nhiều tác phẩm khác trong năm 2025 đã đánh mất.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là niềm tự hào hiếm hoi của phim Hàn 2025

Nhìn tổng thể, vấn đề của phim Hàn 2025 không nằm ở tài năng hay nguồn lực, mà nằm ở sự thiếu vắng một tác phẩm bùng nổ - nơi mọi yếu tố cùng hội tụ để tạo nên hiện tượng. Và đó cũng là lý do khán giả bắt đầu quay sang đặt câu hỏi: Liệu 2026 có thể cứu lại niềm tin?

Phim Hàn 2026 và cuộc phản công được tính toán kỹ

Điểm dễ nhận thấy nhất ở phim Hàn 2026 là sự trở lại của những biên kịch - đạo diễn hàng đầu, những người từng đứng sau các tác phẩm định hình cảm xúc của khán giả Hàn suốt nhiều năm. Không còn chạy theo công thức viral ngắn hạn, phim Hàn 2026 cho thấy xu hướng quay về với các câu chuyện có chiều sâu, bối cảnh rộng, nhân vật được xây dựng dài hơi.

Tiêu biểu nhất chính là Slowly and Intensely với kinh phí đầu tư lên tới 70 tỷ won được xem như át chủ bài của Netflix Hàn trong năm 2026. Bộ phim đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo, dưới ngòi bút của biên kịch Noh Hee Kyung. Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn từ thập niên 60 đến 80, Slowly and Intensely không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là lát cắt lịch sử của tham vọng, tổn thương và cái giá của hào quang. Việc phim vừa đóng máy, từng được cho là sẽ ra mắt vào quý 2 năm nay (đến nay chưa xác nhận lại lịch chiếu) nhưng đã được kỳ vọng từ rất sớm cho thấy niềm tin mà khán giả đặt vào dự án này lớn đến mức nào.

Thực tế thì Slowly and Intensely vẫn chưa công bố lịch chiếu chính thức và được kỳ vọng sẽ ra mắt trong nửa sau 2026

Song song đó, Scandal - series cổ trang do Netflix sản xuất với sự tham gia của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, cũng được xem là bom tấn tiềm năng của nửa cuối 2026. Chuyển thể từ câu chuyện kinh điển Untold Scandal, dự án này mang màu sắc gợi cảm, quyền lực và tâm lý phức tạp, hứa hẹn tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ khi lên sóng. Việc Netflix chọn phát hành full bộ trong một ngày cho thấy sự tự tin vào sức hút của tác phẩm.

Ở mảng giải trí nhẹ hơn, khán giả vẫn có thể trông chờ những tác phẩm cân bằng cảm xúc như Spring Fever hay Perfect Crown - rom-com có sự góp mặt của IU và Byeon Woo Seok, dự kiến lên sóng trong nửa đầu 2026. Dù không được quảng bá là bom tấn, đây là những dự án vừa đủ dễ xem, vừa có yếu tố ngôi sao để giữ nhịp thị trường. Điểm chung của các dự án này là đặt nhân vật vào xung đột dài hơi, thay vì giải quyết vấn đề trong vài tập đầu như nhiều phim 2025 từng làm.

Perfect Crown hứa hẹn bùng nổ

Năm 2026 rõ ràng là một bước chuyển quan trọng của làng phim truyền hình Hàn Quốc sau một năm 2025 mà dù rất dày đặc dự án nhưng thiếu những tác phẩm định danh màn ảnh thực sự. Không còn phong cách tung hàng loạt phim hời hợt để lấp khung giờ phát sóng, 2026 đang chứng kiến một xu hướng rõ rệt là các nhà làm phim, đài truyền hình và OTT đều chọn lọc những dự án có nhân lực mạnh và nội dung hấp dẫn hơn để phục hồi niềm tin khán giả. Yếu tố này chính là bằng chứng cho thấy phim truyền hình 2026 không đơn thuần là nhiều phim mà là có kế hoạch sản xuất dài hơi. Ví dụ, Netflix đã ấn định The Art of Sarah cho lịch phát hành vào 13/2/2026, một series bí ẩn - kinh dị với dàn diễn viên được xác nhận và trailer cùng poster đã ra mắt trước đó, cho thấy đầu tư về chất lượng và marketing rõ rệt. Một bộ phim khác với lịch công bố rõ ràng là In Your Brilliant Season, dự kiến lên sóng 20/2/2026 trên MBC, lấy bối cảnh tình cảm - đời sống với kịch bản và dàn cast đã được giới truyền thông Hàn khẳng định.

The Art of Sarah chỉ vừa công bố lịch chiếu đã gây ra cơn sốt

Không chỉ có drama chính kịch và romance truyền thống, dòng phim lãng mạn, kỳ ảo đang trở lại mạnh mẽ ngay từ đầu năm, thể hiện ở việc các dự án như Spring Fever khởi chiếu ngay từ 5/1/2026 trên tvN và phát toàn cầu qua Amazon Prime Video, mang đến lựa chọn nhẹ nhàng nhưng hài hước cho khán giả đang tìm cảm giác chữa lành sau nhiều phim căng thẳng. Cùng với đó, phim mang yếu tố giả tưởng, lãng mạn như No Tail to Tell được xác nhận phát vào 16/1/2026 trên SBS và Netflix, cho thấy các hợp tác giữa đài truyền thống và OTT vẫn tiếp tục được ưu tiên để mở rộng tầm ảnh hưởng. Ngoài ra, dòng phim lãng mạn nhẹ nhàng như Our Universe, đi kèm với việc tái lập các khung giờ phát sóng truyền thống trên tvN, là minh chứng cho nỗ lực tái cân bằng giữa phim thương mại và phim có chiều sâu cảm xúc.

No Tail to Tell

Những dự án này tiết lộ một nét nổi bật của 2026, rằng phim Hàn có kế hoạch sản xuất, xác định ngày chiếu và định hướng nội dung rõ ràng trước khi công bố rộng rãi. 2026 càng cho thấy sự đa dạng thể loại cũng được quản lý tốt hơn, từ trinh thám, bí ẩn cho tới rom-com hay sitcom dạng nhẹ, đều có định hướng khán giả mục tiêu rõ rệt thay vì đu trend vô định. Tất nhiên, mọi kỳ vọng vẫn cần thời gian kiểm chứng. Nhưng so với một năm 2025 nhiều phim mà thiếu khoảnh khắc bùng nổ, phim Hàn 2026 cho thấy tín hiệu tích cực hơn: có dự án mũi nhọn rõ ràng, có sự trở lại của những cái tên bảo chứng chất lượng, và quan trọng nhất là tham vọng kể những câu chuyện đủ sâu để ở lại với khán giả.