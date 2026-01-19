Bi Rain và vợ, diễn viên Kim Tae Hee. (Ảnh: Kbizoom)

Sau 20 năm chờ đợi, biểu tượng Hallyu Rain (Jung Ji-hoon) một lần nữa thắp sáng sân vận động Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Vào ngày 17 tháng 1, Bi Rain tổ chức tour diễn RAIN Asia Tour 2026: Encore – Đài Bắc, đánh dấu sự trở lại được mong chờ từ lâu của anh tại một trong những địa điểm hòa nhạc mang tính biểu tượng nhất châu Á.

Đến Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 16 tháng 1, Rain đã nhập cảnh qua khu vực VIP nhưng vẫn dành thời gian chào đón giới truyền thông với sự ấm áp quen thuộc của mình. Để kỷ niệm dịp này, truyền thông Đài Loan đã điểm lại ba sự thật ít được biết đến nhưng vô cùng thú vị về nam ca sĩ kiêm diễn viên có thể hát, nhảy và diễn xuất một cách điêu luyện.

1. Từ nghèo khó đến ngôi sao: Từng là vận động viên đấu vật

Ít người hâm mộ biết rằng trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu, Rain đã lớn lên trong cảnh nghèo khó cùng cực. Anh từng tiết lộ rằng anh không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ và đã mất mẹ khi còn trẻ. Có thời điểm, anh mặc cùng một bộ đồ thể thao ướt đẫm mồ hôi suốt cả tháng vì không có tiền mua quần áo mới.

Mặc dù được biết đến nhiều nhất với vai trò ca sĩ, Rain cũng đã xây dựng được sự nghiệp diễn xuất vững chắc với các bộ phim truyền hình ăn khách như Full House, My Lovely Girl và Ghost Doctor. Ngoài lĩnh vực giải trí, anh còn là một vận động viên đấu vật được đào tạo bài bản. Trong một tập trước đây của chương trình Knowing Bros, anh nổi tiếng với việc đánh bại sáu đô vật trẻ hơn trong trận đấu 1 chọi 6, thể hiện sức mạnh thể chất và kỷ luật đáng nể của mình.

2. Bi Rain chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ tình cảm với Song Hye Kyo

Song Hye Kyo và Bi Rain trong phim Full House.

Bộ phim Full House năm 2004 của Rain, đóng cùng Song Hye Kyo, đã trở thành hiện tượng toàn châu Á và làm dấy lên nhiều tin đồn hẹn hò trong nhiều năm. Thậm chí có báo cáo cho rằng cả hai từng cùng nhau du học tại Hoa Kỳ. Bất chấp những đồn đoán dữ dội, cả hai ngôi sao đều nhất quán khẳng định họ chỉ là "bạn tốt", và mối quan hệ chưa bao giờ được chính thức xác nhận.

3. Cặp đôi quyền lực đầu tiên của Hàn Quốc trong ngày đầu năm mới

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, Dispatch đã tiết lộ mối quan hệ của Rain với nữ diễn viên hàng đầu Kim Tae Hee, đưa họ trở thành "cặp đôi nổi tiếng đầu tiên của Hàn Quốc trong ngày đầu năm mới". Cả hai kết hôn vào năm 2017 và hiện là cha mẹ của hai cô con gái.

Rain từng chia sẻ rằng mặc dù họ không phải là mẫu người lý tưởng của nhau, nhưng anh đã vô cùng xúc động khi thấy Kim Tae Hee chăm sóc nhân viên của mình trong một buổi quay quảng cáo, và nghĩ rằng: "Đây là người mà tôi muốn cưới". Kim Tae Hee sau đó tiết lộ rằng chính những lá thư chân thành của Rain trong một giai đoạn khó khăn của cuộc đời đã khiến cô mở lòng với anh.

Khi Rain trở lại sân khấu Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), người hâm mộ không chỉ được chứng kiến một buổi hòa nhạc mà còn được ăn mừng hành trình của một huyền thoại tự thân, người có câu chuyện cuộc đời hấp dẫn không kém gì âm nhạc của anh.