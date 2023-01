Song Hye Kyo U50 vẫn trẻ trung, thon gọn nhờ 4 mẹo ăn uống

Nhắc đến Song Hye Kyo, nhiều người không chỉ nghĩ đến danh sách các bộ phim đình đám cô từng góp mặt, mà còn không khỏi xuýt xoa diện mạo xinh đẹp hiếm có của nữ diễn viên.

Ở độ tuổi 42, tên tuổi Song Hye Kyo ngày càng nóng và nhận được quan tâm nhiều hơn khi trở lại với màn ảnh trong bộ phim The Glory. Đặc biệt khi xuất hiện trên bìa tạp chí Elle số tháng 2 năm 2023, nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân họ Song lại càng gây sốt vì quá trẻ trung, xinh đẹp.

Ít ai biết, để có được nhan sắc và vóc dáng xinh đẹp như hiện nay Song Hye Kyo từng có một khoảng thời gian khó khăn vật lộn với việc giảm cân. Trong quá khứ, cô từng nặng đến 70kg, tuy nhiên sau khi giảm thành công 17kg cô gần như lột xác hoàn toàn.

Song Hye Kyo ngày chưa giảm cân.

Trong nhiều lần trả lời báo chí, Song Hye Kyo cho hay cô có một kế hoạch tập luyện, ăn uống khoa học và lành mạnh. Mỗi ngày nữ diễn viên đều cố vận động trong vòng 30 phút, di chuyển từ 3km đến 5km dù bận rộn. Cô luôn lựa chọn đi bộ thay vì di chuyển bằng ô tô hay thang máy khi có cơ hội.

Gần đây, Song Hye Kyo lại có màn giảm cân "lịch sử" để vào vai Moon Dong Eun gầy gò, thiếu chất trong phim The Glory. Theo nữ diễn viên tiết lộ để giảm cân, cô đã phải kiên trì ăn konjac suốt hai tháng. Konjac được chiết xuất từ cây khoai nưa, một họ cây mọc tại Đông Á và Đông Nam Á. Nó đặc biệt được ưa chuộng tại Nhật.

Theo tờ Healthline, konjac có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu khắt khe khi giảm cân, cải thiện sức khỏe như chứa ít calories, không có chất béo, gluten, đường, ít tinh bột, giàu chất xơ, giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đặc biệt, chất xơ glucomannan trong konjac có khả năng hấp thụ nước cao gấp 50 lần so với trọng lượng của nó, chính vì vậy, ăn konjac giúp tăng cảm giác no, hạn chế thèm ăn vặt.

Trước khi gây chú ý vì giảm cân để đóng phim bằng cách ăn gạo konjac, Song Hye Kyo cũng đã giảm cân thành công nhờ 4 mẹo ăn uống vô cùng hay ho dưới đây.

Song Hye Kyo xuất hiện trên bìa tạp chí Elle số tháng 2 năm 2023.

1. Ăn đậu phụ thay cơm

Song Hye Kyo tiết lộ bản thân mình trong suốt thời gian giảm cân đã ăn đậu phụ thay thế cho cơm và tinh bột. Sở dĩ bởi đậu phụ có chứa hàm lượng protein cao, nhưng lượng calo lại thấp... điều đó khiến cho đậu phụ trở thành món ăn gây no lâu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn, từ đó cắt giảm lượng thức ăn tiêu thụ vào cơ thể và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, đậu phụ là thực phẩm có nhiều isoflavone, có tác dụng như estrogen thực vật giúp ngăn ngừa sự lão hóa nên đây có thể coi là thực phẩm rẻ tiền, ăn thường xuyên sẽ giúp chị em trẻ lâu hơn.

Tuy vậy các chuyên gia vẫn khuyến cáo không nên ăn đậu phụ quá nhiều. Tiến sĩ Anju Sood, chuyên gia dinh dưỡng của tờ NDTV, nói: "Đậu phụ chắc chắn là một trong những nguồn protein tốt nhất, nhưng cũng cũng nằm trong danh sách thực phẩm có protein khó tiêu hóa nhất. Quá trình chuyển hóa protein sẽ tạo ra axit uric. Ăn quá nhiều đậu phụ, sẽ dẫn đến sự tích tụ axit uric dư thừa, trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến bệnh gút".

Ngoài ra, các nghiên cứu đã tuyên bố rằng việc tiêu thụ quá nhiều đậu phụ có thể làm rối loạn quá trình sản xuất estrogen dẫn đến các vấn đề về nội tiết tố.

Do đó, bạn vẫn có thể ăn đậu phụ để giảm cân như Song Hye Kyo nhưng chỉ nên ăn 3 lần/tuần mà thôi.

2. Chỉ ăn no 80%

Song Hye Kyo cho hay, một trong những bí quyết giữ gìn vóc dáng của bản thân đó là chỉ ăn no đến 80% là dừng, tuyệt đối không ăn gì thêm.

Thực tế phương pháp ăn no đến 70-80% như nữ diễn viên đã được giới chuyên gia sức khỏe khuyến khích từ lâu. Tại hòn đảo trường thọ Okinawa (Nhật Bản), người dân nơi này cũng tiết lộ bí quyết sống thọ trăm tuổi của mình là chỉ ăn no đến 70% bởi ăn như vậy sẽ tốt cho quá trình tiêu hóa ở dạ dày và ruột, thức ăn sẽ không bị tích tụ lại trong dạ dày. Hơn nữa việc ăn quá no sẽ gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

3. Không ăn đồ ăn vặt

Được biết, để quá trình giảm cân có hiệu quả tốt nhất, nàng diễn viên đã phải tự xây dựng cho mình một thời gian biểu cố định: Ăn sáng lúc 8h; ăn trưa lúc 12h; và ăn tối lúc 18h. Ngoài 3 bữa ăn chính, nữ diễn viên xinh đẹp cũng cắt bỏ hoàn toàn những món ăn vặt vì tin rằng những món này không chỉ có hại cho dạ dày, làn da mà còn là thủ phạm khiến bản thân tăng cân không phanh.

4. Không ăn gì sau 6h tối

Sau bữa tối diễn ra vào lúc 18h, Song Hye Kyo không ăn thêm thứ gì vì ăn sau khoảng thời gian này có khả năng tích mỡ rất cao. Ăn càng khuya càng dễ gây tích mỡ bụng, gây tăng cân, béo phì... đây đều là yếu tố gia tăng bệnh tim mạch.

Điều này cũng giống với nguyên tắc ăn tối của người Nhật Bản. Họ thường ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng. Có như vậy mới đảm bảo dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa cơm và thức ăn, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ. Để thức ăn tiêu hóa hết rồi mới lên giường đi ngủ chính là một nguyên tắc để người Nhật có giấc ngủ ngon mà lại tránh được tình trạng béo phì.