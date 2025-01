Hãng mỹ phẩm cao cấp Guerlain mới đây đã làm "dậy sóng" mạng xã hội khi công bố nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc - Song Hye Kyo chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu cho thương hiệu. Thông qua bài đăng chính thức trên các kênh truyền thông, Guerlain nhấn mạnh triết lý theo đuổi vẻ đẹp độc đáo và cam kết nâng cao vị thế phụ nữ, hòa quyện hoàn hảo với hình ảnh của Song Hye Kyo – một biểu tượng sắc đẹp và tài năng được công nhận trên toàn cầu.

Điểm nhấn của thông báo này chính là hình ảnh Song Hye Kyo với đôi môi tô son đỏ quyền lực và quyến rũ, gây ấn tượng mạnh mẽ. Thần thái kiêu sa cùng vẻ đẹp tự nhiên của nữ minh tinh nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến người hâm mộ và giới truyền thông không ngớt lời khen ngợi. Bức ảnh đã lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, khẳng định vị trí của Song Hye Kyo như một biểu tượng phong cách đẳng cấp quốc tế.

Như vậy, chỉ mới bước qua năm 2025 chưa đầy 20 ngày nhưng Song Hye Kyo đã nhanh chóng nhận được tin vui này.

Song Hye Kyo, sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như "Trái tim mùa thu", "Ngôi nhà hạnh phúc" và "Hậu duệ mặt trời". Đầu năm 2025, cô liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ trong làng giải trí.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo tham gia chương trình giải trí "You Quiz on the Block" sau 17 năm vắng bóng trên các show truyền hình, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh đó, bộ phim mới "The Black Nun" với sự tham gia của Song Hye Kyo dự kiến ra mắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2025, hứa hẹn mang đến hình ảnh mới lạ của nữ diễn viên.

Sự xuất hiện dày đặc của Song Hye Kyo trong các hoạt động giải trí đầu năm 2025 không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của cô trong ngành công nghiệp giải trí mà còn cho thấy sự đa dạng và nỗ lực không ngừng trong việc làm mới hình ảnh, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.