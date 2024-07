Song Hye Kyo là một trong những minh tinh nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hàn. Chính vì thế, loạt thông tin xoay quanh các dự án nghệ thuật mới của cô luôn là chủ đề được công chúng quan tâm.

Song Hye Kyo hoạt động nghệ thuật chăm chỉ với những dự án phim đáng mong chờ

Mới đây, xuất hiện thông tin dự án truyền hình "Show business" có thể đã hoàn thành buổi đọc kịch bản. Trước đó, có nguồn tin cho rằng Song Hye Kyo sẽ góp mặt trong phim với tư cách nữ chính. Ngoài Song Hye Kyo, tác phẩm này được cho là còn có sự tham gia của dàn diễn viên cực nổi tiếng gồm Gong Yoo, Kim Seol Hyun và Honey Lee.

Cho những ai chưa biết, "Show business" có kịch bản được chắp bút bởi biên kịch - nhà văn nổi tiếng Noh Hee Kyung, kể về cuộc sống của những người làm việc trong ngành phát thanh truyền hình. Với "Show business", hiện lên trước mắt khán giả sẽ là chặng đường lịch sử chứng kiến sự xuất hiện ngành giải trí Hàn Quốc.

"Show business" được cho là quy tụ dàn cast cực kỳ đỉnh bao gồm Song Hye Kyo, Honey Lee, Gong Yoo và Kim Seol Hyun

Khán giả Việt phấn khích với thông tin Song Hye Kyo kết hợp với Gong Yoo:

- 100 tập tui cũng chịu. - Nói chung vẫn ở dạng tin đồn, nhưng tin đồn của phim Hàn cảm giác "tín" hơn của bên Hoa ngữ. "Dưa" Hoa ngữ nhiều khi toàn "dưa" ủng, "dưa" hỏng. - Lâu lắm rồi mới có bộ phim dài hơn 20 tập, mong tin này là thật. - Dàn cast này thì rating lại 2 số thôi. - Chú tui, chị tui đều comeback rồi. Yeah.

Bộ đôi mỹ nhân tài sắc Song Hye Kyo và Jeon Yeo Been kết hợp trong phim "Dark nuns"

Ngoài "Show business", các fan của Song Hye Kyo còn được gặp thần tượng ở tác phẩm điện ảnh "Dark nuns". Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai sơ Junia, người cố gắng cứu giúp cậu bé Hee Joon thoát khỏi việc bị một linh hồn tà ác chiếm giữ thân xác. Đồng hành cùng cô là sơ Michaela (Jeon Yeo Been). Được biết, "Dark nuns" là ngoại truyện của phim điện ảnh "Mục sư" ra mắt năm 2015 do Kang Dong Won đóng chính.

Một bộ phim khác mà Song Hye Kyo cũng góp mặt, đó là "All the love you wish for" của Suzy và Kim Woo Bin. Tuy nhiên ở dự án này, minh tinh 42 tuổi chỉ xuất hiện với tư cách khách mời mà thôi.