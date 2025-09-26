Lương Thùy Linh - Song Hye Kyo đọ độ sang chảnh khi đụng 1 set đồ

Trong làng thời trang, chuyện "đụng hàng" giữa các mỹ nhân luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại show diễn Xuân - Hè 2026 của nhà mốt Fendi. Set đồ này trước đó, cũng từng được nhiều mỹ nhân như Song Hye Kyo hay Pia Wurtzbach chọn diện, từ đó tạo ra màn đụng độ thú vị trong làng thời trang.

Người đẹp gốc Cao Bằng lựa chọn set áo sơ mi lụa trắng phối cùng quần dài đồng bộ, trên tay cầm chiếc túi trắng sang trọng, kết hợp phụ kiện kim loại bản to. Nàng hậu để tóc xõa thẳng tự nhiên, trang điểm nền nã, mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng cũng gây tranh cãi.

Nhiều khán giả nhận xét diện mạo lần này của Lương Thùy Linh chưa thực sự ấn tượng, tổng thể trang phục dễ khiến người nhìn liên tưởng đến đồ ngủ, mái tóc xõa thẳng thiếu điểm nhấn khiến set đồ trông đơn giản quá mức. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nàng hậu khéo léo giữ hình ảnh an toàn, không cầu kỳ nhưng vẫn tinh tế và phù hợp với tinh thần tối giản của Fendi.

Thực tế, trước Lương Thùy Linh, đại sứ toàn cầu của Fendi - nữ diễn viên Song Hye Kyo - cũng từng diện bộ trang phục này. Trong lần xuất hiện, Song Hye Kyo để tóc ngắn cá tính, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, không đeo phụ kiện cầu kỳ. Chính sự tối giản ấy lại tạo nên sức hút riêng, giúp nữ minh tinh Hàn Quốc ghi điểm bởi thần thái sang trọng, nhẹ nhàng mà vẫn hiện đại.

Ngoài hai mỹ nhân kể trên, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach cũng từng lựa chọn set đồ này. Người đẹp Philippines phối đồ khá giống Lương Thùy Linh khi để tóc xõa và kết hợp cùng phụ kiện kim loại. Điểm khác biệt nằm ở chiếc túi xách cầm tay tông xanh nổi bật, trở thành điểm nhấn cho tổng thể outfit. Sự tinh tế trong cách phối màu giúp Pia Wurtzbach không bị "chìm" trong set đồ trắng vốn dễ đơn điệu.

Có thể thấy, bộ trang phục lụa trắng từ Fendi sở hữu phom dáng rộng rãi, thoải mái và mang tinh thần phóng khoáng. Tuy nhiên, chính đặc điểm này lại dễ gây tranh cãi: nếu thiếu điểm nhấn, outfit sẽ khiến người mặc trông như đang diện trang phục ngủ. Chính vì vậy, nhiều fashion blogger quốc tế khi diện thiết kế này thường khéo léo thêm phụ kiện nổi bật như túi xách tông màu rực rỡ, giày cao gót ánh kim, hoặc biến đổi kiểu tóc để tăng thêm phần cá tính.

Trong màn đụng hàng lần này, Song Hye Kyo ghi điểm với thần thái ngôi sao lâu năm cùng mái tóc ngắn hiện đại, toát lên sự thanh lịch và cuốn hút. Pia Wurtzbach chứng minh sự nhạy bén trong việc phối phụ kiện, nhờ chiếc túi màu xanh trở thành điểm sáng cho bộ trang phục. Trong khi đó, Lương Thùy Linh lại chọn cách an toàn, giữ nguyên tông trắng - bạc xuyên suốt, mang đến hình ảnh nhẹ nhàng nhưng thiếu một chút bứt phá.

Dù mỗi người có cách xử lý khác nhau, nhưng tất cả đều khẳng định sức hút của set đồ này - một thiết kế không quá cầu kỳ nhưng đủ để trở thành "phép thử" cho gu thời trang và cá tính của người mặc. Câu hỏi đặt ra là: giữa Song Hye Kyo, Pia Wurtzbach và Lương Thùy Linh, ai mới là người diện set đồ Fendi này ấn tượng nhất? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào gu thẩm mỹ riêng của mỗi người hâm mộ, nhưng rõ ràng, màn đụng hàng này đã khiến giới mộ điệu được dịp so sánh thú vị.