Song Hye Kyo được một “sao” nam ví nhan sắc ra sao mà nghe xong dàn khách mời cười ngất

Nhan sắc của Song Hye Kyo luôn là chủ đề được nhiều người bàn tán. Trong chương trình Radio Star của đài MBC mới đây, anh chàng P.O bất ngờ đề cập đến nhan sắc của nữ diễn viên và nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Theo đó, trong chương trình, nam thần tượng cho biết: "Song Hye Kyo đẹp như một vị thần, cô ấy xinh đẹp khiến tôi như muốn điên cuồng. Một cô búp bê biết nói và di chuyển".

Ngay lập tức, MC của chương trình liền hỏi: "Cậu cũng là người nổi tiếng, cậu không thấy những sao nữ khác xinh đẹp sao?", P. O liền phản hồi: "Song Hye Kyo khác, vẻ đẹp của cô ấy gần như là của thần linh vậy", khiến dàn khách mời lẫn MC được một phen cười ngất trước màn so sánh nhan sắc của Song Hye Kyo, cũng như sự yêu thích của anh chàng dành cho nữ diễn viên này.

P.O khiến trường quay cười ngất khi so sánh nhan sắc của Song Hye Kyo như thần linh.

Ở thời điểm hiện tại, Song Hye Kyo đang góp mặt trong dự án truyền hình có tên Now, We Are Breaking Up. Mặc dù vấp phải không ít những tranh cãi xoay quanh diễn xuất cũng như cốt truyện nhạt nhẽo khiến rating của bộ phim không mấy khả quan, tuy nhiên một điều mà netizen không thể phủ nhận đối với Song Hye Kyo chính là nhan sắc ngày càng mặn mà, xinh đẹp của cô nàng.