Song Hye Kyo đi ăn cùng bạn trai tin đồn, đàng trai là thiếu gia tập đoàn đóng tàu lớn thứ 2 Hàn Quốc?

Sáng 23/9, tờ Starnews cho hay, Song Hye Kyo mới đây đã hội ngộ đi ăn cùng “thánh sống” Kang Dong Won, nữ minh tinh Moon So Ri và đạo diễn Jang Joon Hwan. Trên trang cá nhân, địch thân mỹ nhân họ Song đã chia sẻ tới người hâm mộ tấm ảnh hiếm hoi từ buổi gặp mặt. Theo đó, cô vừa đăng lên bức hình bàn tiệc đầy ắp món ăn và tag kèm tên tài khoản của Moon So Ri cùng tài khoản thương hiệu thời trang của Kang Dong Won.

Được biết, Song Hye Kyo và Kang Dong Won từng hóa thân thành 1 cặp đôi yêu nhau trong bộ phim Love for Sale do Jang Joon Hwan làm đạo diễn hồi năm 2010. Tác phẩm này cũng đã trở thành cột mốc khởi đầu cho mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa Song Hye Kyo và đạo diễn họ Jang, tính đến nay tình bạn đẹp của họ đã kéo dài được 16 năm.

Buổi tụ họp đi ăn của Song Hye Kyo - Kang Dong Won đã nhanh chóng gây chú ý lớn, bởi lẽ 2 ngôi sao từng dính nghi vấn hẹn hò, “phim giả tình thật” trong thời gian dài. Mãi tới khi Song Joong Ki bước vào cuộc đời Song Hye Kyo, tin đồn tình ái giữa mỹ nhân họ Song và Kang Dong Won mới dần lắng xuống.

Còn nhớ Song Hye Kyo - Kang Dong Won từng có màn hợp tác vô cùng ăn ý qua 2 tác phẩm bao gồm Love for Sale và My Brilliant Life. Trong nhiều năm, 2 ngôi sao đã dính nghi vấn “phim giả tình thật”, nảy sinh tình cảm đằng sau ống kính máy quay.

Khi ấy, có không ít thông tin cho hay Kang Dong Won thật sự say mê Song Hye Kyo, trong khi đó mỹ nhân họ Song cũng từng rung động trước đàng trai. Bản thân Kang Dong Won cũng nhiều lần thổ lộ việc thật sự bị choáng ngợp trước nhan sắc của Song Hye Kyo. Theo 1 số nguồn tin, tài tử họ Kang đã ngỏ lời với Song Hye Kyo nhưng không nhận được sự đồng ý của người đẹp vì cô sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp. Tới khi Song Joong Ki hẹn hò Song Hye Kyo, tin đồn tình ái giữa mỹ nhân họ Song và Kang Dong Won mới dần chìm vào quên lãng.

Song Hye Kyo - Kang Dong Won có mối lương duyên sâu đậm. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Trong khi đó, Kang Dong Won sinh năm 1981 trong 1 gia đình giàu có và bề thế. Nhiều thông tin tiết lộ rằng, nam thần họ Kang vốn là con trai Phó Chủ tịch tập đoàn đóng tàu lớn thứ 2 của Hàn Quốc SSP, tuy nhiên anh luôn cố gắng giấu kín thân thế của mình kể từ khi gia nhập làng giải trí tới nay.

Từ nhỏ, anh đã theo học ở những ngôi trường quý tộc với mức học phí trên trời. Với IQ lên tới 137, Kang Dong Won luôn cho thấy sự xuất chúng hơn người. Anh tốt nghiệp chuyên ngành kĩ sư cơ khí của đại học Hanyang danh giá. Nhưng rồi, Kang Dong Won lại chọn theo nghiệp showbiz và nhanh chóng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật.

Năm 2000, với chiều cao 1m86 khi đang là sinh viên năm nhất đại học, Kang Dong Won đã lọt vào mắt của công ty quản lý người mẫu khi đang đi trên phố. Từ đó, anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình, xuất hiện trên sàn catwalk trình diễn các bộ sưu tập ở Paris như DKNY, Gucci và Hugo Boss, cũng như cho Hiệp hội nghệ sĩ thời trang Seoul địa phương. Sau khi được nhận vai trong video ca nhạc cho I Swear của Jo Sung Mo, trải nghiệm đó đã khiến Kang Dong Won tò mò đến mức quyết định tham gia 1 số lớp học diễn xuất.

Anh từ bỏ nghề người mẫu và xuất hiện lần đầu với tư cách diễn viên trong bộ phim truyền hình MBC năm 2003 Country Princess. Trong năm 2004, anh xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng qua tác phẩm Người Đẹp Nói Dối với vai người yêu của Kim Ha Neul. Năm 2004, sự nghiệp của nam thần 8X thăng hạng vượt bậc nhờ bộ phim Sự Quyến Rũ Của Bầy Sói, phim đã giúp anh giành được danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc của Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc, giải Diễn viên được yêu thích ở Liên hoan phim Rồng Xanh, Diễn viên mới của tại Golden Cinema Film Festival và giải Danh tiếng tại Baeksang. Kể từ đó tới nay, Kang Dong Won tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý như Hạnh Phúc Bất Ngờ, Peninsula, The Priests,...

Tại Kbiz, nam thần họ Kang còn được xem là 1 trong những nam nghệ sĩ điển trai nhất. Trước khi Kang Dong Won ra mắt, showbiz Hàn vốn chuộng những nam diễn viên có nét đẹp nam tính. Thế nhưng kể từ khi mỹ nam họ Kang xuất hiện, 1 chuẩn mực vẻ đẹp kiểu mới cũng bắt đầu ra đời tại Kbiz. Đó là “mỹ nam đẹp hơn hoa” - ý chỉ những người có vẻ ngoài thư sinh, mang phong cách mềm mại, đáng yêu. Cho đến nay, “mỹ nam đẹp hơn hoa” vẫn là phong cách mà rất nhiều idol xứ Hàn hướng tới.