Lộ ảnh Song Hye Kyo thân mật sát rạt, tựa đầu về phía 1 người đàn ông

Sáng 14/9, tờ Starnews cho hay, Song Hye Kyo vừa bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh đời thường mới nhất. Trong ảnh, nữ minh tinh họ Song diện trang phục thường ngày thoải mái với áo hoodie dáng rộng và đội mũ lưỡi trai. Dù gần như không trang điểm nhưng nữ ngôi sao sinh năm 1981 vẫn chinh phục được người hâm mộ nhờ visual “hack tuổi” cuốn hút cùng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào việc nữ diễn viên The Glory thân mật sát rạt, tựa đầu về phía 1 người đàn ông xuất hiện chung khung hình.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít khán giả đã tò mò về danh tính người đàn ông đứng bên cạnh Song Hye Kyo và mối quan hệ giữa 2 người họ.

Song Hye Kyo đăng ảnh thân mật dựa sát rạt vào 1 người đàn ông. Ảnh: IGNV

Ngay lập tức, ký giả Starnews đã nhanh chóng làm rõ những thắc mắc trong lòng khán giả. Thì ra người đàn ông nói trên là Yusuke Saeki - 1 chuyên gia trang điểm nổi tiếng của Nhật Bản. Anh từng làm việc với rất nhiều ngôi sao đình đám ở xứ sở hoa anh đào như Kiko, Yuka Mizuhara,...

Song Hye Kyo - Yusuke Saeki được biết đến là bạn bè thân thiết suốt nhiều năm, tình bạn của họ vượt qua cả rào cản ngôn ngữ cùng khoảng cách địa lý. Chính màn tương tác quá đỗi tự nhiên của Song Hye Kyo - Yusuke Saeki trong khung hình gây bàn tán mới đây đã thể hiện rõ tình bạn khăng khít giữa họ.

Ngoài ra, mối liên hệ giữa Yusuke Saeki và Song Joong Ki - chồng cũ của Song Hye Kyo cũng gây chú ý trở lại sau khi bức hình nói trên trở nên viral. Hồi đầu năm 2018 khi Song Hye Kyo - Song Joong Ki vẫn còn đang ở trong mối quan hệ hôn nhân, 2 ngôi sao này đã cùng đi nhậu với Yusuke Saeki.

Chứng kiến khung hình chung của Song Hye Kyo - Yusuke Saeki ở thời điểm đó, nhiều netizen nhận định, đích thân Song Joong Ki là người đã chụp ảnh cho mỹ nhân họ Song và anh bạn thân.

Yusuke Saeki từng cùng cặp đôi 1 thời Song Hye Kyo - Song Joong Ki đi nhậu cách đây 8 năm. Khi ấy, chuyên gia trang điểm người Nhật còn chia sẻ bức hình thân thiết bên nữ minh tinh The Glory lên trang Instagram cá nhân. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver