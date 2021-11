Hoa Hậu Israel Gal Gadot nối bước Angelina Jolie làm mẹ kế của Bạch Tuyết, sẽ là vai phản diện đẹp nhất màn ảnh?

Vào ngày 4/11, Gal Gadot xác nhận sẽ đảm nhận nhân vật nữ hoàng xấu xa trong live-action Snow White của Disney.

Các nguồn tin cho biết Disney đang dự định để Gal Gadot thủ vai một nhân vật phản diện tương tự như Angelina Jolie và Cate Blanchett. Chưa dừng ở đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ bản thân có niềm yêu thích hóa thân thành nhân vật phản diện Disney. Hiện tại, Gal Gadot đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng. Theo đó, nữ diễn viên sẽ sát cánh bên cạnh Rachel Zegler với tư cách là nhân vật chính.

Snow White được thực hiện dựa trên bản hoạt hình kinh điển ra mắt vào năm 1938. Bộ phim kể về công chúa Bạch Tuyết. Sau khi mồ côi, Bạch Tuyết sống cùng mẹ kế Evil Queen. Do có nhan sắc xinh đẹp nên Bạch Tuyết bị mẹ kế hãm hại. Với sự giúp đỡ của bảy chú lùn, Bạch Tuyết thoát nạn và tìm được tình yêu.

Bộ phim hoạt hình Snow White ra đời vào năm 1983.

Trước đó, dự án Snow White từng gây tranh cãi khi lựa chọn người đẹp da màu Rachel Zegler vào vai Bạch Tuyết. Bộ phim do biên kịch Benj Pasek và Justin Paul chấp bút. Snow White được chỉ đạo bởi Marc Webb - người từng nổi tiếng với các phim như The Amazing Spider-Man, 500 Days of Summer...

Dự án Snow White.

Gal Gadot sinh năm 1985 tại Israel, mang trong mình bốn dòng máu gồm Czech, Ba Lan, Áo và Đức. Vào năm 2004, nữ diễn viên đăng quang Hoa Hậu Israel 2004 ở tuổi 18. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu và diễn viên. Trong thời gian đầu, nữ diễn viên thường đảm nhận những vai phụ ít tên tuổi. Vào năm 2017, Gal Gadot nổi tiếng với vai diễn siêu anh hùng Wonder Woman trong bộ phim cùng tên thuộc vũ trụ điện ảnh DC.