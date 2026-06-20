Song Hye Kyo đã đánh cược thành công

Mới đây, Song Hye Kyo đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh mới nhất tại sự kiện Guerlain Gala 2026. Trong loạt ảnh, Song Hye Kyo diện váy nude tone kem với áo khoác buông lơi qua vai, lưng trần, dây buộc mỏng manh, đứng trên boong du thuyền giữa đêm tối.

Photographer Sang Sang Hun bắt được những khoảnh khắc vừa có chiều sâu nghệ thuật vừa rất đời thường theo cách tốt nhất của từ này. Song Hye Kyo đi trong hành lang khách sạn blur motion, đứng tựa lan can nhìn ra biển, xoay lưng lại ống kính để lộ phần lưng trần hoàn toàn. Và bộ ảnh đen trắng đầu tiên trong loạt, nơi cô trông như một nàng thơ cổ điển của điện ảnh châu Âu thập niên 60.

Không quá lời khi nói rằng Song Hye Kyo thực sự đẹp theo một cách rất khác so với cô của mười năm trước.

Điều thú vị là cuộc chuyển mình này không diễn ra đột ngột mà được tích lũy qua từng bước nhỏ, đủ để người ngoài nhìn vào mới nhận ra khi đặt cạnh nhau. Trong những năm trước, mái tóc dài nữ tính đã trở thành thương hiệu của cô. Rồi cô bắt đầu thử các kiểu tóc ngắn như bob cut và wolf cut, tạo ra diện mạo sắc sảo và hiện đại hơn trong khi vẫn giữ nguyên phần khí chất vốn có. Những bộ cánh minimalist mềm mại nhường chỗ cho các thiết kế cấu trúc mạnh hơn, đôi khi là cả menswear-inspired.

Bộ ảnh Vogue China gần đây, nơi cô thể hiện lingerie outfits với tư thế đầy quyền lực, thu hút sự chú ý từ công chúng quốc tế theo cách mà các bộ ảnh "sang nhẹ" của cô trước đây chưa làm được.

Điểm cốt lõi của sự thay đổi này không nằm ở bộ váy hay kiểu tóc cụ thể nào, mà là ở thái độ. Champagne silk được cô mặc theo cách xóa nhòa ranh giới giữa đồ ngủ và trang phục dạ tiệc theo một ngôn ngữ mới, không phải nhẹ nhàng ý nhị kiểu phụ nữ Hàn Quốc truyền thống, mà là tự tin, biết rõ mình đang mặc gì và muốn nói điều gì.

Tại một sự kiện hồi tháng 4, cô diện chiếc váy nude ôm với phần ren trong suốt, đủ để báo chí Hàn đưa tin và netizen bình luận rằng cô "trông tự do và hạnh phúc hơn bao giờ hết".

Ở Hàn Quốc, phụ nữ ngoài 40 vốn được kỳ vọng sẽ dần thu mình lại, chọn những bộ cánh an toàn hơn, kín đáo hơn, "phù hợp tuổi tác" hơn. Song Hye Kyo không đọc cái kịch bản đó.

Cô đang ở đỉnh cao của mình theo cách cô định nghĩa, không theo cách người khác chờ đợi, và đêm trên du thuyền của Guerlain tối qua chỉ là một bằng chứng mới nhất trong chuỗi dài đang được viết.