Tròn 7 năm Song - Song ly hôn: Song Hye Kyo tái sinh thành nữ hoàng, Song Joong Ki "còn cái nịt"

Tháng 6/2019, cả châu Á chấn động trước thông tin "cặp đôi thế kỷ" Song Hye Kyo và Song Joong Ki đệ đơn ly hôn, đặt dấu chấm hết cho chuyện tình bước ra từ phim ảnh đẹp như mơ. Sau tròn 7 năm, cuộc sống của hai ngôi sao hàng đầu xứ Hàn đã rẽ sang hai lối đi hoàn toàn khác biệt. Nếu như Song Hye Kyo dùng sự nghiệp để làm "liều thuốc" chữa lành, thì Song Joong Ki lại chọn gia đình làm bến đỗ, dẫu rằng con đường anh đi không hề trải đầy hoa hồng như người ta vẫn tưởng.

Song - Song đã ly hôn tròn 7 năm. Ảnh: X

Song Hye Kyo: Vượt qua "bão" dư luận bằng đỉnh cao nghệ thuật

Thời điểm cuộc hôn nhân tan vỡ, Song Hye Kyo là người chịu nhiều đả kích từ dư luận hơn cả. Giữa tâm bão của những lời đồn đoán và sự soi mói, cô đã chọn cách im lặng đầy bản lĩnh. Thay vì thanh minh, "ngọc nữ" chọn cách "đáp trả" bằng chính năng lực chuyên môn.

Sau một khoảng thời gian chững lại, Song Hye Kyo đã thực sự tái sinh với siêu phẩm The Glory . Vai diễn Moon Dong Eun – một người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc nhưng đầy kiên cường – dường như chính là tấm gương phản chiếu hành trình của chính cô ngoài đời thực.

Song Hye Kyo tái sinh với vai diễn trong The Glory. Ảnh: X

Không còn là nàng thơ với vẻ đẹp ngọt ngào, Song Hye Kyo giờ đây mang dáng dấp của một "nữ hoàng" đầy gai góc, sắc lạnh và quyền lực. Cô khẳng định lại vị thế của một ngôi sao hạng S không thể thay thế, với nhan sắc ngày càng mặn mà và giá trị thương mại vẫn đứng vững ở đỉnh cao của ngành giải trí.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ở tuổi ngoài 40, Song Hye Kyo vẫn vô cùng xinh đẹp và vững vàng địa vị sao hạng S. Ảnh: Instagram

Song Joong Ki: Hạnh phúc riêng tư và "nốt trầm" trong sự nghiệp

Trái ngược với vẻ huy hoàng của vợ cũ, cuộc đời hậu ly hôn của Song Joong Ki lại mang màu sắc trầm lắng hơn ở khía cạnh sự nghiệp. Anh nhanh chóng tìm thấy bến đỗ mới, kết hôn với cựu diễn viên Katy Louise Saunders và hiện đã lên chức cha của hai nhóc tì đáng yêu. Đó là ước nguyện lớn nhất mà anh từng chia sẻ: một gia đình nhỏ bình yên.

Song Joong Ki tái hôn với Katy Louise Saunders và có 2 con. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, được cái này thì mất cái kia. Việc đắm chìm vào hạnh phúc cá nhân dường như đã khiến nam tài tử mất đi phong độ trên màn ảnh. Những dự án phim ảnh gần đây của anh nhận về phản ứng khá trái chiều, từ kịch bản thiếu sức hút đến phong độ diễn xuất không còn ở đỉnh cao như thời Hậu duệ mặt trời .

Không dừng lại ở đó, ngoại hình của nam diễn viên cũng nhiều lần bị đem ra bàn tán vì sự xuống sắc, thiếu chỉn chu. Thêm vào đó, việc anh thường xuyên chia sẻ quá nhiều về vợ con trong các bài phỏng vấn vô tình tạo ra phản ứng ngược, khiến hình ảnh nam thần trong lòng công chúng dần trở nên xa lạ và có phần... "nói nhiều" hơn mức cần thiết.

Ảnh: Instagram

Song Joong Ki xuống sắc, sự nghiệp chững lại. Ảnh: Instagram

Lời chia ly hợp lý cho hai mảnh ghép không cùng nhịp điệu

Nhìn lại chặng đường 7 năm qua, có lẽ phải thừa nhận rằng cuộc chia ly năm ấy là một quyết định cần thiết. Song Joong Ki đã tìm thấy sự bình yên trong vai trò người cha, người chồng mà anh hằng mong đợi. Còn Song Hye Kyo, cô đã thỏa chí tung hoành trong sự nghiệp, khẳng định rằng phụ nữ hoàn toàn có thể tự kiến tạo một "vương quốc" cho riêng mình mà không cần sự hiện diện của một người đàn ông bên cạnh.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những minh tinh quyền lực nhất Hàn Quốc với loạt tác phẩm kinh điển như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời, The Glory... Song Joong Ki sinh năm 1985, nổi tiếng qua Sungkyunkwan Scandal, Chàng trai tốt bụng, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo, Cậu út nhà tài phiệt ...

Cặp đôi nên duyên từ Hậu Duệ Mặt Trời. Ảnh: Instagram

Còn nhớ cách đây tròn 10 năm, công chúng phát cuồng vì bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Cặp đôi Song - Song từ màn ảnh bước ra ngoài đời thực, hẹn hò và kết hôn, cùng mơ về 1 cái kết cổ tích. Đám cưới năm 2017 được gọi là "hôn lễ thế kỷ", nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau, cả hai tuyên bố ly hôn vào tháng 6/2019. Sau 7 năm, có lẽ cả hai đều đã học cách chấp nhận rằng: Họ từng là một phần quá khứ đẹp đẽ của nhau, nhưng không thuộc về tương lai của nhau.

Sự tách biệt của Song - Song hiện tại không còn là một cuộc cạnh tranh "ai hạnh phúc hơn", mà là sự lựa chọn lối sống riêng biệt, trở lại làm chính bản thân mình. Một bên là sự rực rỡ của hào quang sân khấu, một bên là sự yên ắng của góc gia đình. Có lẽ, đó chính là kết thúc có hậu nhất mà cả hai có thể trao cho nhau.