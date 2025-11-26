Hãy để Song Hye Kyo được yên

Song Hye Kyo mới đây đã có màn lộ diện gây chấn động tại lễ trao giải Rồng Xanh 2025. Trong suốt những ngày qua, cô liên tục xuất hiện trong những chủ đề thảo luận hot trên mạng xã hội xứ Hàn. Tới nay, ngoại hình của nữ minh tinh họ Song tại Rồng Xanh năm nay lại trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội trong buổi sáng 25/11.

Qua loạt ảnh và clip về Song Hye Kyo được chia sẻ rầm rộ mới đây, nhiều khán giả đã dành những lời khen "có cánh" cho diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên sinh năm 1981. Thế nhưng song song với đó, không ít netizen lại "bới lông tìm vết", soi triệt để hàng loạt khuyết điểm trên gương mặt nữ diễn viên, qua đó kết luận rằng, cô không còn trẻ trung và không xứng đáng với những lời tán dương về mặt nhan sắc. Theo những khán giả này, Song Hye Kyo lộ rõ nếp nhăn tuổi tác, rãnh cười ngay cả khi chỉ cười mỉm.

Loạt video quay lại hình ảnh Song Hye Kyo tại Rồng Xanh mới đây đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội xứ củ sâm trong buổi sáng 25/11

Bên cạnh những lời tung hô, cô phải đối mặt với hàng loạt nhận xét tiêu cực như "Nữ diễn viên rõ ràng đã già đi nhiều rồi", "Trẻ đâu mà trẻ, nhìn là biết đang ở độ tuổi 44 rồi mà"... 1 số netizen còn soi tới từng lỗ chân lông của Song Hye Kyo trong ảnh cận mặt và khẳng định nữ ngôi sao đã để lộ ra hàng loạt khuyết điểm

Giữa làn sóng soi mói quá mức nhắm vào nhan sắc Song Hye Kyo, nhiều fan đã đồng loạt lên tiếng bênh vực nữ nghệ sĩ. Theo đó, người hâm mộ nhấn mạnh rằng, Song Hye Kyo đã bước sang độ tuổi U45 nên không còn trẻ trung như hồi thanh niên là điều hết sức bình thường. Ở độ tuổi này, cô rõ ràng không thể tránh khỏi việc lộ ra những nếp nhăn và dấu vết thời gian trên khuôn mặt.

Hơn nữa, Song Hye Kyo nhiều lần khẳng định trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng, cô từ lâu đã ý thức được mình đang già đi và chấp nhận sự lão hóa tự nhiên đó. Những năm qua, Song Hye Kyo cũng thể hiện rõ việc cô dồn sức vào diễn xuất, cống hiến hết mình qua các tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh chứ không còn quá để tâm tới chuyện ngoại hình.

Vậy nên, fan hy vọng công chúng đừng nên soi mói quá mức tới ngoại hình Song Hye Kyo và hãy tập trung vào các tác phẩm của nữ diễn viên trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Elle hồi đầu năm 2023, Song Hye Kyo gây sốt khi thú thực: "Nhiều khán giả nói tôi đột nhiên già đi. Ừ thì đương nhiên là tôi đã già đi rồi"