Song Hye Kyo công khai diện đồ đôi với 1 người đàn ông lạ?

Mới đây, Song Hye Kyo đã đăng tải một bức ảnh ngọt ngào chụp cùng một người đàn ông. Cô đăng ảnh mà không kèm chú thích, chỉ thấy rõ 2 người đang diện trang phục đôi với áo thun trắng trơn cùng kính râm phong cách. Dù đeo kính râm và không tạo dáng cầu kỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn và tỷ lệ cơ thể cân đối của cô vẫn thu hút sự chú ý.

Rất nhanh chóng, bức ảnh đã gây sốt mạng xã hội, với nhiều câu hỏi về thân thế người đàn ông trong ảnh. Thậm chí, nhiều fan còn cho rằng rất có thể Song Hye Kyo đã hẹn hò với bạn trai mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki.

Song Hye Kyo công khai lên đồ đồng điệu, chụp ảnh vui vẻ bên 1 người đàn ông lạ. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên câu trả lời cuối cùng lại khiến khán giả bất ngờ. Hóa ra người đàn ông trong ảnh là nhiếp Lee Sang Hoon. Nhiếp ảnh gia này đã hợp tác với Song Hye Kyo trong nhiều dự án và bộ ảnh trong thời gian dài. Cả hai còn có tình bạn thân thiết ngoài đời, nhiều lần lên đồ đồng điệu vui vẻ chụp ảnh bên nhau.

Thời gian gần đây, Song Hye Kyo tuyên bố bắt đầu một chương mới sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với UAA - công ty quản lý mà cô đã gắn bó suốt 14 năm. Sau đó, nữ diễn viên gia nhập công ty quản lý mới do chồng nhà tạo mẫu thân cận thành lập. Ông Shin Jae Ho - chủ công ty mới của Song Hye Kyo từng là CEO của AAP.

Người đàn ông chụp ảnh bên cạnh Song Hye Kyo chỉ là nhiếp ảnh gia thân thiết. Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo sinh ngày 22/11/1981 tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu bước chân vào làng giải trí sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu tuổi teen, từ đó dần chuyển hướng sang diễn xuất. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2000 với bộ phim Trái Tim Mùa Thu , giúp cô trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á.

Sau đó, Song Hye Kyo tiếp tục khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Full House đóng cùng Rain, hay siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời sánh đôi với Song Joong Ki. Những bộ phim này không chỉ đạt rating cao mà còn góp phần đưa tên tuổi cô lan rộng khắp châu Á và thế giới. Trong những năm gần đây, cô lựa chọn các vai diễn có chiều sâu hơn, tiêu biểu là The Glory - tác phẩm đánh dấu bước lột xác mạnh mẽ về hình tượng và diễn xuất, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo vững vàng địa vị sao hạng S ở Kbiz. Ảnh: Instagram

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có mối tình được công chúng quan tâm đặc biệt với bạn diễn Song Joong Ki. Cả hai kết hôn năm 2017 nhưng ly hôn vào năm 2019, khiến nhiều người tiếc nuối. Sau biến cố, cô trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm, tập trung vào sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Dù trải qua nhiều thăng trầm, Song Hye Kyo vẫn giữ vững vị thế là một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất hàng đầu của Hàn Quốc. Từ lúc vào nghề đến hiện tại, cô không chỉ chứng minh vẻ đẹp vượt thời gian mà còn cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ thực thụ - người có thể chinh phục khán giả bằng cả ngoại hình lẫn tài năng.