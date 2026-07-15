Song Hye Kyo làm gì giữa lúc Song Joong Ki vướng tin đồn ly hôn?

Vào sáng ngày 14/7, tờ Line Today đưa tin Song Joong Ki vừa bất ngờ dính tin đồn ly hôn bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, đây được cho là tin giả do các phương tiện truyền thông Hàn Quốc không hề đưa tin, bản thân nam diễn viên cũng không hề lên tiếng.

Điều này khiến Song Hye Kyo cũng bị réo gọi theo bởi cô đã có thời gian dài gắn bó với Song Joong Ki. Cặp đôi nên duyên từ bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời năm 2016, kết hôn vào cuối năm 2017 và đường ai nấy đi vào năm 2019. Song Joong Ki có gia đình mới như ước nguyện, còn Song Hye Kyo tập trung vào sự nghiệp. Bất kể những ồn ào liên quan đến đối phương, Song Hye Kyo đều im lặng và đáp trả bằng công việc.

Song Joong Ki vướng tin ly hôn...

... Song Hye Kyo liền bị réo gọi. Ảnh: Instagram

Và đến nay cũng vậy, khi Song Joong Ki bị đồn ly hôn, Song Hye kyo tung ra đoạn phỏng vấn mới với VIVO TV. Tại đây, cô đã chia sẻ về những câu chuyện thời thơ ấu. Trong cuộc trò chuyện, Song Hye Kyo được hỏi liệu cô có luôn biết mình xinh đẹp từ khi còn nhỏ hay không. Đại mỹ nhân xứ Hàn đã trả lời bằng một câu chuyện bất ngờ từ thời tiểu học.

Theo nữ diễn viên, hồi nhỏ cô vốn rất gầy cho đến khi mẹ cô cho uống thuốc thảo dược giúp tăng cảm giác thèm ăn. Phương pháp điều trị hiệu quả đến mức Song Hye Kyo nhanh chóng tăng cân. Song Hye Kyo thậm chí còn nhớ lại lời một người hàng xóm trêu chọc mẹ cô rằng: "Con gái bà ngày xưa rất xinh, nhưng giờ thì nhan sắc đã bị hủy hoại rồi". Nữ diễn viên cười lớn khi kể lại câu chuyện, giải thích rằng khuôn mặt cô trở nên mũm mĩm đến nỗi khó nhận ra các đường nét trên khuôn mặt trong ảnh.

Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo chia sẻ chuyện thời thơ ấu trên VIVO TV. Ảnh: Instagram

Khi diễn viên hài Kim Sook hỏi liệu Song Hye Kyo còn giữ những bức ảnh thời thơ ấu hay không, cô thừa nhận rằng mình vẫn giữ chúng. Tuy nhiên, mỹ nhân The Glory nói rõ rằng người hâm mộ không nên mong chờ được xem chúng sớm: “Chúng ở nhà, nhưng tôi sẽ không công bố. Tôi chỉ có thể cho xem trong riêng tư thôi”. Câu trả lời dí dỏm của Song Hye Kyo nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng, với nhiều người hâm mộ đùa rằng ngay cả những bức ảnh thời thơ ấu “bí mật” của cô có lẽ vẫn rất đáng yêu.

Sau khi đoạn clip được lan truyền lại trên mạng xã hội, người hâm mộ đã bàn tán rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Song Hye Kyo sẽ vẫn dễ thương dù có tăng cân hồi nhỏ, trong khi những người khác khen ngợi cô vì đã chia sẻ một kỷ niệm chân thật và hài hước về thời thơ ấu.

Song Hye Kyo có rất nhiều ảnh thơ ấu nhưng cô sẽ không công bố. Ảnh: Instagram

Sinh năm 1981, Song Hye Kyo vẫn luôn là một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Hàn Quốc trong 3 thập kỷ qua. Sau những màn trình diễn xuất sắc trong các bộ phim truyền hình như Trái Tim Mùa Thu, Full House, Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory, cô đang chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ vào cuối năm nay với bộ phim Slowly but Intensely.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram