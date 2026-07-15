Sáng 14/7, tờ Sohu bất ngờ tổng hợp những hình ảnh Song Hye Kyo gần như không trang điểm, để lộ nhan sắc thật ở tuổi 45 trước ống kính máy quay. Có thể thấy, ngay cả khi gần như để mặt mộc, nữ minh tinh The Glory vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo và vô cùng cuốn hút. Trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa, nữ diễn viên 8X vẫn bừng sáng nhờ làn da mịn màng, căng bóng, gần như không tì vết. Những đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi môi quyến rũ thậm chí còn càng được tôn lên trên gương mặt ít son phấn của Song Hye Kyo.

Không ngoa khi nói rằng vẻ đẹp vượt thời gian của nữ minh tinh sinh năm 1981 thực sự khiến cho nhiều khán giả phải cảm thấy ngưỡng mộ. Thậm chí, ký giả tờ Sohu đã trầm trồ thốt lên rằng “Song Hye Kyo càng giản dị lại càng xinh đẹp, toát lên khí chất thanh tao, cuốn hút” khi chứng kiến nữ minh tinh The Glory xuất hiện với diện mạo ít son phấn.

Ngay cả khi gần như không trang điểm, Song Hye Kyo vẫn gây sốt nhờ khí chất thanh thuần, dịu dàng. Không cần canh góc chụp, chỉ cần chụp đại 1 tấm thôi, nữ minh tinh họ Song cũng đã tạo ra thêm cho mình những khung hình nhan sắc đời thường đầy cuốn hút. Ảnh: IGNV

Làn da mịn màng, không tì vết cùng ngũ quan hài hòa của Song Hye Kyo càng được tôn lên khi nữ diễn viên để mặt mộc. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo sở hữu đôi mắt to tròn, sống mũi thanh tú cùng đôi môi quyến rũ, sau khoảng 30 năm ra mắt vẫn là 1 trong những nữ thần mặt mộc ở Kbiz. Ảnh: IGNV

Mỹ nhân The Glory còn không ngại để mặt mộc ra ngoài. Qua ống kính cam thường của khán giả, visual Song Hye Kyo vẫn được khen ngợi hết lời. Ảnh: IGNV

Cách đây đúng 1 tháng, Song Hye Kyo cũng từng chiếm sóng mạng xã hội khi bị “bóc” nhan sắc thật trong video chụp lén. Khi ấy, nữ minh tinh họ Song đã được “người qua đường” bắt gặp xuất hiện ở 1 nhà hàng trên đất Pháp. Qua video quay trộm do 1 khán giả đăng lên mạng, mỹ nhân The Glory đã ngay lập tức gây sốt với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 45.

Dù chỉ là khoảnh khắc bị bắt gặp bất chợt tại nhà hàng với chất lượng ảnh mờ nhòe, không góc chụp căn chỉnh nhưng Song Hye Kyo vẫn khiến người xem phải trầm trồ trước visual mặt mộc cuốn hút ở ngưỡng U50. Hình ảnh chụp lén 1 lần nữa đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc bền vững bất chấp mọi ống kính của nữ minh tinh họ Song.

“Người qua đường” đã quay trộm Song Hye Kyo khi nữ diễn viên đang dùng bữa ở 1 nhà hàng tại Pháp hồi tháng 6. Visual nữ minh tinh qua video quay lén đã nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi từ khán giả. Nguồn: X

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver