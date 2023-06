Song Hye Kyo bị réo tên trong vụ Jennie (BlackPink) đóng phim đầy rẫy sự dung tục

Làn sóng chỉ trích của dư luận dành cho Jennie và bộ phim The Idol không có dấu hiệu dừng lại. Bộ phim hứng chịu đánh giá tiêu cực sau khi tập 1 phát sóng. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng The Idol khiến Jennie lỗ nhiều hơn lãi.

Sự sụp đổ của “Chanel sống”

Ten Asia nhận định màn ra mắt của Jennie trong vai trò diễn viên phim The Idol là sự sụp đổ của “Chanel sống”. Hình ảnh đại sứ thương hiệu sang trọng, gợi cảm mà nữ thần tượng gây dựng đã bị tụt giảm nghiêm trọng trong mắt một bộ phận khán giả.

Sở dĩ Jennie nhận phản ứng nặng nề bởi nội dung The Idol bị đánh giá là rác phẩm, không có giá trị nghệ thuật. Cốt truyện và hình ảnh trong phim theo nhận xét của khán giả và các nhà phê bình là đầy rẫy sự dung tục.

Lần đầu đóng phim Hollywood, nữ thần tượng gây sửng sốt theo cách tiêu cực. Không ít người chỉ trích công ty quản lý YG Entertaiment yếu kém trong khâu quản lý, tìm hợp đồng cho nghệ sĩ.

Trước khi phim chính thức công chiếu, rapper nhóm BlackPink xuất hiện hào nhoáng trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2023. Truyền thông đổ dồn sự chú ý khi có ca sĩ từ nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện diện. Và rồi, sự kỳ vọng của công chúng trở thành nỗi thất vọng, hình ảnh thanh lịch của đại sứ thương hiệu xa xỉ đã nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Jennie thực hiện vũ đạo nhạy cảm trong

“Jennie xuất hiện với áo quây ngực và quần ngắn bó chẽn, nhảy cùng một số vũ công. Vấn đề là những vũ đạo đó khiến người ta liên tưởng đến việc quan hệ tình dục. Thay vì thể hiện màn trình diễn, góc máy ảnh quay cận cảnh biểu cảm và cơ thể của Jennie” – Ten Asia viết.

Mũi tên chỉ trích chĩa vào công ty chủ quản YG. Sự kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn vì đây là lần đầu Jennie tham gia diễn xuất. Trước làn sóng phê phán, khán giả cho rằng thật đáng tiếc khi YG đồng ý để Jennie xuất hiện trong tác phẩm cuốn đi tài năng của cô.

Truyền thông Hàn chỉ ra một số nữ diễn viên có màn ra mắt ấn tượng trong tác phẩm có gắn mác 19+ như Kim Go Eun trong Nàng thơ , Kim Tae Ri phim Cô hầu gái. Trường hợp của Jennie, rất khó để đặt lên bàn cân so sánh bởi trong The Idol , nữ thần tượng chỉ nói 3-4 câu thoại, không phải diễn xuất nhiều.

Chính Jennie đã thừa nhận cô nhận kịch bản vì muốn được là chính mình và trở nên dũng cảm hơn. Ca sĩ cũng đã đọc kịch bản, trao đổi nhiều lần với đạo diễn phim. Tài khoản Juliena cho rằng đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, Jennie và cả công ty chủ quản hẳn đã lường trước được phản ứng của công chúng.

Phim của Song Hye Kyo bị đem ra so sánh với Jennie

The Glory (Tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) bị người hâm mộ của nữ thần tượng BlackPink đem vào “cuộc chiến bàn phím”. Trên Pann, fan Jennie cho rằng The Glory cũng có nhiều cảnh nóng nhưng phản ứng không hề tiêu cực như cách Jennie phải đón nhận. Hơn thế, tranh cãi xuất phát từ vai diễn vũ công, không phải đời thực của nữ ca sĩ sinh năm 1996.

Đáp trả những bình luận hướng đến The Glory, khán giả nhận định bộ phim này vẫn bị “ném đá” khi để diễn viên lộ ngực. Hơn thế, cảnh nóng của The Glory đều có nội dung, mô tả được tính cách và các mối quan hệ của nhân vật. “The Glory cũng bị chỉ trích vì lạm dụng cảnh 18+, nhưng phim có giá trị lột tả bản chất xấu xa của đám phản diện chứ không vô nghĩa, vô tội vạ The The Idol ” – bình luận của cư dân mạng để lại.

Không chỉ Jennie, dàn nghệ sĩ tham gia The Idol như Lily Rose-Depp, The Weeknd, Troye Sivan cũng hứng chịu “mưa phẫn nộ”.

Cảnh nóng trong The Glory bị so sánh với The Idol.

Người ta thất vọng chính là cái cách Jennie chọn phim để đóng. Cô ấy thông mình và biết thừa hậu quả nhưng vẫn chọn. Bất chấp mọi hình tượng và văn hoá bấy lâu nay trong lòng người hâm mộ. Fan cô ấy chắc hẳn rất là sốc mặc dù họ cố gắng bảo vệ idol của mình. Điều đáng buồn là cô đã không để tâm tới cảm xúc của người hâm mộ. Sự nổi tiếng này không đáng để Jennie đánh mất như vậy.



Sự khác biệt về văn hóa cũng là lý lẽ được nhiều fan đem ra tranh luận. Tuy vậy, truyền thông phương Tây không hề giơ cao đánh khẽ với The Idol. Giới phê bình nói phim như “bữa tiệc hoang lạc”. Tạp chí Rolling Stone ẩn ý The Idol lợi dụng tên tuổi của Jennie khi gắn tên tuổi của cô với bộ phim chỉ toàn tệ nạn, bạo lực.