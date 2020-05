Song Hye Kyo bất ngờ bị réo tên giữa drama vợ chồng Lee Dong Gun ly hôn, chuyện gì thế này?

Ngày hôm nay, showbiz xứ Hàn chấn động trước thông tin vợ chồng Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee bất ngờ đệ đơn ly hôn sau 3 năm chung sống. Trước đó, không có bất cứ "dấu hiệu" hay tin đồn nào về việc cặp đôi có trục trặc trong hôn nhân. Sau khi tin tức nổ ra, nhiều bài viết phân tích, mổ xẻ về cuộc sống cá nhân của hai nhân vật chính được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trang QQ ngày hôm nay đã có 1 bài viết với tựa đề gây xôn xao khi "réo" tên Song Hye Kyo - một nhân vật tưởng chừng như không liên quan gì đến scandal ly hôn của tài tử họ Lee. Với dòng tít: "Có thông tin nam thần quốc dân xứ Hàn ly hôn, cứ đóng phim nào là thay bạn gái luôn phim đó. Netizen bình luận: 'Song Hye Kyo phiên bản nam".

Tin trên trang QQ.

Bài báo liệt kê những mối tình tin đồn và cả xác thực của Lee Dong Gun trong suốt sự nghiệp diễn xuất. Thuở hợp tác với Jiyeon (T-Ara) trong bộ phim "Encounter" anh cũng đã nảy sinh tình cảm và cặp đôi nhanh chóng hẹn hò. Trước đó, anh cũng có ái với nữ thần nhan sắc Han Ji Hye sau khi cả hai cùng đóng bộ phim "Cô dâu 18 tuổi". Còn với bà xã - nay là vợ cũ - Jo Yoon Hee, cặp đôi nên duyên khi cùng nhau tham gia bộ phim "The Laurel Tailor's Gentlemen".

Những mối tình "phim giả tình thật" của Lee Dong Gun khiến anh mang tiếng là kẻ thích thay người yêu mỗi khi có phim mới

Nhiều netizen than thở rằng, Lee Dong Gun quả thật là người cứ hễ đóng phim nào là đổi bạn gái theo phim đó, thậm chí QQ còn viết hành động của Lee Dong Gun chẳng khác nào thú chơi "sưu tập tem", chính xác là phiên bản nam của Song Hye Kyo khi nữ diễn viên này cũng có nhiều tin đồn tình ái, hẹn hò với các diễn viên nam đóng cặp.

Về phía Song Hye Kyo, cô từng hẹn hò với tài tử Lee Byung Hun sau khi hợp tác trong phim "All In", tiếp đó là Hyun Bin với "Worlds Within", cuối cùng là Song Joong Ki với "Hậu duệ mặt trời". Ngoài ra, cô cũng có nhiều tin đồn tình ái với các tài tử khác như Bi Rain, Song Seung Hun,...

Những mối tình ồn ào của Song Hye Kyo

