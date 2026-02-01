Sống hai năm mới dám vứt: 6 món trong nhà tưởng cần, hóa ra chỉ tốn chỗ và mệt người

Sau hai năm sống trong cùng một căn nhà, tôi quyết định làm một cuộc tổng dọn dẹp nghiêm túc. Và kết quả khiến chính tôi cũng bất ngờ: 6 món đồ dưới đây từng được mua với đầy kỳ vọng, nhưng cuối cùng đều bị bỏ xó. Điều đáng nói là, đây không phải trường hợp cá biệt - rất nhiều gia đình cũng đang gặp đúng những vấn đề tương tự.

Nếu trong nhà bạn có những món dưới đây và đã lâu không dùng đến, có lẽ đã đến lúc nên mạnh dạn nói lời chia tay.

1. Ghế lười (ghế sofa hạt đậu)

Lần đầu nhìn thấy ghế lười, tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn: mềm mại, nhẹ, trông rất “chill”, lại rẻ hơn sofa truyền thống. Nhiều người mua ghế lười như một món sofa phụ, để đọc sách, xem phim hoặc nằm nghỉ.

Nhưng chỉ sau vài lần sử dụng, tôi nhận ra một sự thật khá phũ phàng: ghế lười gần như không có khả năng nâng đỡ cơ thể. Ngồi lâu thì đau lưng, nằm lâu thì mỏi chân. Tư thế ngồi thấp khiến chân phải gập trong thời gian dài, dễ tê và khó chịu.

Chưa kể, mỗi lần đứng dậy đều rất vất vả. Với người lớn tuổi hoặc phụ nữ, điều này càng bất tiện. Một số loại ghế chất lượng kém còn dễ bung chỉ, lớp hạt bên trong tràn ra ngoài, dọn dẹp vô cùng mệt mỏi.

Kết luận: Nhìn thì thư giãn, nhưng sống cùng mới thấy… không đáng.

2. Máy chà sàn

Nghe quảng cáo, máy chà sàn giống như “cứu tinh của việc nhà”: vừa hút vừa lau, nhàn tay, sạch sẽ. Nhưng khi dùng thực tế, tôi mới hiểu vì sao nhiều gia đình mua xong rồi… cất kho.

Muốn lau sàn bằng máy, bạn vẫn phải hút bụi trước, nếu không tóc và rác sẽ quấn đầy chổi lăn. Máy lại khá nặng, đẩy đi không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng, đặc biệt với người vóc dáng nhỏ.

Chức năng tự làm sạch cũng không “tự động” như quảng cáo. Sau mỗi lần dùng, bạn vẫn phải tháo ra vệ sinh chổi, đổ nước bẩn, lau khô. Nếu lười, lần lau sau mùi sẽ rất khó chịu.

Thực tế: Máy không giúp tiết kiệm bao nhiêu công sức, chỉ chuyển việc từ chỗ này sang chỗ khác.

3. Máy chạy bộ tại nhà

Ý tưởng mua máy chạy bộ nghe rất hợp lý: không cần ra ngoài, tranh thủ tập 10–20 phút mỗi ngày, tốt cho sức khỏe. Nhưng vấn đề là… ý tưởng thì hay, thói quen thì không dễ hình thành.

Nhà vốn là nơi để nghỉ ngơi. Không có không khí tập luyện, không có động lực, máy chạy bộ nhanh chóng trở thành chỗ treo quần áo, phơi khăn, hoặc đặt đồ linh tinh.

Dù giá không rẻ, chiếc máy vẫn nằm im một góc, chiếm diện tích và tạo cảm giác lãng phí. Đến lúc muốn thanh lý thì vừa mất thời gian, vừa khó bán.

Bài học rút ra: Đừng mua thiết bị tập luyện khi chưa có thói quen rõ ràng.

4. Thảm phòng khách

Thảm phòng khách giúp không gian trông ấm cúng, đẹp mắt hơn - ít nhất là trong tưởng tượng. Nhưng khi sử dụng rồi mới thấy: thảm rất khó sống chung lâu dài.

Vụn thức ăn, bụi bẩn, tóc rơi… nếu không có máy hút bụi mạnh thì gần như bó tay. Có máy hút bụi thì cũng chỉ xử lý được bề mặt. Các vết bẩn cứng đầu muốn sạch phải giặt, mà giặt thảm lại vừa tốn công, vừa tốn tiền.

Nếu không vệ sinh thường xuyên, thảm sẽ tích tụ bụi bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Giải pháp thực tế: Sàn trống, thoáng - dễ lau dọn và nhìn rộng rãi hơn rất nhiều.

5. Nhạc cụ cỡ lớn

Nhiều gia đình đầu tư đàn piano, đàn tranh với mong muốn con có thêm kỹ năng, thêm năng khiếu. Nhưng khi độ khó tăng lên, hứng thú giảm dần, những nhạc cụ này rất dễ trở thành… đồ trang trí.

Không gian sống bị chiếm chỗ, tiếng ồn gây ảnh hưởng xung quanh, trong khi chi phí ban đầu không hề nhỏ. Nếu không có kế hoạch học nghiêm túc, việc mua nhạc cụ lớn dễ trở thành gánh nặng.

Lời khuyên: Hãy thử bằng lớp học, nhạc cụ nhỏ hoặc thuê trước khi mua.

6. Quần áo không còn mặc

Đây có lẽ là “vấn đề quốc dân”. Ai cũng có quần áo cất trong tủ nhiều năm không đụng đến, nhưng lại ngại vứt vì tiếc.

Chúng ta thường tự nhủ: “Để đó biết đâu có lúc mặc lại”. Nhưng thực tế là gu thẩm mỹ, vóc dáng và hoàn cảnh sống đều thay đổi theo thời gian. Quần áo cũ không còn phù hợp, để lâu chỉ khiến tủ đồ chật chội và việc chọn đồ mỗi ngày thêm mệt mỏi.

Nguyên tắc đơn giản: Nếu 2–3 năm không mặc, khả năng cao là sẽ không mặc nữa.

Lời kết

Không gian sống có hạn. Nếu chỉ mua vào mà không chịu bỏ đi, ngôi nhà sớm muộn cũng trở nên chật chội, nặng nề. Sáu món đồ trên không phải là “đồ xấu”, mà là đồ không còn phù hợp với nhịp sống hiện tại.

Dọn dẹp không phải là vứt bỏ bừa bãi, mà là chọn lọc để sống nhẹ hơn. Biết đâu, chỉ cần bớt đi vài món “tưởng cần”, bạn sẽ thấy nhà rộng ra, đầu óc thoáng hơn và cuộc sống cũng dễ chịu hơn rất nhiều.