Sóng gió chưa yên với làng nhan sắc: Bảo Ngọc gây tranh cãi vì đứng vị trí trung tâm trong ảnh poster

Mới đây, Fashion show "Tinh Hoa Cố Đô" đã công bố dàn người đẹp góp mặt trong show diễn vào tháng 9 tới. Theo đó, loạt người đẹp như Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà, Bảo Ngọc, Thiên Ân, Á hậu Phương Nhi sẽ xuất hiện tại show diễn đình đám này.

Poster chương trình thời trang có Bảo Ngọc đứng vị trí trung tâm.

Ngay sau khi poster được công bố đã nhận phải những luồng ý kiến trái chiều liên quan tới vị trí đứng của Bảo Ngọc trên poster. Cụ thể, trong poster được công bố thì Bảo Ngọc đứng vị trí trung tâm to nhất, phía sau là Đỗ Hà và Lương Thuỳ Linh, cuối cùng là vị trí của Thiên Ân và Á hậu Phương Nhi là tương đồng nhau.

Nhiều người bày tỏ rằng Bảo Ngọc lại tiếp tục được ưu ái và thiên vị với vị trí trung tâm này. Theo một số cư dân mạng, dù Bảo Ngọc giữ vị trí Hoa hậu Liên lục địa 2022 nhưng cuộc thi này không được đánh giá cao. Theo nhiều người, vị trí đứng giữa nên thuộc về Lương Thuỳ Linh - Top 12 Hoa hậu thế giới 2019 (Miss World 2019). Cư dân mạng cho rằng dù chỉ đạt Top 12 nhưng vị thế của Lương Thuỳ Linh được đánh giá cao hơn hẳn so với chức Hoa hậu Liên lục địa của Bảo Ngọc.

Bên cạnh đó, cũng nhiều ý kiến bày tỏ bênh vực Bảo Ngọc. Nhiều ý kiến khẳng định việc Bảo Ngọc đứng ở giữa là hoàn toàn hợp lý bởi cô là người đẹp duy nhất có danh hiệu Hoa hậu quốc tế trong dàn người đẹp. Ngoài ra, có người đưa ra lý do rằng trước đó Thuỳ Tiên thường đứng giữa không thấy ai nói gì thì đến lượt Bảo Ngọc lại bị chỉ trích. Tuy nhiên, ý kiến này nhanh chóng bị phản bác do nhiều fan hâm mộ cho rằng không thể so sánh danh hiệu Miss Grand của Thuỳ Tiên với danh hiệu Hoa hậu liên lục địa của Bảo Ngọc là hoàn toàn khập khiễng.

Một số cư dân mạng thì cho rằng đây là ý đồ của nhà thiết kế không hề liên quan tới công ty chủ quản của các người đẹp nên sẽ không có chuyện thiên vị hay ưu ái ai hơn cả. Cũng có người khuyên mọi người rằng không nên công kích các người đẹp bởi họ không có quyền quyết định vị trí của mình ở đâu.

Hoa hậu Bảo Ngọc.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ, từng là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, vào top 22. Trước khi giành ngôi vị cao nhất Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc là Á hậu Miss World Vietnam 2022. Cô là Á hậu cao nhất trong lịch sử cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam với chiều cao 1.85 m.

Mới đây nhất, Bảo Ngọc vướng ồn ào liên quan tới việc nhận được sự ưu ái đặc biệt từ công ty chủ quản. Cụ thể, trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2023, sự việc không hay đã xảy ra với chính Top 3 đương nhiệm, cụ thể là Hoa hậu Mai Phương và Á hậu 1 Bảo Ngọc.

Sau khi công ty chủ quản công bố váy trình diễn final walk của 3 người đẹp đã gây ra 1 trận ồn ào. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng bộ váy của Á hậu Bảo Ngọc quá lộng lẫy, đặt nghi vấn công ty quản lý thiên vị chọn váy Á hậu hoành tráng hơn Hoa hậu.

Thậm chí, có người khẳng định, Bảo Ngọc quá tham vọng về việc trình diễn trên sân khấu với bộ váy lộng lẫy, dễ lấn át "spotlight" của Hoa hậu Mai Phương - nhân vật chính của màn trình diễn này. Mâu thuẫn lại đẩy lên cao sau buổi livestream của bà Kim Dung với top 3, bà còn nói đùa rằng Mai Phương cũng "nhiều lần diện đồ lồng lộn, lấn lướt Bảo Ngọc, Phương Nhi".

Sau vụ việc ồn ào, Bảo Ngọc nhận về không ít antifan, các group antifan của người đẹp cũng mọc lên "như nấm sau mưa".