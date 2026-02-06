“Song From A Secret Garden”: Bản hòa âm giữa thiên nhiên Ninh Bình và âm nhạc huyền thoại

Sáng 6/2, Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức lễ ra mắt video âm nhạc Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam, ghi lại phần trình diễn của nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden tại nhiều danh thắng nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình.

Thông qua sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch theo cách tiếp cận hiện đại, giàu cảm xúc.

Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

MV là hoạt động tiếp nối dự án Good Morning Vietnam – sáng kiến âm nhạc quốc tế do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng. Dự án không chỉ đưa các chương trình âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến với khán giả Việt Nam, mà còn kết hợp ghi hình những video quảng bá du lịch, đồng thời dành lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện, phụng sự cộng đồng.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo

Trước đó, vào tháng 10/2025, Secret Garden lần đầu biểu diễn tại Việt Nam với hai đêm nhạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút hơn 3.000 khán giả. Trong không gian âm nhạc kéo dài gần hai giờ, bộ đôi nghệ sĩ đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm tiêu biểu, điểm lại hành trình 30 năm sáng tạo của nhóm.

Đặc biệt, những tràng pháo tay không ngớt vang lên khi khán giả chứng kiến sự giao thoa giữa âm nhạc mang màu sắc thần thoại của Secret Garden và những hình ảnh văn hóa, phong cảnh Việt Nam được lồng ghép tinh tế.

MV "Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam"

Ngay sau hai đêm diễn tại Hà Nội, Secret Garden đã đến Ninh Bình để thực hiện ghi hình MV Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam. Lấy bối cảnh vùng đất di sản của Việt Nam, MV mở ra hành trình đi qua Tràng An, rừng quốc gia Cúc Phương, chùa Bích Động… như một bản hòa âm giữa thiên nhiên và mỹ cảm âm nhạc đặc trưng của Secret Garden.

Không lời thoại, chỉ bằng hình ảnh và giai điệu, MV dẫn dắt người xem theo bước chân hai nghệ sĩ bước ra từ "khu vườn" nội tâm, để rồi tìm thấy sự đồng điệu giữa con người và thiên nhiên, giữa tâm hồn và cảnh sắc Ninh Bình hùng vĩ.

Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – nhấn mạnh: MV Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam là bước tiếp nối quan trọng của dự án Good Morning Vietnam, trong đó âm nhạc đỉnh cao thế giới không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Việc lựa chọn Ninh Bình vùng đất hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và chiều sâu tâm linh đã tạo nên sự cộng hưởng tự nhiên giữa âm nhạc của Secret Garden và không gian di sản.

Về phía nghệ sĩ, bộ đôi Secret Garden bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên giàu cảm hứng của Ninh Bình. Nghệ sĩ Fionnuala Sherry cho biết việc được biểu diễn giữa không gian thiên nhiên thay vì khán phòng mang lại một cảm giác đặc biệt, nơi âm nhạc và cảnh sắc hòa quyện, tạo nên vòng tròn cảm xúc trọn vẹn. Trong khi đó, nghệ sĩ Rolf Løvland chia sẻ rằng âm nhạc của Secret Garden và thiên nhiên Ninh Bình cộng hưởng với nhau một cách tự nhiên, để thiên nhiên trở thành một phần của âm nhạc một trải nghiệm đẹp và khó quên trong hành trình biểu diễn của nhóm tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất MV, cho biết nếu Bond in Vietnam ghi hình tại bối cảnh biển vịnh Hạ Long thì Secret Garden in Vietnam đặt ra thách thức lớn hơn khi phải ghi hình trên nhiều địa hình khác nhau chỉ trong một buổi quay.

Từ không gian linh thiêng của chùa Bích Động, rừng nguyên sinh Cúc Phương với điều kiện ánh sáng biến đổi liên tục, đến dòng sông Thủy Đình –Tràng An, mỗi bối cảnh đều được tính toán kỹ lưỡng để giữ được mạch cảm xúc thống nhất cho toàn bộ MV.

Tại lễ ra mắt, Ban tổ chức đã trao tặng MV cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các tập đoàn du lịch – khách sạn, hãng hàng không và các đài truyền hình, với kỳ vọng lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.