Sống cùng máy lọc không khí Dreame AirPursue PM20: Khi việc chăm sóc không khí trong nhà trở nên nhẹ nhàng hơn

Thiết kế gọn gàng, đặt trong phòng khách không bị "lệch tông"

Thú thật, tôi từng khá e ngại các máy lọc không khí công suất lớn vì đa phần nhìn giống thiết bị kỹ thuật hơn là đồ gia dụng. PM20 là một trong số ít mẫu khiến tôi thấy ổn ngay từ đầu.

Máy có dáng trụ đứng, với phần thổi gió hình cầu, kèm 1 mặt gương cầu lồi trông rất lạ mắt. Các đường nét được gia công tốt, bề mặt bóng bẩy nhìn nổi bật và chắc chắn. Khi đặt ở phòng khách, cạnh sofa hoặc khu vực sinh hoạt chung, PM20 không tạo cảm giác vướng mắt hay thô kệch. Với những gia đình đã quen chăm chút không gian sống, việc một thiết bị gia dụng trông gọn gàng, dễ hòa vào nội thất là điểm cộng không nhỏ.

Máy biết "đưa không khí sạch tới đúng người", chứ không lọc một cách dàn trải

Điểm khiến tôi tò mò nhất khi dùng PM20 là khả năng nhận diện người trong phòng và tự điều chỉnh hướng gió. Ban đầu nghe tưởng khó hiểu, chỉ để "làm màu" nhưng dùng rồi mới thấy nó giải quyết một vấn đề rất thực tế.

Thay vì bật máy rồi chờ cả căn phòng được lọc đều, PM20 ưu tiên đưa luồng không khí sạch về khu vực đang có người ngồi hoặc sinh hoạt. Khi chỉ có một người, luồng gió hướng về đúng vị trí đó. Khi trong phòng có nhiều người, máy tự xoay để phân phối không khí đều hơn trong phạm vi đủ rộng.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, điều này giúp cảm giác dễ chịu đến nhanh hơn. Không khí quanh chỗ ngồi đỡ bí, đỡ mùi và "dễ thở" rõ rệt, đặc biệt vào những ngày bụi mịn cao hoặc thời tiết nồm ẩm, không cần dùng thêm quạt máy để tạo bầu không khí thoáng đãng cho cả nhà.

Hệ thống lọc nhiều tầng, xử lý cả bụi mịn lẫn mùi sinh hoạt trong nhà

Nếu chỉ nói "lọc bụi" thì hơi thiếu, vì PM20 xử lý khá nhiều vấn đề thường gặp trong không gian gia đình.

Máy sử dụng hệ thống lọc 4 tầng. Lớp ngoài cùng giúp giữ lại tóc, lông thú cưng và các hạt lớn. Lớp lọc chính đạt chuẩn HEPA H13, có khả năng giữ lại bụi mịn rất nhỏ, phấn hoa và các tác nhân dễ gây dị ứng. Điều này đặc biệt hữu ích với gia đình có trẻ nhỏ hay người hay bị viêm mũi, dị ứng theo mùa.

Bên trong còn có lớp than hoạt tính giúp xử lý mùi bếp, mùi sinh hoạt và các khí dễ bay hơi. Điểm tôi đánh giá cao là bộ lọc phân hủy formaldehyde, hoạt động theo cơ chế chuyển hóa dần chất này thành nước và CO₂, thay vì chỉ giữ lại rồi phải thay lọc thường xuyên. Với những căn hộ mới sửa, mới mua nội thất vốn là nguồn sinh formaldehype hàng đầu trong nhà, đây là chi tiết rất đáng lưu tâm.

Ngoài ra, máy còn kết hợp công nghệ UVC và plasma để hỗ trợ xử lý vi khuẩn và virus trong không khí. Cách nhà sản xuất đưa công nghệ này vào khá kín đáo, hoạt động 1 cách "ẩn mình", nhưng với gia đình có trẻ nhỏ, biết là có thêm một lớp bảo vệ cũng khiến mình yên tâm hơn.

Một lý do khiến tôi chọn PM20 là nhà có phòng khách liền bếp, diện tích khá lớn. Với những máy nhỏ, thường phải đặt rất gần khu vực sinh hoạt mới thấy rõ tác dụng. PM20 có luồng gió đi xa, nên chỉ cần đặt một vị trí cố định là đủ bao phủ cả không gian. Không cần mua thêm máy thứ hai, cũng hạn chế di chuyển liên tục giữa các khu vực trong ngày.

Tính năng sưởi ấm dùng nhiều hơn tôi tưởng

Ban đầu, tôi khá thờ ơ với tính năng sưởi vì nghĩ đợt này miền Bắc không lạnh lắm. Nhưng thực tế, những ngày rét sâu, sáng sớm hoặc tối muộn, luồng gió ấm thổi ra nhanh lại rất dễ chịu.

Chế độ này cho luồng khí ấm đến 40 độ C, đủ để căn phòng bớt lạnh, có thể tăng khoảng 3 độ C, cụ thể là từ 22 độ C lên 25 độ C sau khoảng 1 tiếng bật lên. Việc tăng nhiệt từ từ này thích hợp nhất với trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, không gây nóng bức, bí bách mà tạo cảm giác dễ chịu. Với những ngày lạnh vừa phải, chỉ cần bật chế độ này là đủ, không cần thêm thiết bị khác. Nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C, tất nhiên vẫn cần bật điều hòa 2 chiều hay máy sưởi chuyên dụng để có hiệu quả tốt nhất.

Những chi tiết nhỏ nhưng dùng hàng ngày mới thấy đáng giá

Sau một thời gian sử dụng, thứ khiến tôi hài lòng nhất không nằm ở thông số, mà là sự tiện lợi, dễ dùng.

Máy có nhiều cảm biến để theo dõi chất lượng không khí, hiển thị trực quan trên màn hình. Khi không khí xấu, máy tự tăng cường lọc. Khi môi trường ổn hơn, máy chạy nhẹ và êm hơn. Với gia đình có thú cưng, chế độ riêng giúp xử lý lông và mùi hiệu quả hơn mà không cần chỉnh tay nhiều. Mọi thứ gần như hoạt động tự động, tôi không cần phải tìm hiểu sâu về công nghệ để biết cách dùng máy.

Việc di chuyển máy trong nhà cũng khá nhẹ nhàng nhờ hệ thống bánh xe ẩn. Ngay cả phụ nữ cũng có thể đẩy máy từ phòng khách sang phòng ngủ mà không phải bê vác.

Chăm sóc không gian sống hơn là chỉ lọc không khí

Nếu chỉ cần một chiếc máy lọc cơ bản, PM20 có thể là hơi "dư". Nhưng với những gia đình đông thành viên, có thêm thú cưng, sống trong không gian rộng, ưu tiên sức khỏe hô hấp và sự thoải mái hàng ngày, đây là thiết bị giải quyết được nhiều vấn đề cùng lúc.

Với tôi, Dreame AirPursue PM20 giống một thiết bị chăm sóc không gian sống toàn diện hơn là một chiếc máy lọc không khí đơn thuần. Và đó là lý do nó được bật gần như mỗi ngày trong nhà, chứ không chỉ dùng khi ô nhiễm tăng cao.