Sống bằng lương hưu 4,8 triệu mà vẫn dư - mẹ chồng tôi khiến ai cũng nể nhờ 3 thói quen này

1. Không chi theo cảm xúc – bà chỉ mua khi đã “nghỉ một đêm”

“Ngày còn trẻ, tôi mua nhanh, tiêu nhanh, vì nghĩ ‘chẳng đáng bao nhiêu’. Nhưng chính mấy cái ‘chẳng đáng bao nhiêu’ đó làm rỗng ví”, mẹ chồng tôi nói.

Từ ngày nghỉ hưu, bà đặt cho mình quy tắc: Bất cứ món gì trên 200.000 đồng đều phải để qua một đêm mới quyết định mua. Bà thường ghi lại vào sổ nhỏ hoặc lưu ảnh trong điện thoại, hôm sau nếu vẫn thấy cần thì mới mua, còn hết hứng là thôi.

Kết quả thật bất ngờ: Chỉ nhờ thói quen này, mỗi tháng bà giảm được trung bình khoảng 600.000 – 800.000 đồng chi tiêu linh tinh.

“Thứ gì mua vì hứng thường chỉ dùng 1–2 lần, trong khi thứ cần thật thì mình lại chần chừ. Giờ thì tôi làm ngược lại – nghĩ kỹ rồi mới tiêu”, bà cười.

2. Chia lương hưu thành 3 phần cố định – và không bao giờ trộn lẫn

Bà nhận lương hưu qua thẻ, nên mỗi lần tiền về, bà lại rút ra chia rõ:

Khoản mục Số tiền/tháng (đồng) Ghi chú Chi tiêu thiết yếu (ăn uống, điện nước, thuốc men) 2.800.000 Cố định, không vượt quá Tiết kiệm – quỹ dự phòng 1.000.000 Gửi tiết kiệm online Quỹ linh hoạt (đi chợ, thăm cháu, mua sắm nhỏ) 1.000.000 Dư bao nhiêu cũng không tiêu hết

Tổng: 4,8 triệu đồng/tháng, và bà luôn kết thúc tháng với 200.000–300.000 đồng còn lại, gom lại thành khoản “thưởng” tự động.

“Dư 200.000 thôi cũng đủ để mình thấy có kiểm soát. Tiết kiệm không cần nhiều, chỉ cần đều”, bà nói.

Nhờ cách này, cuối năm bà có thể để dành khoảng 3–3,5 triệu đồng, đủ để sắm Tết mà không phải nhờ con cháu.

3. Ghi chép mỗi khoản chi – không để tiền đi mà không biết lý do

Nhiều người ngại ghi chép vì thấy rườm rà, nhưng mẹ chồng tôi lại xem đó như một trò chơi nhỏ mỗi tối.

Bà dùng cuốn sổ tay 20.000 đồng, chia làm 3 cột: ngày – nội dung chi – số tiền. Cuối tuần, bà ngồi cộng lại từng mục, xem có khoản nào “thừa” hoặc “vô lý” không.

Nhờ vậy, bà phát hiện ra một số khoản tưởng nhỏ mà cộng lại rất đáng kể:

- Trà sữa: 3 lần/tháng × 35.000 = 105.000

- Thuốc bổ quảng cáo trên TV: 250.000

- Tiền xe ôm lặt vặt: 120.000

=> Tổng gần 500.000 đồng/tháng, và bà cắt giảm được hầu hết chỉ sau 2 tháng.

“Tôi không ki bo, chỉ muốn tiêu đúng cái cần. Mỗi lần nhìn sổ, tôi thấy nhẹ nhõm vì biết rõ tiền của mình đi đâu”, bà nói thêm.

Sống đơn giản nhưng không thiếu thốn

Nhiều người nghĩ sống tiết kiệm là khổ, nhưng mẹ chồng tôi thì khác. Bà ăn uống lành mạnh, ít thịt đỏ, nhiều rau củ tự trồng ngoài ban công; đi bộ mỗi chiều và thỉnh thoảng mua hoa tươi cắm bàn ăn.

“Tiết kiệm không phải để chịu khổ, mà để có tự do. Tôi không nợ ai, không phải hỏi con cái tiền thuốc hay tiền điện – đó là hạnh phúc lớn nhất tuổi già”, bà chia sẻ.

Nhờ 3 thói quen trên, bà duy trì cuộc sống gọn gàng – chủ động – có kế hoạch. Đến cuối tháng, bà vẫn có khoản dư nhỏ để thưởng cho mình ly cà phê hoặc bó hoa.

Kết luận: Tiết kiệm không nằm ở số tiền, mà ở thói quen

Câu chuyện của mẹ chồng tôi là minh chứng rằng: Không cần lương cao mới sống dư dả. Chỉ cần kỷ luật với tiền của mình – tiêu có suy nghĩ, chia có kế hoạch và ghi có thói quen – thì 4,8 triệu vẫn đủ để sống thoải mái, thậm chí còn dư.