Cặp vợ chồng 67 tuổi biến nhà thành “viện dưỡng lão hiện đại” để không trở thành gánh nặng cho con cái và tận hưởng tuổi già theo cách riêng

1. Ngôi nhà nghỉ hưu… rực rỡ và đầy năng lượng

Bước vào căn hộ 146m² của hai vợ chồng ở khu đô thị sinh thái Trung–Singapore (Thiên Tân), ít ai nghĩ đây là nhà của những người đã gần 70 tuổi. Cả căn hộ tràn ngập sắc hồng, cam, vàng tươi, những món đồ nhỏ tinh nghịch – từ bể cá hình Garfield đến radio Lego, đèn hamburger, hay chặn cửa hình hoạt hình.

“Chúng tôi không có kế hoạch nghỉ hưu. Chúng tôi chỉ muốn giữ cho cuộc sống luôn mới mẻ,” bà Lâm Na nói, giọng hào hứng.

Ba thế hệ cùng góp công cho ngôi nhà này: vợ chồng bà (thế hệ 5x), cô con gái sinh năm 8x, và nhà thiết kế hậu 9x – Gao Yunhao. Gần ba năm cải tạo, họ tạo nên một không gian không chỉ đẹp mà còn mang tinh thần của tuổi trẻ và tự do.

2. Sống độc lập – học, làm và tận hưởng mỗi ngày

Ở tuổi 67, bà Lâm Na vẫn làm việc bán thời gian, tham gia thẩm định dự án cho công ty cũ. “Cách tốt nhất để giữ sức khỏe là tiếp tục làm việc và vận động đầu óc”, bà nói.

Còn ông Khổng Tuấn – chồng bà – thì mê ca hát, chơi đàn guitar, tham gia hai dàn hợp xướng, tự quay video trình diễn. Hai người cùng nhau đi học piano, nhiếp ảnh, du lịch khắp nơi – từ Thượng Hải, Tân Cương đến Thường Châu.

“Chúng tôi không muốn ngồi yên chờ tuổi già. Mỗi ngày đều là cơ hội để thử điều mới”, ông chia sẻ.

3. “Không muốn con cái phải lo cho mình”

Ngôi nhà được thiết kế dạng thông tầng, có thêm một phòng riêng trên gác để con gái và gia đình có thể ở lại mà vẫn riêng tư. “Tôi muốn con gái được tự do sống cuộc đời của riêng nó. Chúng tôi không muốn trở thành gánh nặng,” bà Lâm Na nói thẳng thắn.

Thay vì sợ tuổi già, họ chuẩn bị cho nó. Phòng tắm thiết kế không rào cản, cầu thang được nới rộng, ánh sáng tận dụng tối đa – tất cả đều hướng tới sự tiện nghi và an toàn khi về già.

“Tuổi già không nên là sự buông xuôi. Hãy chủ động sắp xếp để vẫn tự lập và vui sống”, bà nói.

4. Tư duy mới của thế hệ 5x: Già nhưng không cũ

Căn hộ của họ là ví dụ cho một tư duy nghỉ hưu mới – nơi “viện dưỡng lão” không chỉ là nơi an dưỡng mà là không gian học hỏi và tận hưởng. “Chúng ta đã sống đơn điệu quá lâu rồi. Đến tuổi này, phải cho phép mình sống cá tính và vui tươi hơn,” bà chia sẻ.

Hai chú mèo con, những món đồ chơi nhỏ, những bức tường rực rỡ... tất cả tạo nên tinh thần “trẻ mãi” của đôi vợ chồng. “Người ta nói tuổi già đáng sợ hơn cả cái chết. Nhưng tôi nghĩ điều đáng sợ nhất là không dám sống khác đi”, bà Lâm Na cười.

5. Bài học từ một ngôi nhà tuổi già đáng mơ ước

Câu chuyện của vợ chồng Trần Lâm Na không chỉ là chuyện trang trí nhà cửa – mà là cách họ chủ động định nghĩa lại tuổi già. Không chờ con cái lo, không ngại học hỏi, không sợ thay đổi – họ biến tuổi hưu thành quãng thời gian thứ hai để sống thật với chính mình.

“Bạn phải chấp nhận tuổi già, nhưng không thể để nó tự nhiên đến. Hãy nhủ rằng: mình vẫn có thể làm được”, bà nói.

Tổng kết

Giữa thời đại mà nhiều người lo lắng về việc “sau này ai chăm mình”, cặp vợ chồng ở Thiên Tân đã chọn con đường khác: Chuẩn bị sớm, sống chủ động, và biến ngôi nhà của mình thành nơi truyền cảm hứng. Một “viện dưỡng lão hiện đại” không chỉ dành cho hai người – mà còn cho bất kỳ ai dám sống rực rỡ ở nửa sau cuộc đời.