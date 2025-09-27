Đừng như tôi: Tuổi 50 mới hiểu lương hưu không đủ, chẳng còn kịp để dành cho tuổi già

1. Sự hối tiếc ở tuổi 50

Chị Mai (50 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từng nghĩ, đi làm bao năm đóng bảo hiểm rồi, nghỉ hưu cũng sẽ đủ sống. Bạn bè nói chuyện về chuyện lập quỹ dưỡng già, tôi chỉ cười: ‘Còn lâu mới nghỉ, lo làm gì’. Vậy mà chỉ thoáng chốc, đã bước vào tuổi 50, nhìn lại mới thấy mình quá chủ quan”.

Không ít phụ nữ cùng thế hệ với chị rơi vào tình cảnh tương tự: cả đời xoay xở cho gia đình, con cái, cha mẹ già, nhưng lại quên mất một khoản để dành cho chính mình. Đến khi ngồi xuống tính toán, thời gian tích lũy còn lại quá ít.

2. Vì sao phụ nữ trung niên thường quên “tiền dưỡng già”?

Tưởng còn xa mới cần: 20–30 năm đi làm khiến nhiều người cho rằng tuổi hưu còn lâu mới tới.

Dồn hết cho gia đình: Ưu tiên hàng đầu vẫn là học hành của con, công việc của chồng, cha mẹ hai bên. Cái gì cũng cần ngay, còn bản thân thì tạm gác lại.

Chủ quan vào lương hưu: Niềm tin rằng “có bảo hiểm xã hội lo hết” khiến nhiều người không nghĩ xa. Thực tế, mức lương hưu phổ biến chỉ khoảng 5–7 triệu đồng/tháng, khó đủ cho chi phí y tế và sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

3. Bài toán chi tiêu thực tế

Chị Mai thử phác ra bảng chi phí sau khi nghỉ hưu:

Khoản chi hàng tháng Số tiền (triệu đồng) Ghi chú Ăn uống, sinh hoạt 4,5 Hai vợ chồng Y tế, thuốc men 2,5 Tuổi càng cao càng tăng Hỗ trợ con cái 1,5 Con còn học đại học Đi lại, giao tiếp 1,0 Bạn bè, họ hàng Dự phòng 1,0 Sự cố bất ngờ

Tổng: 10,5 triệu/tháng – trong khi lương hưu dự kiến chỉ 6 triệu. Nghĩa là mỗi tháng hụt khoảng 4–5 triệu, buộc phải rút vào tiền tiết kiệm vốn không nhiều.

4. Nếu bắt đầu sớm thì sao?

Giả sử ở tuổi 35, chị Mai đều đặn để dành 1,5 triệu đồng/tháng vào một kênh an toàn (bảo hiểm, quỹ mở, hoặc gửi tích lũy dài hạn). Sau 20 năm, số tiền có thể đạt 500–600 triệu đồng.

Khoản này sẽ giúp:

- Bù thâm hụt so với lương hưu.

- Có quỹ dự phòng y tế tuổi già.

- Giữ cuộc sống thoải mái mà không phụ thuộc vào con cái.

Nhưng khi tuổi 50 mới bắt đầu, thời gian tích lũy chỉ còn 10–12 năm. Số tiền gom lại chắc chắn không đủ lớn để tạo sự an tâm.

5. Bài học rút ra cho phụ nữ tuổi trung niên

Đừng đợi đến tuổi 50 mới nghĩ đến dưỡng già: Bắt đầu càng sớm càng tốt, lý tưởng từ tuổi 30–40.

Nguyên tắc 3 quỹ: (1) Quỹ chi tiêu hằng ngày, (2) Quỹ dự phòng ngắn hạn, (3) Quỹ dưỡng già dài hạn.

Kỷ luật nhỏ, lợi ích lớn: Chỉ cần duy trì 500 nghìn – 1 triệu đồng/tháng, sau 20 năm sẽ thành con số đủ giúp an tâm.

Tách bạch tài khoản: Quỹ dưỡng già nên tách riêng, tránh tiêu xài lẫn lộn.

6. Lời nhắn gửi từ người trong cuộc

“Giờ tôi bắt đầu để dành cũng được, nhưng rõ ràng là muộn. Số tiền tích lũy ít ỏi không thể so với 20 năm kỷ luật nếu làm từ sớm. Tôi kể lại để các chị em trẻ hơn đừng mắc sai lầm như tôi – đừng nghĩ còn lâu mới hưu, bởi thời gian trôi nhanh hơn ta tưởng” – chị Mai nói.

Kết

Nghỉ hưu không phải là chuyện xa xôi, mà là thực tế ai cũng sẽ đối diện. Một khoản “tiền dưỡng già” dù nhỏ nhưng bắt đầu sớm sẽ cứu bạn khỏi cảnh chật vật và những tiếc nuối muộn màng. Bài học từ chị Mai chính là lời nhắc nhở: hãy nghĩ cho mình trước, rồi mới nghĩ cho mọi người.