Son Ye Jin - Hyun Bin đưa con trai đi nghỉ mát, 1 hành động của bé khiến MXH nổ tung

Sáng 28/5, cộng đồng mạng châu Á náo loạn khi cặp vợ chồng quyền lực Son Ye Jin - Hyun Bin và con trai 3 tuổi (Kim Woo Jin) vừa được bắt gặp tại sân bay quốc tế Gimpo. Việc gia đình 3 người xuất hiện ở sân bay trong bối cảnh mùa hè nóng nực khiến công chúng nhận định, cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đang đưa con trai đi nghỉ mát.

Theo nguồn tin, cậu bé Kim Woo Jin ngoan ngoãn ngồi trên vali để bố mẹ kéo đi trong màn lộ diện ở sân bay mới đây. Hành động này của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin đã khiến mạng xã hội như nổ tung vì không thể kìm lòng được trước sự đáng yêu, ngoan ngoãn của bé. Được biết, “người qua đường” khi lần đầu chiêm ngưỡng dung mạo con trai cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh cũng đã bị sốc visual, không tiếc lời xuýt xoa khen ngợi cậu bé bằng những ngôn từ “có cánh”.

Đến nay, những khán giả tình cờ bắt gặp Son Ye Jin - Hyun Bin ở sân bay Gimpo mới đây vẫn chưa tung ra bất kỳ hình ảnh nào về gia đình 2 ngôi sao, nguyên nhân đến từ sự tôn trọng quyền riêng tư đối với cặp đôi vàng và con trai họ.

Son Ye Jin - Hyun Bin vừa cùng con trai xuất hiện ở sân bay quốc tế Gimpo.

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.