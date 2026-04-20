Vì bảo vệ Son Ye Jin - Hyun Bin, 1 sao nam bị mang danh phản bội vợ suốt bao năm

Chiều 20/4, tờ Sportsseoul cho hay, ngôi sao truyền hình thực tế kiêm tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han vừa xuất hiện trên chương trình Huh Young Man’s Food Travel (kênh TV Chosun) và có những chia sẻ gây bão về cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin. Được biết, Lim Jin Han là sư phụ dạy Son Ye Jin - Hyun Bin chơi golf trong thời gian dài nên từ lâu đã nắm được “chân tơ kẽ tóc” chuyện hẹn hò của cặp sao Hạ Cánh Nơi Anh trước khi 2 diễn viên chính thức công khai mối quan hệ với truyền thông.

Tuy tỏ tường mọi chuyện từ sớm song Lim Jin Han rất kín miệng, đã che giấu mối quan hệ của Son Ye Jin - Hyun Bin trong suốt nhiều năm trời. Ngay cả với bà xã, nam ngôi sao truyền hình họ Lim cũng không “hé răng nửa lời”. Bà xã từng cố moi thông tin từ Lim Jin Han nhưng sao nam này đã tìm mọi cách “đánh trống lảng” nhằm che giấu chuyện yêu đương của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh.

Theo lời Lim Jin Han, thậm chí ông đã phải mang danh kẻ phản bội vợ suốt bao năm qua vì quyết giữ kín bí mật của Son Ye Jin - Hyun Bin tới cùng: “Ngay cả khi vợ cố hỏi về những tin đồn hẹn hò và kết hôn của Son Ye Jin - Hyun Bin, tôi đã ra sức bác bỏ vì muốn bảo vệ 2 người họ. Không chỉ phủ nhận, tôi còn nổi cáu với bà xã: ‘Không có chuyện như vậy (chuyện Son Ye Jin - Hyun Bin hen hò và kết hôn), bà đang nói cái quái gì thế?’. Nhưng chỉ 20 ngày sau đó, Son Ye Jin và Hyun Bin thông báo kết hôn. Và thế là tôi đã bị vợ mắng là kẻ phản bội”.

Vì ra sức bảo vệ Son Ye Jin - Hyun Bin mà Lim Jin Han bị coi là kẻ phản bội trong mắt vợ. Ảnh: Naver

Lim Jin Han tới dự hôn lễ của Son Ye Jin - Hyun Bin hồi năm 2022. Ảnh: Nate

Cũng trong chương trình Huh Young Man’s Food Travel mới đây, Lim Jin Han còn hé lộ thêm về sự thay đổi trong cách xưng hô của cặp sao Hạ Cánh Nơi Anh theo thời gian: “Son Ye Jin có tính cách vô cùng phóng khoáng, thoải mái. Còn Hyun Bin thì lại rất điềm tĩnh. Thế nhưng 2 người họ lại cực kỳ hợp nhau. Hồi còn trong giai đoạn hẹn hò, cặp đôi gọi thẳng tên đối phương, nhưng sau khi kết hôn rồi thì họ lại xưng hô với nhau bằng những từ như “mình ơi”, “anh/em ơi”, “ông xã/bà xã ơi” 1 cách đầy thân mật. 2 người họ trông cực kỳ đẹp đôi”.

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin qua lần hợp tác đầu tiên. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Son Ye Jin - Hyun Bin có ấn tượng sâu sắc về nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Ảnh: Naver

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, 1 phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa - 1 hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái: họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình 1 phần riêng tư - như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.