Son Ye Jin, bà xã của nam tài tử Huyn Bin, đã đánh dấu sự trở lại sau hơn 3 năm rời xa màn ảnh để kết hôn, sinh con và chăm sóc gia đình nhỏ với một loạt các dự án từ phim cổ trang đến tác phẩm điện ảnh.

Nữ diễn viên 43 tuổi sẽ tham gia dự án phim cổ trang "Scandals" của Netflix, tái xuất màn ảnh rộng với vai chính trong phim điện ảnh "No Other Choice" cùng Lee Byung Hun. Mới đây nhất, thông tin tham gia loạt phim gốc mới với tựa đề "Variety" cùng mỹ nhân Squid Game - Jo Yuri, đã được Son Ye Jin xác nhận.

Jo Yu-ri (bên trái), đạo diễn Kim Yong-hoon và Son Ye-jin - Ảnh: Netflix

Sự trở lại với điện ảnh một cách đầy năng lượng đã chứng minh một điều rằng, dù ở độ tuổi 43, sức khỏe và nhiệt huyết của bà mẹ 1 con này vẫn không hề giảm đi. Thậm chí, nhan sắc của ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc, từng đoạt nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá, còn có phần rạng rỡ hơn, được dự đoán không thua kém bất kỳ bạn diễn kém tuổi nào.

Ở tuổi 43, nhan sắc của Son Ye Jin vẫn khiến người khác không thể rời mắt

Ngày 21/5 vừa rồi, Son Ye Jin đã đăng một video ngắn và ảnh lên tài khoản Instagram của mình mà không có bất kỳ bình luận đặc biệt nào. Trong video, Son Ye Jin được nhìn thấy đang ghé thăm một nhà hàng cùng một người quen.

Nụ cười đặc trưng của cô khiến ngay cả người xem cũng cảm thấy thoải mái. Đặc biệt, cô thu hút sự chú ý với trang phục giản dị và đường nét khuôn mặt rạng rỡ dù để mặt mộc. Thật khó tin rằng cô đã 43 tuổi và hầu hết mọi người đều tò mò làm thế nào cô lấy lại được nhan sắc thời kỳ đỉnh cao như vậy.

Nếu là người quan tâm và thường xuyên theo dõi Son Ye Jin thì chắc chắn nhiều người sẽ nhận ra nữ diễn viên không có bí quyết gì đặc biệt. Qua các chia sẻ với truyền thông, có thể thấy, Son Ye Jin là người đặc biệt biết chăm sóc bản thân.

Son Ye Jin chăm tập thể dục dù mưa hay nắng

Trong một bài đăng trên Instagram hồi tháng 3, Son Ye Jin đã đăng một video ghi lại cảnh cô đang tập trung tập luyện với dòng chú thích: "Tôi đã sẵn sàng. Tôi đã sẵn sàng để quay phim" .

Trong video, cô tập trung tập luyện trong bộ đồ thể thao hở lưng. Khác với hình ảnh ngây thơ, cô để lộ cơ bắp săn chắc, thu hút sự chú ý vào cuộc sống thường ngày chăm chỉ chăm sóc bản thân của mình. Có thể thấy, cô đang luôn tạo cho mình ý thức rèn luyện sức khỏe để sẵn sàng cho những dự án phim sắp tới.

Thực tế, không phải tới bây giờ người ta mới thấy Son Ye Jin chia sẻ các video tập luyện. Tháng 11/2024, Son Ye Jin đã đăng một video lên SNS của mình, ghi lại cảnh cô đang tập luyện tại phòng tập thể dục với chú thích: "Ngay cả khi trời tuyết hay mưa".

Trong video, cô đang đi bộ trên máy chạy bộ và ngắm nhìn quang cảnh tuyết phủ. Sự siêng năng và khả năng tự quản lý bản thân của Son Ye Jin được thể hiện rõ qua việc cô không bỏ bê việc tập luyện ngay cả trong thời tiết xấu.

Chăm uống nước chanh hàng ngày

Thói quen chăm sóc sức khỏe của nữ diễn viên Son Ye Jin chưa bao giờ là chủ đề "nguội" đối với người hâm mộ. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng cô hoàn toàn không có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc rất chăm chỉ uống nước chanh. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Son Ye Jin đã thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ rằng cô thích mang túi to và luôn uống nước chanh. Cô thường vắt nước chanh vào chai nước lọc và để trong túi, mang theo mình.

Về cơ bản, chanh có tác dụng đào thải độc tố và ngăn ngừa tích tụ mỡ. Chúng cũng có tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn và giảm cân hiệu quả, do đó rất hữu ích cho việc ăn kiêng.

Tác dụng chống oxy hóa của nước chanh giúp ngăn ngừa tổn thương gốc tự do trong cơ thể, từ đó làm chậm quá trình lão hóa. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong nước chanh giúp tổng hợp axit amin thành collagen, bảo vệ da và ngăn ngừa hình thành nếp nhăn. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hàn Quốc, lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành là 100 mg, và một quả chanh chứa khoảng 18 mg vitamin C, vì vậy uống nước chanh thường xuyên rất hữu ích để bổ sung dinh dưỡng.

Nước chanh còn có tác dụng lợi tiểu, vì vậy nếu uống thường xuyên, nó sẽ thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, thanh lọc cơ thể và duy trì sức khỏe. Vì lý do này, không chỉ Son Ye Jin mà cả các nữ diễn viên nổi tiếng cũng thực hiện phương pháp "giải độc chanh" này.

Thành phần pectin có trong chanh giúp tăng cường mạch máu, giảm nguy cơ huyết áp cao và bệnh tim mạch. Cách pha nước chanh cũng rất đơn giản: Rửa sạch chanh, thái lát mỏng, cho vào nước, hoặc vắt lấy nước cốt và uống với nước có ga, trà xanh...

Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý khi uống nước chanh. Nước chanh có tính axit cao, vì vậy nếu uống khi bụng đói, nó có thể gây ợ nóng. Vì lý do này, những người có dạ dày yếu không nên uống nước chanh khi bụng đói.

Ngoài ra, Son Ye Jin còn là tín đồ của rau củ quả. Người đẹp còn biến tấu bằng việc trộn với nhiều loại củ quả phù hợp để món ăn thêm hương vị thơm ngon, trong khi vẫn không làm mất đi giá trị dinh dưỡng cùng mục đích giữ dáng, đẹp da mà mình hướng tới.

Son Ye Jin là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn. Tên tuổi cô được biết đến với loạt phim điện ảnh, truyền hình: Cổ điển, Hương mùa hè, Khoảnh khắc để nhớ, Cô đơn trong tình yêu, My Wife Got Married, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh (đóng chính với Hyun Bin)... Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin năm 2022 và cặp đôi đón bé trai vào tháng 11/ 2022.