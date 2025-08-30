Ngày 30/8, Son Ye Jin, Lee Byung Hun cùng đạo diễn và diễn viên khác thuộc đoàn phim No Other Choice đã đổ bộ thảm đỏ LHP Venice 2025. "Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" xuất hiện với bộ váy ren có thiết kế cổ yếm vừa thanh lịch, nhưng cũng mang lại sự gợi cảm cho Son Ye Jin với phần lưng cắt xẻ. Minh tinh họ Son thu hút hàng loạt kênh truyền thông từ những giây phút đầu tiến vào sự kiện. Tất nhiên không thể thiếu ống kính của "hung thần" Getty Images.

Tuy nhiên, khi những bức ảnh chất lượng cao của Getty được tung ra, nhan sắc và khí chất của Son Ye Jin bị dìm đáng kể. Ở góc ảnh siêu cận mặt, "hung thần" này phơi bày dấu hiệu lão hóa vì tuổi tác của minh tinh xứ Hàn. Chưa kể, phong cách trang điểm đánh nền mỏng nhẹ tự nhiên, đánh son bóng màu nude càng khiến Son Ye Jin trông nhợt nhạt, thần sắc kém qua ống kính của Getty. Thế nhưng, quay video được quay bằng cam thường, Son Ye Jin được khen rạng rỡ, tươi trẻ và thần thái hơn.

Son Ye Jin hút rừng ống kính truyền thông khi xuất hiện tại thảm đỏ LHP Venice 2025

Rõ ràng visual Son Ye Jin ở clip thảm đỏ rất ổn. Nhưng khi Getty Images xả ảnh nữ diễn viên thì trông lạ lắm. Với layout trang điểm tự nhiên, Son Ye Jin hôm nay có phần kém tươi tắn qua ảnh có độ phân giải cao. Cùng với góc chụp và ánh sáng của những tay săn ảnh Getty Images, minh tinh Hàn Quốc đúng là chưa đạt ngưỡng "đỉnh cao" bùng nổ nhan sắc khi xuất hiện ở thảm đỏ LHP Venice 2025

Ảnh siêu cận của Getty làm lộ dấu vết lão hóa của Son Ye Jin khi cười

May quá sau bao bức ảnh "hết hồn", "hung thần" cũng có những khoảnh khắc chụp đủ sáng và bớt dìm Son Ye Jin trên thảm đỏ

Bóng lưng gợi cảm, cuốn hút của Son Ye Jin

Visual cam thường tươi tắn, rạng ngời, sáng bừng và đầy sức sống của Son Ye Jin. Hình ảnh fan quay minh tinh Hàn Quốc khác hẳn ảnh Getty chụp cô

Son Ye Jin sánh đôi bên các đồng nghiệp trong bộ phim No Other Choice

Lee Byung Hun bảnh bao, lịch lãm tại LHP Venice 2025

Sau quãng thời gian nghỉ sinh con và chăm sóc gia đình, Son Ye Jin vừa trở lại với phim No Other Choice. Tuy nhiên màn trở lại của bà xã Hyun Bin vấp phải vô số sóng gió. Trong sự kiện họp báo ra mắt, Lee Byung Hun tiết lộ Son Ye Jin không trả lời diễn viên nhí trên phim trường. Mỹ nhân sinh năm 1982 giải thích rằng cô không phải phớt lờ diễn viễn nhí mà chỉ muốn giữ cảm xúc cho cảnh quay, mẹ của sao nhí cũng lên tiếng "giải vây" cho nữ diễn viên. Nhưng Son Ye Jin đã bị nhiều người chỉ trích, thậm chí "đào" lại video cũ, chỉ trích cô "giả tạo" và nghi ngờ về tính cách thật của cô.

Nguồn: Getty Imagine, Weibo