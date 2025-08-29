Son Ye Jin toàn mặc đồ siêu đơn giản ra sân bay, nhưng kỳ lạ là luôn đẹp và chuẩn mốt

Son Ye Jin là một trong những đại minh tinh của làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô không chọn phong cách thời trang quá hào nhoáng mà thay vào đó, Son Ye Jin yêu thích sự đơn giản, tinh tế hơn. Đặc biệt là khi diện đồ ra sân bay, Son Ye Jin luôn gây ấn tượng về sự thanh lịch, trang nhã.

Những outfit diện ra sân bay của Son Ye Jin có tính ứng dụng cao, gần như không bao giờ lỗi mốt. Quý cô ở mọi độ tuổi đều có thể tham khảo style sân bay của Son Ye Jin:

Trong lần xuất hiện mới đây tại sân bay, Son Ye Jin tỏa sáng với nhan sắc tươi trẻ, cùng khí chất sang trọng của tuổi 40+. Son Ye Jin kết hợp áo tank top trắng với quần ống suông, sau đó tô điểm thắt lưng mảnh. Thao tác sơ vin là không thể thiếu để tăng độ chỉn chu, đồng thời tôn dáng hiệu quả. Để không làm giảm độ hài hòa của tổng thể, Son Ye Jin chọn túi xách màu đen.

Công thức trên là lựa chọn hoàn hảo cho mùa thu. Sự kết hợp giữa áo thun trắng và quần jeans xanh tạo nên tổng thể trang phục trẻ trung, năng động. Trong khi đó, blazer cộng điểm thanh lịch cho outfit. Đôi sandal cao gót quai mảnh kéo chân dài, tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, thanh thoát và đảm bảo sự tinh tế cho tổng thể.

Áo sơ mi màu đen có sự sang trọng, nhưng dễ cộng tuổi cho người mặc. Để trẻ hóa phong cách, chị em chỉ cần kết hợp item này với quần jeans trắng như công thức của Son Ye Jin. Quần jeans trắng giúp thắp sáng outfit, trẻ hóa diện mạo và tạo sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

Áo blouse trắng và quần short xanh denim giúp nhân đôi sự trẻ trung cho người mặc. Để giữ nguyên hiệu quả hack tuổi, chị em nên đi giày sneaker màu trắng. Bộ cánh trên còn toát lên nét nữ tính. Thao tác sơ vin không chỉ giúp tôn dáng mà còn cộng điểm thanh lịch cho người mặc.

Kết hợp áo oversized với quần short trắng, Son Ye Jin có được bộ trang phục đầy phóng khoáng, năng động, đồng thời tôn lên được đôi chân thon thả. Giày sneaker trắng là mảnh ghép không thể hoàn hảo hơn. Son Ye Jin còn kết hợp giày sneaker trắng với tất cao cổ để tạo điểm nhấn thời thượng.

Quần short vẫn có thể tạo nên những bộ cánh sang chảnh, long lanh. Bí kíp của Son Ye Jin chính là kết hợp quần short với áo thun trắng, rồi khoác ngoài áo vest. Vẻ đẹp của outfit sẽ khó phát huy hết nếu không có thao tác sơ vin. Cuối cùng, đôi giày mũi nhọn đinh tán tạo điểm nhấn nổi bật cho outfit màu trung tính, đồng thời đảm bảo độ sang xịn mịn.

Ảnh: Sưu tầm