Thập niên 90, màn ảnh Việt chứng kiến sự tỏa sáng rực rỡ của nhiều người đẹp, trong đó không thể không nhắc tới những cái tên là Việt Trinh, Diễm Hương và Thu Hà. Đây được xem là ba gương mặt huyền thoại của dòng phim thị trường.

Vẻ đẹp ngọt ngào, sự duyên dáng và tài năng diễn xuất của bộ 3 này đã trở thành ký ức khó phai trong lòng khán giả. Thế nhưng, sau ánh hào quang, cuộc sống riêng của ba mỹ nhân lại có những ngã rẽ khác nhau.

Việt Trinh

Diễn viên Việt Trinh bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật khi mới 18 tuổi. Sau thành công vang dội của bộ phim Người đẹp Tây Đô, cô nhanh chóng vụt sáng trở thành minh tinh đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990. Việt Trinh được ca tụng là một trong những mỹ nhân hàng đầu thời điểm đó.

Không chỉ ghi dấu ấn ở lĩnh vực phim ảnh, Việt Trinh còn là gương mặt người mẫu ảnh quen thuộc, xuất hiện dày đặc trên lịch treo tường, sổ tay hay ảnh dán trang trí thời bấy giờ. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên bất ngờ hạn chế đóng phim và chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.

Được mệnh danh là "Người đẹp Tây Đô", Việt Trinh là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt Nam những năm 1990

Thành công trong diễn xuất nhưng đời sống tình cảm của Việt Trinh lại lận đận. Cô từng có một cuộc hôn nhân kín tiếng nhưng cuối cùng cũng không trọn vẹn. Hiện tại, Việt Trinh sống cùng con trai trong căn biệt thự nhà vườn, làm mẹ đơn thân.

Trên mạng xã hội, Việt Trinh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị. Dù đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, biểu tượng nhan sắc thập niên 90 vẫn giữ được vẻ trẻ trung, rạng rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đầu năm 2022, Việt Trinh bất ngờ thông báo rút lui khỏi màn ảnh sau hơn 30 năm gắn bó. Nữ diễn viên cho biết, quyết định này xuất phát từ mong muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và đồng hành cùng con trai. T hời gian gần đây, "Người đẹp Tây Đô" còn được biết đến với vai trò blogger du lịch. Các clip của cô được đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Việt Trinh từng được xem là một "biểu tượng nhan sắc" một thời

Hiện tại, Việt Trinh đang là mẹ đơn thân và không còn hoạt động trong showbiz

Diễm Hương

Diễm Hương được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân" của màn ảnh Việt thập niên 1990. Cô khẳng định thực lực qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Phạm Công – Cúc Hoa, Kiều Nguyệt Nga, Nước mắt học trò... Sự kết hợp ăn ý trên màn ảnh của Lý Hùng - Diễm Hương thời đó cũng nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Diễm Hương là gương mặt phủ sóng hầu hết ở những tấm lịch, tranh treo tường. Nữ diễn viên trở thành thần tượng và hình mẫu lý tưởng trong lòng nhiều thế hệ.

Sở hữu nhan sắc dịu dàng và lối diễn xuất tự nhiên, cô từng là “nữ thần trong mơ” của nhiều khán giả nam

Dù nổi tiếng một thời nhưng nghệ sĩ Diễm Hương lại vô cùng kín tiếng trong đời tư. Sau mối tình dang dở với một đại gia rởm, năm 1997, cô bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí. Kể từ đó, thông tin về cuộc sống của mỹ nhân đình đám thập niên 90 chỉ được hé lộ qua lời chia sẻ của một số đồng nghiệp thân thiết.

Được biết, Diễm Hương đã kết hôn và lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình. Trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ, MC Quyền Linh từng tiết lộ rằng hiện tại nữ diễn viên đang định cư tại Malaysia cùng chồng và bốn người con.

Lý Hùng từng tiết lộ về nữ diễn viên: "Cô ấy kín tiếng từ xưa. Ngày xưa ở thời đỉnh cao, báo chí muốn phỏng vấn Diễm Hương khó lắm, cô ấy toàn trốn không à (cười). Nhiều sự kiện mời Diễm Hương đi, cô ấy cũng không đi. Nên cô ấy mất tin tức nhiều năm, bạn bè chúng tôi không ai biết".

Hiện tại, hình ảnh và thông tin về cô gần như rất hiếm hoi, khiến khán giả nuối tiếc

NSND Thu Hà

Bén duyên với nghệ thuật từ khi mới 17 tuổi, NSND Thu Hà nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh Việt thập niên 1990. Thời điểm ấy, cô được ví như “tiểu thư lá ngọc cành vàng” nhờ gương mặt thanh tú, đường nét hoàn hảo cùng đôi mắt to trong veo, không hề kém cạnh các minh tinh Hồng Kông đình đám lúc bấy giờ.

Vẻ đẹp khả ái kết hợp với lối diễn xuất tinh tế, sắc sảo đã giúp NS Thu Hà gây ấn tượng khi tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Sau Những Giấc Mơ Hồng, Hoa Quỳnh Nở Muộn, Anh Chỉ Có Mình Em…

Khác với Việt Trinh và Diễm Hương, Thu Hà vẫn duy trì sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ

Cô tham gia nhiều dự án phim truyền hình ăn khách và trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả