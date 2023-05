Sơn Tùng lại bị tố bắt chước G-Dragon mặc 'quần ngủ' ra sân bay, lần này có hợp lý?

Vừa qua, Sơn Tùng đã bị bắt gặp tại sân bay trong chuyến đi đến Thái Lan. Lần này, anh chọn cho mình một bộ trang phục năng động với áo sơ mi xanh kèm theo chiếc quần ngắn khá cá tính. Nam ca sĩ cũng kết hợp bộ trang phục này với mũ lưỡi trai khiến tổng thể thêm phần ấn tượng.



Sau khi hình ảnh này của Sơn Tùng được chia sẻ rộng rãi, một số khán giả lại đem ra so sánh với lần xuất hiện tại sân bay mới đây của G-Dragon với phong cách thời trang độc lạ. Có thể thấy, chiếc áo sơ mi của cả 2 nam ca sĩ diện trông "na ná" nhau, style mặc "quần ngủ" cũng khiến netizen đặc biệt chú ý. Qua đó, nhiều người cho rằng Sơn Tùng đang bắt chước siêu sao Kpop.

Tuy nhiên, cũng có một số khán giả liên tục bênh vực Sơn Tùng và cho rằng trang phục của anh khi so sánh với G-Dragon có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể, trong khi giọng ca Making my way chọn mũ lưỡi trai, thì G-Dragon lại chọn mũ rộng vành. Chưa kể, quần mà cả 2 mặc cũng khác nhau từ chất liệu, màu sắc cho đến kiểu dáng.

Sơn Tùng bị so sánh với G-Dragon về phong cách thời trang tại sân bay

Trước đó, Sơn Tùng cũng đã nhiều lần bị soi diện trang phục lẫn phụ kiện giống G-Dragon. Không chỉ vậy, từ từng cử chỉ, cách biểu diễn của giọng ca gốc Thái Bình cũng được cho là đang "học hỏi" từ G-Dragon. Vào giai đoạn bị nghi bắt chước liên tục, Sơn Tùng còn nhận về một lượng antifan lớn.

Trước đó, Sơn Tùng từng nhiều lần bị soi "học hỏi" phong cách từ G-Dragon

Dù từng dính nhiều ồn ào nhưng hiện tại, các sản phẩm của nam ca sĩ vẫn luôn được đón nhận bởi chất lượng âm nhạc và nét cá tính khó nhầm lẫn

Ảnh: Tổng hợp