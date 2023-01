Sơn Tùng - Hải Tú đồng loạt chào năm mới: 'Nàng thơ' lên đồ xinh xắn, chủ tịch lại bảo nên ở nhà?

Trong không khí hân hoan bước qua năm mới 2023, nhiều sao Việt liên tục đăng đàn, chia sẻ những giây phút vui vẻ trong ngày Tết Dương lịch. Gây chú ý hơn cả chính là động thái của Sơn Tùng và Hải Tú khi cả hai đồng loạt có động thái trên trang cá nhân.

Theo đó, trong trang phục phong cách dễ thương, Hải Tú khiến nhiều người trầm trồ vì visual rạng rỡ. Nữ diễn viên cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người: "Happy New Year 2023! Tú xin chúc mọi người một năm mới tràn ngập tiếng cười và thật nhiều sức khoẻ".

Hải Tú đăng đàn chúc mừng năm mới và khoe visual xinh xắn, rạng rỡ

Không lâu sau bài đăng của Hải Tú, Sơn Tùng cũng rục rịch trên trang cá nhân khi "xả kho" loạt ảnh chất lừ. Gu thời trang đẳng cấp cùng với gương mặt điển trai ngời ngời, Sơn Tùng đã khiến hội chị em "đổ rần rần" trong ngày đầu năm mới.

Nam ca sĩ đính kèm dòng trạng thái: "Today’s weather is too beautiful to stay home (tạm dịch: Thời tiết hôm nay quá đẹp để ở nhà - PV)". Động thái này khiến dân tình chú ý và không biết chủ tịch có ẩn ý gì khi mà trước đó "nàng thơ" vừa đăng bài lên đồ chúc năm mới.

Cách đây ít ngày, Hải Tú và Sơn Tùng còn cùng nhau xuất hiện trong buổi tiệc công ty nhưng giữ khoảng cách nhất định.

Ngay sau đó Sơn Tùng cũng có chia sẻ đầu tiên nhân dịp năm mới nhưng gây chú ý chính là dòng trạng thái đính kèm

Hải Tú là diễn viên độc quyền cho công ty của Sơn Tùng. Cô lần đầu được ra mắt trong MV Chúng ta của hiện tại nhưng đó cũng là lần duy nhất Hải Tú được xuất hiện trong một sản phẩm nghệ thuật. Nguyên nhân xuất phát từ những ồn ào tình cảm với Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm.

Kể từ khi ồn ào "bánh kem trà xanh" nổ ra, Hải Tú có thời gian một năm ở ẩn và cho đến gần đây, cô mới dần thoải mái chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Về phía giọng ca quê Thái Bình, anh vẫn giữ sự im lặng trước mọi ồn ào đời tư. Những lần Sơn Tùng và Hải Tú xuất hiện cùng nhau khá hiếm hoi, chủ yếu là những dịp đặc biệt của công ty.

Sau ồn ào tình cảm, đến nay Hải Tú vẫn chưa trở lại với sản phẩm nghệ thuật nào

Dù vướng nhiều tin đồn đời tư nhưng Sơn Tùng và Hải Tú đều giữ im lặng

Ảnh: NVCC