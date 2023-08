Soi “hint” Jisoo (BLACKPINK) - Ahn Bo Hyun: Âm thầm ủng hộ đối phương, còn hẹn hò chụp ảnh cho nhau?

Trong buổi quảng bá cho bộ phim My Name hồi tháng 10/2021, Han So Hee đã hát 1 đoạn bản hit As If It’s Your Last của BLACKPINK, đồng thời liên tục trêu trọc Ahn Bo Hyun. Từ ánh mắt của nữ thần họ Han, nhiều khán giả cho rằng dường như cô đã biết điều gì đó về cặp đôi Ahn Bo Hyun - Jisoo. Han So Hee còn hỏi Ahn Bo Byun có biết tên bài hát hay không và anh đã đáp lại là: "Có"