Thận là cơ quan nội tạng quan trọng, đảm nhận vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải và điều chỉnh huyết áp. Tuy nhiên, các bệnh lý thận thường diễn tiến âm thầm, khiến nhiều người không hề hay biết cho đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng. Điều đáng báo động là, khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng hoặc suy kiệt, các chất độc tích tụ có thể gây ra những thay đổi rõ rệt trên cơ thể, trong đó có cả ở vùng mắt.

Có những người soi gương mỗi ngày nhưng lại xem nhẹ 3 "tín hiệu" bệnh thận này ở mắt:

1. Vùng da quanh mắt sưng phù (Bọng mắt nặng)

Việc thức khuya hoặc ngủ không đủ giấc có thể khiến mắt bị sưng nhẹ, nhưng nếu bạn thường xuyên thấy vùng da dưới mắt hoặc quanh mắt sưng phù rõ rệt, đặc biệt là vào buổi sáng, hãy cảnh giác.

Ảnh minh họa

Thận khỏe mạnh giúp loại bỏ chất lỏng dư thừa và các chất thải ra khỏi cơ thể. Khi thận bị suy kiệt, chức năng này bị ảnh hưởng, khiến nước và muối tích tụ lại trong cơ thể. Do da vùng mắt mỏng và nhạy cảm, đây là khu vực dễ dàng xuất hiện tình trạng phù nề đầu tiên. Sưng phù dai dẳng không thuyên giảm có thể là dấu hiệu protein (albumin) bị rò rỉ qua nước tiểu do màng lọc cầu thận bị tổn thương, một dấu hiệu cảnh báo bệnh thận nghiêm trọng.

2. Mắt xuất hiện các đốm hoặc mảng máu đỏ

Sự suy giảm chức năng thận có thể ảnh hưởng đến hệ thống mạch máu toàn thân, bao gồm cả các mạch máu li ti ở mắt. Thận đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh huyết áp. Bệnh thận tiến triển thường gây ra tình trạng cao huyết áp nặng và dai dẳng.

Khi huyết áp tăng quá cao, các mạch máu nhỏ trong võng mạc có thể bị tổn thương, gây ra hiện tượng xuất huyết võng mạc. Nếu soi gương thấy trong mắt hoặc vùng lòng trắng của mắt xuất hiện các đốm hoặc mảng máu đỏ không rõ nguyên nhân, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng tăng huyết áp ác tính do thận gây ra. Tăng huyết áp nặng không chỉ gây tổn thương mắt vĩnh viễn mà còn là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh thận mạn tính và ung thư thận giai đoạn cuối.

3. Vàng mắt hoặc thay đổi màu da quanh mắt

Vàng mắt là một triệu chứng thường được liên kết với các vấn đề về gan, nhưng nó cũng có thể xuất hiện khi thận bị suy kiệt. Khi thận không thể lọc bỏ các chất thải hiệu quả, các độc tố có thể tích tụ trong máu, gây ra sự thay đổi màu sắc ở da và mắt.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, nếu vùng da quanh mắt, nhất là vùng quầng mắt, chuyển sang màu vàng xám hoặc nâu sẫm một cách bất thường, đây là dấu hiệu của sự tích tụ các sắc tố và chất độc trong cơ thể. Ngoài ra, sự thiếu máu do thận không sản xuất đủ hormone Erythropoietin (giúp tạo máu) cũng có thể khiến da mặt và quầng mắt trở nên xanh xao, nhợt nhạt hoặc có màu đất sét, cho thấy bệnh thận đã ở giai đoạn nghiêm trọng.