Nhiều người đã gặp tai họa khi đến một số bệnh viện thẩm mỹ để lọc máu, làm đẹp, tiêm thuốc giảm cân...

Thời gian qua, không ít người đã phản ánh với Báo Người Lao Động về việc nghe theo lời quảng cáo trên mạng xã hội, sau đó tìm đến một số bệnh viện (BV) thẩm mỹ, phòng khám, viện giảm béo... để chăm sóc sức khỏe, làm đẹp rồi tiền mất tật mang. Xâu chuỗi các nguồn tin chúng tôi có được cho thấy không ít người bị dụ dỗ đến BV thẩm mỹ để lọc máu, phẫu thuật sai chuyên môn, tiêm thuốc tan mỡ... dẫn đến hậu quả nặng nề về sức khỏe.

Bất ngờ về quy trình lọc máu chống đột quỵ

Dù ngành y tế đã nhiều lần cảnh báo và khẳng định về việc lọc máu (thải độc máu) không có trong danh mục kỹ thuật được Bộ Y tế cấp phép cho cơ sở thẩm mỹ, song nhiều BV thẩm mỹ vẫn lén lút tư vấn cho khách hàng. Các cơ sở này thu hút khách hàng bằng những lời quảng cáo "thải độc", "làm trẻ hóa toàn diện" với mức giá từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng. Vấn đề đặt ra là tại sao nhiều cơ sở liên tục bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm? Vai trò, trách nhiệm của cơ quan y tế địa phương ở đâu?

Từ phản ánh của các nạn nhân, chúng tôi tìm đến BV Quốc tế DNA trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Đông, TP HCM để gặp bác sĩ tư vấn về quy trình lọc máu. BV này từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính 45 triệu đồng vì quảng cáo lọc máu giảm đột quỵ khi chưa có bằng chứng khoa học, chưa được cấp phép.

Khi chúng tôi vừa đến sảnh chờ, một nữ nhân viên giới thiệu tên Thủy, Trưởng Bộ phận tư vấn của BV Quốc tế DNA, rồi hỏi: "Các anh đến khám gì?". Chúng tôi nói về triệu chứng chóng mặt, đau nửa đầu; Thủy cho rằng có khả năng bị máu nhiễm mỡ, xơ vữa..., có thể lọc máu để ngăn ngừa.

Sau đó, nữ nhân viên này dẫn chúng tôi đi đo huyết áp, cân nặng rồi đưa vào phòng riêng để gặp bác sĩ. Bước vào phòng, chúng tôi được một nam bác sĩ mặc áo blouse nhưng không đeo bảng tên hỏi thông tin bệnh án. "Tôi nghe anh trình bày là biết bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, men gan, gout... rất nặng. Vấn đề này uống thuốc khó giảm, nếu được thì nên lọc máu để loại bớt mỡ, đưa về chỉ số bình thường mới hết bệnh được" - ông ta tư vấn. Dù chúng tôi cho biết đang bị di chứng sau khi thay xương khớp háng, phải uống kháng sinh nhưng ông ta khẳng định vẫn lọc máu bình thường.

Tiếp đó, bác sĩ này bắt đầu tư vấn về quy trình lọc máu. Chúng tôi nghe mà "nổi cả da gà". Theo ông ta, máu khi được lấy từ tay trái bằng đường ống sẽ đi qua màng lọc rồi truyền lại vào tay phải. Mất khoảng 2 giờ thì quy trình lọc máu sẽ kết thúc, người bệnh có thể ở lại BV ít phút rồi về nhà.

"Trước mắt, anh cần lọc máu gấp 1 lần, sau đó sẽ tính tiếp. Trước khi lọc máu sẽ xét nghiệm chỉ số máu; lọc máu xong sẽ xét nghiệm lại xem hiệu quả ra sao" - bác sĩ này trấn an. Khi chúng tôi hỏi về chi phí, cô nhân viên ngồi cạnh bác sĩ cho hay mỗi lần lọc máu hết 150 triệu đồng; có thể 6 tháng hoặc 1 năm lọc 1 lần, sau khi được bác sĩ thăm khám, chỉ định.

"Bên em đang có chương trình giảm giá 150 triệu đồng còn 90 triệu đồng, tặng thêm thẻ điều trị xơ vữa trị giá 15 triệu đồng... Quá trình lọc máu được tiến hành ngay tại BV. Đầu tuần tới anh có thể đến lọc máu được rồi" - nhân viên tên Thủy hối thúc.

Người giới thiệu là bác sĩ da liễu tại Phóng khám Vanity đang tư vấn cho khách về thuốc tiêm giảm mỡ nội tạng

Đủ kiểu "vẽ vời"

Từ đơn cầu cứu của bà N.T.C.H (Việt kiều Mỹ), chúng tôi tìm đến BV Chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ JT Angle (viết tắt là BV JT Angle) trên đường An Dương Vương, phường Phú Lâm, TP HCM để tư vấn làm đẹp. BV này bị bà H. tố cáo "vẽ vời" và sử dụng bác sĩ không đúng chuyên môn khiến bà gần như bị mù vĩnh viễn một con mắt.

Sau khi liên hệ đặt lịch khám trên website, chúng tôi tìm đến BV JT Angle. Đến nơi, chúng tôi đề nghị được gặp bác sĩ chuyên môn để nghe tư vấn. Một nữ nhân viên cho biết khi nào đóng tiền, làm thủ tục phẫu thuật mới được gặp bác sĩ. Chúng tôi ngồi quan sát, thấy một số nhân viên đang tư vấn cho người phụ nữ gần 50 tuổi vừa phẫu thuật nâng mũi xong.

Lát sau, một nhân viên giới thiệu tên Thắng đến hỏi: "Chị đẹp muốn làm gì?". Sau khi nghe chị N.T.V (ngụ TP HCM, người đi cùng chúng tôi) nói muốn nâng mũi cho khuôn mặt dễ nhìn, Thắng liền dùng tay chỉ vào những vị trí cần "đập đi xây lại" trên khuôn mặt chị rồi "vẽ" ra nhiều thứ cần chỉnh sửa.

"Nhìn mặt chị rất đẹp nhưng da chảy xệ, vùng trán, thái dương phải cấy thêm mỡ cho đầy đặn. Mỡ sẽ được lấy từ bụng, chân cấy vào vùng trán, thái dương... Đây là mỡ tự thân nên rất an toàn và nhanh khỏi, đẹp lắm! Chị đồng ý thì đóng tiền để gặp bác sĩ rồi phẫu thuật luôn" - Thắng nhỏ nhẹ.

Tư vấn xong, Thắng lấy tờ giấy điền thông tin khách hàng, ghi rõ giá cấy mi mày là 8 triệu đồng; cấy mỡ vùng trán, thái dương, ấn đường khoảng 40 triệu đồng. "Đang có chương trình giảm giá 10% nên tổng chi phí chỉ hơn 43 triệu đồng thôi. Em bảo hành cho chị 1 năm sau khi phẫu thuật. Bác sĩ ở đây tay nghề khỏi chê, chị yên tâm nhé!" - Thắng thuyết phục.

Chúng tôi lấy cớ không mang đủ tiền rồi ra về. Nhân viên này không quên dặn khi nào đến phẫu thuật làm đẹp thì chỉ cần gọi vào số ghi trên phiếu thông tin sẽ có người hỗ trợ.

Bác sĩ Hưng tư vấn tiêm thuốc giảm cân cho khách trực tuyến qua màn hình tivi

"Thuốc giảm cân thần kỳ"?!

Gần đây, giới nghệ sĩ truyền tai nhau về một loại "thuốc giảm cân thần kỳ" tên Wegovy, có thể làm cho cơ thể săn chắc mà không cần kiêng ăn, luyện tập thể dục... Thậm chí, một số nghệ sĩ còn tham gia quảng cáo cho các phòng khám, khẳng định hiệu quả của thuốc Wegovy có thể giảm 14-20 kg.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, thuốc Wegovy chưa được cấp phép sử dụng để giảm cân và điều trị một số bệnh lý khác. Ngoài ra, việc một số phòng khám sử dụng "thuốc giảm cân thần kỳ" để giảm mỡ nội tạng là vi phạm nghiêm trọng.

Để kiểm chứng thông tin từ các nghệ sĩ, chúng tôi tìm đến Phòng khám Nội khoa thẩm mỹ Vanity trên đường Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP HCM để tư vấn giảm cân. Theo tìm hiểu, phòng khám này đang được nữ nghệ sĩ nổi tiếng H.V tham gia quảng cáo, cam kết quy trình giảm cân uy tín. Trên website còn có thông tin về một bác sĩ tốt nghiệp y đa khoa BV Đại học Y Dược TP HCM và từng làm việc ở một số BV quốc tế.

Khi chúng tôi đến Vanity, một nhân viên giới thiệu về thuốc tiêm giảm mỡ, điều trị các loại bệnh lý... mà không cần tập thể dục, ăn kiêng. Sau đó, chúng tôi được dẫn vào phòng gặp bác sĩ da liễu để thăm khám kỹ hơn. Dù chúng tôi có vóc dáng, cân nặng bình thường nhưng nữ bác sĩ vẫn thúc giục tiêm thuốc giảm mỡ nội tạng, giảm máu nhiễm mỡ... Bà khẳng định phòng khám này đã tiêm "thuốc giảm cân thần kỳ" cho một số nghệ sĩ và "hiệu quả thấy rõ".

Hai ngày sau, chúng tôi quay lại Vanity thì được sắp xếp "gặp bác sĩ giỏi hơn". Sau khi đóng phí khám bệnh 150.000 đồng, chúng tôi được nhân viên dẫn lên tầng trên để vào phòng nói chuyện với bác sĩ Hưng qua màn hình tivi. Ông Hưng giới thiệu là Giám đốc Phòng khám Vanity, đang theo dõi mảng nội tổng quát. Qua màn hình, ông hỏi chúng tôi về cân nặng, bệnh lý và lý do tiêm thuốc giảm cân. "Anh bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, gout..., tìm đến đây tiêm thuốc này là đúng rồi" - ông quả quyết.

Bác sĩ Hưng giới thiệu về 2 loại thuốc được dùng tiêm vào người để hạ chỉ số máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, gout..., ngăn ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, phòng khám đang sử dụng một loại thuốc phiên bản cao hơn có tên Wegovy, "được thế giới công nhận" và được Bộ Y tế "cấp phép tiêm cho người bị béo phì, đái tháo đường, máu nhiễm mỡ...". "Thuốc này được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế nên rất an toàn. Tình trạng của anh sử dụng thuốc này là rất chuẩn rồi" - ông tư vấn.

Khi chúng tôi nói muốn giảm mỡ bụng, bác sĩ Hưng giải thích thuốc Wegovy "đúng chuẩn" chống béo phì, hạ mỡ nội tạng rất nhanh, thành công trên 90% so với các loại thuốc khác. "Hôm nay, anh thử tiêm 1 mũi, tuần sau đến bác sĩ khám lại xem sao rồi tiêm tiếp. Nếu trước đó anh khám sức khỏe rồi thì không sao, có thể tiêm bây giờ được. Sau 2 tháng, thuốc sẽ đốt mỡ nội tạng, mỡ trong máu, trong gan, điều trị bệnh tim mạch. Sau nhiều tháng thì hiệu quả thấy rõ" - ông khẳng định.

Khi chúng tôi hỏi về chi phí, nhân viên Phòng khám Vanity cho biết 1 liệu trình điều trị trong 16 tuần, giá 106 triệu đồng, giảm còn hơn 94 triệu đồng, gồm chi phí thăm khám, tái khám với các bác sĩ, thuốc giảm cân và thuốc hỗ trợ bệnh nền...

Nhân viên tư vấn gửi mẫu thuốc giảm cân Wegovy cho khách

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết đã tiếp nhận thông tin từ báo và sẽ chỉ đạo xử lý. "Quan điểm của chúng tôi là không bao che, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm" - ông khẳng định.

Trước đó, Sở Y tế TP HCM đã khuyến cáo về một số loại thuốc tiêm tan mỡ tiềm ẩn nhiều rủi ro, từng bị nhiều quốc gia cấm sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành về hiệu quả và tính an toàn. Tuy nhiên, nhiều phòng khám, spa "chui" vẫn công khai thực hiện kỹ thuật này, bất chấp nguy cơ hoại tử, biến chứng nặng cho người sử dụng. Đáng nói, nhiều nơi còn dùng nhân viên không bằng cấp y khoa thực hiện kỹ thuật tiêm xâm lấn.

(Còn tiếp)