Sôi động cuộc đua về thịt nhân tạo

Singapore cũng trở thành nước đi đầu về ngành công nghiệp này với kế hoạch 30x30 của chính phủ nhằm xây dựng khả năng tự cung tự cấp.

Đến ngày 21-6 vừa qua, Mỹ trở thành nước thứ hai bật đèn xanh đối với sản phẩm gà nhân tạo của Eat Just và Upside Foods. Cả 2 công ty này đều đặt trụ sở ở bang California.



Theo tờ South China Morning Post ngày 16-7, cuộc đua tạo ra thịt nhân tạo đang nóng lên trên thế giới sau khi đại dịch COVID-19 và một loạt dịch bệnh ở động vật phơi bày sự mong manh của hệ sinh thái thực phẩm hiện nay, nhất là ở các nước phải nhập khẩu nhiều thực phẩm.

Sự quan tâm cũng được dành cho sản phẩm sữa từ quá trình lên men chính xác - công nghệ vẫn dùng để sản xuất kháng sinh, vitamin và insulin, trong đó vi sinh vật được "lập trình" để tạo ra các phân tử hữu cơ phức tạp.

Công ty Perfect Day (Mỹ) đã ra mắt sữa nhân tạo đầu tiên tại Singapore vào tháng 11-2022. Trong khi đó, Công ty Helaina (Mỹ) "ủ" sữa mẹ bằng vi khuẩn.

Thịt gà nhân tạo được sản xuất trong lò phản ứng sinh học tại Công ty Good Meat. Ảnh: GOOD MEAT

Ông Andrew Noyes, Phó Chủ tịch Công ty Eat Just, nhận định ngành này gặp thách thức lớn nhất là về kỹ thuật và khoa học trong việc mở rộng quy mô và giảm chi phí sản xuất.

Công ty mẹ của Good Meat đã xây dựng nhà máy mới ở Singapore và nhắm đến việc cung ứng thịt nhân tạo giá cả phải chăng tại thị trường này. Trong khi đó, một số công ty khác nhắm đến phân khúc cao cấp.

Tranh cãi là điều khó tránh đối với thực phẩm được sản xuất trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là thịt nuôi trồng. Chính phủ cánh hữu của Ý hồi tháng 3 đã ủng hộ dự luật cấm thịt nuôi trồng và các loại thực phẩm tổng hợp khác.

Mục tiêu của đề xuất này là bảo vệ nền nông nghiệp, di sản ẩm thực và các lợi ích sức khỏe của chế độ ăn Địa Trung Hải truyền thống.

Tuy nhiên, những tranh cãi như thế không ngăn được lĩnh vực này vẫn phát triển mạnh. Trên toàn thế giới có 156 công ty sản xuất nhiều loại thịt nuôi trồng tính đến cuối năm 2022, theo tổ chức phi lợi nhuận quốc tế Good Food Institute.

Đáng chú ý, Công ty Avant Meats ở Hồng Kông (Trung Quốc) đã hoàn thành các nguyên mẫu của bóng cá và philê cá nuôi trồng.

Trong khi đó, Công ty Wildtype (Mỹ) đang nghiên cứu về cá hồi và Công ty Shiok Meats (Singapore) đang nuôi tôm.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The International Journal of Life Cycle Assessment cho thấy thịt nuôi trồng có khả năng gây ít tác động đến môi trường hơn so với thịt thông thường, như giúp giảm sử dụng đất nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế các khí thải gây ô nhiễm... Vấn đề là việc sản xuất thịt nuôi trồng lại cần rất nhiều năng lượng.