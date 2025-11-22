"Soi" 162 mỹ phẩm nhà Mailisa và khuyến cáo từ cơ quan quản lý

Ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và Hoàng Kim Khánh (chồng bị can Mai) cùng 6 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Một sản phẩm mỹ phẩm được Mailisa quảng cáo có tới 39 thành phần. Ảnh chụp màn hình

Khuyến cáo thận trọng với mỹ phẩm Mailisa

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Mailisa), nhập khẩu và công bố.

Theo danh sách này, Cục Quản lý Dược cho biết qua thống kê, từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã cấp 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho MK Skincare, trong đó phần lớn là sản phẩm dòng Doctor Magic được quảng bá là sản phẩm có xuất xứ từ Hồng Kông (Trung Quốc). Hiện 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết qua phản ánh, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, dễ gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Chính vì thế những ngày qua Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm thuộc ba nhãn hàng của Công ty MK Skincare đang lưu hành trên thị trường.

Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng sản phẩm.

Ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết mỹ phẩm hiện nay được quản lý theo phương thức công bố, tức là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Theo đó việc tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm được thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 06/2011/TT-BYT. Hồ sơ công bố bao gồm thông tin sản phẩm, nhà sản xuất, cơ sở nhập khẩu, thành phần, công dụng, giấy ủy quyền và giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Tổ chức, cá nhân đứng tên công bố chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi công bố và trong quá trình lưu thông sản phẩm mỹ phẩm.

Bà chủ Mailisa từng nói gì trước nghi vấn bán mỹ phẩm là hàng giả, kem trộn?

Cách đây ít ngày, trước thông tin nghi ngờ sản phẩm Doctor Magic là hàng giả, kem trộn, bà Phan Thị Mai đã đăng trên trang cá nhân với hơn 1,7 triệu lượt theo dõi, khẳng định toàn bộ sản phẩm của hãng đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế.

Ngày 11-11, bà Phan Thị Mai khẳng định trên trang cá nhân rằng sản phẩm Doctor Magic đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành.

Khi nhập khẩu bất kỳ lô sản phẩm nào, Ban lãnh đạo Mailisa luôn chủ động thực hiện kiểm nghiệm độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.

Mẫu sản phẩm được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm uy tín hàng đầu trong nước, đồng thời đối chiếu kết quả tại 2–3 đơn vị khác nhau để đảm bảo tính chính xác và minh bạch tuyệt đối.

"Nếu kết quả kiểm nghiệm không đạt, Mailisa ngay lập tức trả lại lô hàng cho đối tác nước ngoài theo đúng điều khoản hợp đồng, bảo vệ tuyệt đối quyền lợi và sức khỏe khách hàng, đồng thời giữ uy tín thương hiệu" - bà chủ Mailisa khẳng định trên Facebook.

