Sofitel ra mắt bộ sưu tập thời gian phong cách Pháp dành cho nhân viên

Chương mới cho phong cách Sofitel

Lấy cảm hứng từ tinh thần Paris, Sofitel giới thiệu Le Vestiaire - bộ sưu tập đồng phục toàn cầu được kiến tạo như một tuyên ngôn về phong cách và bản sắc cá nhân. Ra đời từ sự hợp tác giữa Sofitel và nhà thiết kế người Pháp Cordelia de Castellane, Le Vestiaire kết hợp tinh thần may đo haute couture với sự tinh tế của đời sống thường nhật, theo triết lý mix-and-match thanh lịch dành cho không gian sang trọng đương đại của Sofitel.

Bộ sưu tập trao cho 25.000 nhân viên Sofitel trên toàn cầu , từ Tiền sảnh đến Buồng phòng khả năng thể hiện dấu ấn cá nhân trong khuôn khổ thẩm mỹ chung, đồng thời đảm bảo sự thoải mái và tính ứng dụng cao. Tinh thần "effortless chic" đặc trưng của phong cách Pháp được chuyển tải qua những đường cắt may chuẩn xác, họa tiết vẽ tay và monogram đặc trưng, đan cài bản sắc thương hiệu một cách kín đáo nhưng nhất quán.

Đề cao tính đa dạng và linh hoạt, Le Vestiaire cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và thanh lịch Pháp, đồng thời thích ứng với văn hóa, khí hậu và đặc trưng vận hành của từng khách sạn trên toàn thế giới. Bộ sưu tập dự kiến được triển khai tại hệ thống Sofitel toàn cầu từ cuối năm 2026.

Một Vestiaire, vạn sắc thái biểu đạt

Sự hòa quyện hoàn hảo giữa Thiết kế váy biểu tượng và Áo vest may đo tinh xảo

Quy tụ hơn 45 thiết kế cùng danh mục phụ kiện tinh tuyển, Le Vestiaire truyền tải trọn vẹn tinh thần sáng tạo và phóng khoáng của Paris. Lấy tính linh hoạt làm giá trị cốt lõi, bộ sưu tập cho phép mỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu căn hộ Sofitel - từ Sofitel Dubai The Obelisk, Sofitel Legend Metropole Hanoi đến Sofitel Bali Nusa Dua - tự mình tinh tuyển một tủ trang phục hòa hợp với văn hóa bản địa mà vẫn giữ trọn nét thanh lịch Pháp đặc trưng.

Với các phom dáng được nghiên cứu để thích ứng với mọi nền văn hóa, khí hậu và đặc thù địa phương, Le Vestiaire mang đến một tủ đồ duy nhất với vạn khả năng biến hóa. Mỗi nhân viên Sofitel có thể tự do kết hợp các thiết kế đa năng để tạo nên diện mạo phù hợp với vóc dáng, sở thích cá nhân và sự thoải mái của riêng mình - một sự tôn vinh đích thực cho bản sắc cá nhân trong toàn hệ thống Sofitel. Điển hình như mẫu áo Gilet Cintré (Mẫu vest thiết kế may đo) với phiên bản không tay, có thể dễ dàng phối cùng quần xếp ly hoặc chân váy midi. Hơn cả một bộ sưu tập trang phục, Le Vestiaire phản ánh niềm tin của Sofitel rằng sự sang trọng đích thực luôn gắn liền với dấu ấn cá nhân.

Maud Bailly và Cordelia de Castellane

Bà Maud Bailly, CEO của Sofitel, MGallery và Emblems, chia sẻ: "Chúng tôi đang bước vào chương mới với một Sofitel đầy kiêu hãnh. Đây là thời điểm hàng loạt khách sạn của chúng tôi đang được cải tạo ngoạn mục, điển hình như Sofitel New York, Sofitel Montreal Golden Mile cùng nhiều điểm đến khác, song hành với sự ra mắt của các khách sạn Sofitel mới trên khắp thế giới với tư cách là những biểu tượng thực thụ của thương hiệu. Với tôi, điều quan trọng cốt yếu là đội ngũ nhân viên - linh hồn của sự xa xỉ - cũng phải được tận hưởng kỷ nguyên thẩm mỹ mới này. Lẽ tất yếu, họ cần được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Tôi vô cùng tâm đắc với lần hợp tác này cùng Cordelia de Castellane, người đã lột tả trọn vẹn tinh thần của một tủ trang phục tinh tế, vượt thời gian nhằm tôn vinh vẻ thanh lịch và nghệ thuật sống xa hoa của Pháp."

Nhà thiết kế thời trang người Pháp Cordelia de Castellane chia sẻ: "Với dự án này, thay vì tạo ra những bộ đồng phục cứng nhắc, tôi mong muốn thiết kế một 'vestiaire' (tủ trang phục) đúng nghĩa. Ý tưởng rất đơn giản: mỗi nhân viên có thể tự chọn cho mình một diện mạo phù hợp với không gian và vị trí công việc. Quan trọng hơn cả, tôi không muốn bó buộc bất kỳ ai vào một khuôn mẫu đồng phục cố định. Sofitel là một thương hiệu Pháp tầm cỡ, một biểu tượng đã dấn thân vào hành trình sáng tạo để thiết lập nên một di sản bền vững.

Cú bắt tay này diễn ra đầy tự nhiên bởi chúng tôi cùng sẻ chia những hệ giá trị chung: niềm đam mê cái đẹp, sự tận tâm với từng chi tiết, cùng sự trân trọng sâu sắc dành cho kỹ nghệ thủ công và sự tiện dụng. Cùng nhau, chúng tôi đã kiến tạo một tủ đồ truyền tải trọn vẹn ngôn ngữ dịch vụ hạng sang của Sofitel: ấm áp, tinh tế và toát lên vẻ thanh lịch Pháp đầy tự nhiên ".

Niềm tự hào trong từng chi tiết

Được thiết kế cùng đội ngũ và dành cho đội ngũ nhân viên, Le Vestiaire hình thành từ chính trải nghiệm của những người trực tiếp diện trang phục mỗi ngày. Từng đường cắt, chất liệu và chi tiết nhỏ nhất đều đảm bảo sự thoải mái tối ưu, phom dáng hoàn hảo cùng cảm giác kiêu hãnh giúp mỗi nhân viên tự do trong mọi chuyển động, tự tin lột tả nét thanh lịch của Sofitel qua từng cử chỉ.

Khi kỹ nghệ Haute Couture giao thoa cùng nghệ thuật hiếu khách

Vẻ đẹp tinh xảo của thời trang cao cấp dành riêng cho không gian dịch vụ hạng sang

Nhà thiết kế biểu tượng người Pháp Cordelia de Castellane đã truyền tải phong cách Paris vượt thời gian vào bộ sưu tập Le Vestiaire. Đây là thành quả từ một sự nghiệp gắn liền với tinh hoa haute couture Pháp cùng kỹ nghệ chế tác bậc thầy (savoir-faire) tại các xưởng may thủ công danh tiếng, nơi bà đã mài sắc tư duy thẩm mỹ của mình.

Quá trình thiết kế tủ trang phục toàn cầu đầu tiên này là một thử thách sáng tạo song hành cùng sự cộng tác chặt chẽ. Đắm mình trong các buổi hội thảo và thử đồ cùng đội ngũ Heartists (nhân viên) của Sofitel, bà đã nghiên cứu kỹ lưỡng về sự thoải mái, tính linh hoạt trong chuyển động và khả năng biểu đạt cá nhân, nhằm đảm bảo bộ sưu tập có thể tôn vinh mọi vóc dáng, bản sắc văn hóa và vị trí công việc khác nhau.

Những đường cắt may vượt thời gian, chất liệu giàu tính cảm quan và bảng màu giàu sức gợi đã định hình nên bộ sưu tập, nơi mỗi thiết kế đều được tính toán để chuyển đổi nhịp nhàng giữa vẻ trang trọng và sự tự nhiên. Kết quả là một diễn giải hiện đại về nghệ thuật sống kiểu Pháp (Art de vivre) tinh tế, đầy cảm hứng và gắn kết hoàn mỹ với chính những người khoác lên mình.

Bảng màu hài hòa gồm xanh navy, trắng kem, beige và xanh denim làm nền tảng cho bộ sưu tập, được lựa chọn bởi giá trị trường tồn cùng khả năng tôn vinh mọi tông da và không gian bài trí. Các phom dáng may đo càng trở nên nổi bật nhờ hệ thống phụ kiện tinh xảo bao gồm thắt lưng và ghim cài khăn, khéo léo lồng ghép biểu tượng đặc trưng Cultural Link của Sofitel đại diện cho cây cầu kết nối giữa các nền văn hóa.

Đồng thời, logo đồ họa của Sofitel được tái hiện qua loạt họa tiết monogram độc quyền, dệt trên khăn choàng, áo sơ mi, váy và cà vạt, nâng tầm dấu ấn thị giác của thương hiệu thành một ngôn ngữ thiết kế sang trọng và đầy ý nhị

Sự sang trọng trường tồn

Khởi nguồn từ triết lý "Sang trọng tận tâm" của Sofitel, bộ sưu tập Le Vestiaire được sáng tạo với tầm nhìn về sự trường tồn. Mỗi thiết kế là sự cân bằng hoàn mỹ giữa vẻ thanh lịch và độ bền bỉ, vượt qua mọi thử thách của thời gian cả về phong cách lẫn chất liệu. Những đường cắt may kinh điển, chất liệu bền chắc cùng sự tỉ mỉ trong từng chi tiết đảm bảo tủ trang phục luôn giữ vững sức hút và giá trị qua mọi mùa mốt.

Tại Sofitel, tính bền vững được xem là một giá trị cốt lõi của sự sang trọng, thay vì một sự đánh đổi. Chất liệu được tuyển chọn khắt khe dựa trên chất lượng, sự thông thoáng và độ bền; đồng thời, khả năng tái sửa chữa cũng được lồng ghép ngay từ khâu thiết kế nhằm kéo dài vòng đời cho mỗi trang phục. Từ những nét phác thảo đầu tiên đến từng đường kim mũi chỉ, mỗi yếu tố đều phản ánh tầm nhìn hiện đại về kỹ nghệ thủ công Pháp, nơi tinh thần trách nhiệm và sự tinh tế luôn song hành, và vẻ đẹp trường cửu chính là biểu đạt tối thượng của sự sang trọng.

Dấu ấn trong tủ Le Vestiaire

La Saharienne - ÁO KHOÁC SARAHAN

Là bản phối đương đại của mẫu áo safari kinh điển, thiết kế được may đo với cấu trúc tinh tế cùng hệ thống cúc mang dấu ấn thương hiệu Sofitel. Đường chiết eo cùng phom dáng bay bổng mang đến vẻ thanh lịch Paris đầy tự nhiên (effortless chic), phù hợp cho cả nhịp sống đô thị lẫn những chuyến nghỉ dưỡng. Đây là một thiết kế unisex cơ bản nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái tối ưu.

La robe iconique - VÁY ĐẦM BIỂU TƯỢNG

Mẫu váy midi đặc trưng của Sofitel là sự kết hợp giữa cầu vai may đo chuẩn xác và chân váy xếp ly uyển chuyển trong từng nhịp bước. Được hoàn thiện bởi chiếc thắt lưng mang khóa Cultural Link biểu tượng, thiết kế toát lên vẻ hiện đại, sành điệu và vô cùng linh hoạt.

Le gilet cintré - ÁO GILET MAY ĐO

Sắc sảo nhưng không kém phần nữ tính, mẫu áo gilet chiết eo này là sự giao thoa giữa độ chính xác của kỹ nghệ haute couture và sự thoải mái thường nhật. Đường thắt eo ôm gọn cùng những đường nét tinh giản kiến tạo nên một diện mạo chỉn chu, dù được phối lớp (layering) hay diện riêng biệt.

L'imprimé monogramme - HỌA TIẾT MONOGRAM SOFITEL

Dấu ấn độc bản trong vũ trụ Sofitel, họa tiết monogram này được vẽ tay tỉ mỉ, gợi nhắc đến dịch vụ "cousu-main" (may đo thủ công) vốn là giá trị cốt lõi của thương hiệu. Những đường nét thanh mảnh mang hơi thở couture vào từng phom dáng, khơi gợi cảm giác về tính độc bản. Hơn cả một họa tiết trang trí, đây là biểu đạt của nét thanh lịch Pháp tinh tế, vượt thời gian và đậm chất Sofitel.



