LOTTE Art Week Vol.2: Women in Art - Tôn vinh những người phụ nữ có bản lĩnh sống và sức sáng tạo bền bỉ

Lấy cảm hứng từ hai tác phẩm sơn mài "Mơ hoa" và "Vườn mộng" của nghệ sĩ Phạm Trà My, chiến dịch Women in Art là sự kết hợp giữa LOTTE Department Store, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội và tạp chí Marie Claire Vietnam. Đây là hành trình tôn vinh những người phụ nữ mang trong mình bản lĩnh sống và sức sáng tạo bền bỉ.

Mỗi nhân vật xuất hiện trong chiến dịch giống như một mảnh ghép trong bức tranh đa diện của nghệ thuật và đời sống. Họ có thể là người trực tiếp cầm cọ, là người đứng sau những triển lãm có chiều sâu, hay là người lặng lẽ gìn giữ những di sản may mặc truyền thống. Dù ở vai trò nào, họ đều gặp nhau ở một điểm chung: sự mềm mại trong tâm hồn nhưng mạnh mẽ trong hành động. Đó cũng chính là tinh thần của người phụ nữ hiện đại khi bước vào thế giới nghệ thuật với tất cả nội lực và sự kiên định.

Từ cảm hứng đó, không gian trưng bày Power Women in Art – Sức mạnh phụ nữ trong nghệ thuật ra đời như một lớp câu chuyện mở rộng của toàn bộ chiến dịch. Không gian này tôn vinh những phụ nữ đang hoạt động và đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật thông qua bộ ảnh chân dung đặc biệt do LOTTE Department Store phối hợp cùng Marie Claire Vietnam thực hiện.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 đóng vai trò như bối cảnh văn hóa của chiến dịch. Là một sự kiện thường niên mang tính định hướng cho tư duy sáng tạo và xu hướng thiết kế, lễ hội đặt Women in Art vào dòng chảy rộng lớn hơn của đời sống nghệ thuật đô thị. Nhờ đó, chiến dịch không tồn tại như một hoạt động trưng bày riêng lẻ mà trở thành một phần của nhịp chuyển động văn hóa đương đại của Hà Nội.

Trong số những nhân vật được giới thiệu, chị Bùi Thị Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc và là một trong những người đóng vai trò quan trọng của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, được xem như người dệt nên những kết nối giữa di sản và đương đại. Qua sự điều phối của chị, những nhà máy cũ hay những góc phố từng ngủ quên có thể trở thành không gian sáng tạo, nơi nghệ thuật bước ra khỏi bảo tàng để hiện diện sống động trong đời sống đô thị.

Với Lê Thuận Uyên, nghệ thuật không chỉ để thưởng thức mà còn là một cách để đặt câu hỏi và tái định nghĩa thế giới xung quanh. Với tư duy của một giám tuyển được đào tạo trong môi trường quốc tế, cô dẫn dắt công chúng bước vào những tầng nghĩa sâu hơn của nghệ thuật thông qua các triển lãm tại The Outpost.

Ở một góc khác của thế giới sáng tạo, Hà Cúc lại chọn gìn giữ vẻ đẹp của tà áo dài. Với chị, mỗi thiết kế không chỉ là trang phục mà còn là một ký ức văn hóa sống động, nơi hội tụ kỹ thuật may thủ công và tinh thần thẩm mỹ Á Đông thanh lịch.

Trong khi đó, nghệ sĩ Phạm Trà My dành hơn một thập kỷ gắn bó với chất liệu sơn mài. Sự kiên nhẫn của chị, thể hiện qua nhiều năm chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân, là minh chứng cho hành trình nghệ thuật thầm lặng nhưng bền bỉ.

Tác phẩm của Thu Trần lại mở ra một thế giới nơi những đối lập cùng tồn tại. Lụa tơ mềm mại và kim loại lạnh lùng, thiên nhiên và văn hóa hiện đại, tất cả được đặt cạnh nhau trong những sắp đặt đầy suy tư về vị trí của con người giữa đời sống biến động.

Với Đặng Tố Anh, nghệ thuật len vào đời sống theo cách dịu dàng hơn. Là kiến trúc sư và họa sĩ, chị vẽ tay trên vải để tạo nên những món đồ nội thất độc bản, nơi mỗi nét vẽ đều mang dấu ấn cảm xúc của người nghệ sĩ.

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Đặng Minh Cúc đại diện cho hình ảnh người phụ nữ làm nghề bằng nội lực và sự kiên định. Những vai diễn nhiều chiều trên màn ảnh truyền hình cùng hành trình làm mẹ đơn thân đã tạo nên một chân dung nghệ sĩ vừa mạnh mẽ vừa sâu sắc.

Bên cạnh đó, NSƯT Chiều Xuân là hình ảnh của một tâm hồn nghệ thuật bền bỉ qua thời gian. Không chỉ ghi dấu với nhiều vai diễn trong điện ảnh và truyền hình, chị còn là người tích cực hỗ trợ các dự án nghệ thuật trẻ, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Thông qua Women in Art, hình ảnh người phụ nữ trong nghệ thuật hiện lên với nhiều sắc thái khác nhau. Họ có thể mạnh mẽ, tĩnh lặng, suy tư hay rực rỡ, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một không gian sáng tạo đầy cảm hứng.

Triển lãm ảnh và câu chuyện của các nhân vật sẽ được giới thiệu tại LOTTE Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội. Không gian trưng bày tại Cổng Đào Tấn diễn ra vào ngày 7/3/2026. Từ ngày 8/3 đến 30/4/2026, triển lãm tiếp tục được trưng bày tại khu vực thang cuốn tầng 2 của trung tâm thương mại.