Sốc: Xuất hiện loạt tài khoản TikTok quay lén các cô gái đi chơi đêm, nạn nhân vô tư thả dáng không biết mình thành "con mồi"

Nếu là người có "đam mê" với mạng xã hội TikTok, có lẽ bạn không thể không biết đến hashtag #FYP (viết tắt "For You Page" nghĩa là "Trang dành cho bạn"). Hashtag FYP được dùng phổ biến trên TikTok giúp video lên xu hướng. Đây là một thuật toán của TikTok có chức năng tìm các video phù hợp và đưa chúng lên xu hướng trong trang For You, dựa trên những video người dùng đã xem và tương tác trước đó.

Thời gian gần đây, nhiều người dùng TikTok phát hiện ở mục For You Page xuất hiện những video đáng lo ngại trong đó phụ nữ bị quay lén khi họ đi chơi đêm.

Điều đáng nói là những loại video mang tính chất "xâm phạm quyền riêng tư" này không chỉ giới hạn ở một tài khoản cụ thể mà còn có nhiều tài khoản TikTok quay lén nhiều phụ nữ ở các thành phố khác nhau.

Hình ảnh các cô gái bị quay lén.

Theo thông tin mà trang tin tức The Tab thu thập được, tất cả các tài khoản này gần như giống hệt nhau về nội dung. Trong đó, hầu hết tên của các tài khoản đều biểu thị nội dung về du lịch và các chuyến tham quan, cụ thể tập trung vào cuộc sống về đêm của các thành phố khác nhau ở Vương quốc Anh, chủ yếu là ở 2 thành phố lớn Manchester và London.

Rất nhiều tài khoản, sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi, như Walking in *** có 381k người theo dõi, Walked *** có 41k người theo dõi, Traveler's *** có 125k người theo dõi và Big City *** có 10,3k người theo dõi.

Nếu chỉ nhìn qua những cái tên tài khoản ấy, người xem dễ bị lầm tưởng về những chuyến khám phá phố phường về đêm. Tuy nhiên, khi xem kỹ các video mới thấy "sự xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng".

Mặc dù tài khoản này tuyên bố “ghi lại cuộc sống về đêm của thành phố”, nhưng đáng chú ý là nam giới lại vắng mặt trong các video mà tài khoản đăng với tần suất nhiều đáng kinh ngạc.

Trong khi có rất nhiều người trên phố thì những kẻ quay lén lại chỉ tập trung vào phụ nữ. Trên các tài khoản có hơn 100 video và mỗi video thường có hơn 10 người bị ghi hình.

Chúng tập trung vào bộ phận nhạy cảm của phụ nữ và tập trung vào những phụ nữ mặc trang phục táo bạo. Các video có cảnh những người phụ nữ đi bộ trên phố, ăn đồ ăn và nói chuyện. Nhưng rõ ràng là không ai trong số những người phụ nữ biết rằng họ đang bị quay lén. Một số góc máy rõ ràng là từ một góc kín đáo để nạn nhân không phát hiện.

Một TikToker nổi tiếng, người xuất hiện trong 2 video riêng biệt, đã chỉ trích tài khoản này là "quá rùng rợn" và nói rằng cô chưa bao giờ biết mình đang bị quay phim.

Nạn nhân bị ghi hình là các cô gái mặc "hở bạo".

Cô gái cho biết: "Tôi có thể xác nhận rằng tất cả các cô gái trong video này đều đang bị ghi hình mà không có sự đồng ý của họ. Tôi nghĩ hành động này thật kinh tởm vì chủ tài khoản lấy cái mác là 'cuộc sống về đêm ở Manchester' trong khi thực tế đó chỉ là một anh chàng nào đó đang ghi hình các cô gái trẻ trong một buổi đi chơi đêm.

"Tôi nghĩ bạn có thể lập luận rằng việc ghi hình ở nơi công cộng là hợp pháp, không có gì sai cả, nó không sai thì không có nghĩa là nó đúng", cô gái bày tỏ quan điểm.

Ở phần bình luận, rất nhiều tài khoản lên tiếng chỉ trích các cô gái về trang phục của họ, trong đó một người dùng viết: "Họ đang ở không gian công cộng, nếu không muốn gây chú ý thì họ nên che đậy lại".

Những bình luận khác, rõ ràng từ nam giới, chỉ biết buông lời mắng nhiếc các cô gái. Thậm chí có người phán xét rằng vì những gì họ đang mặc chẳng khác gì gái làng chơi. Một số tài khoản khác còn bình luận về số tiền phải trả nếu qua đêm với cô gái nào đó xuất hiện trong video.

Cũng có những tài khoản của nữ giới lên tiếng bảo vệ các cô gái trẻ và khen ngợi họ vì đã tận hưởng niềm vui.

"Tuyệt vời! Hãy để họ tận hưởng tuổi trẻ của mình và vui chơi!", một người phụ nữ viết.

"Mọi người tham gia bình luận ở đây cần phải nhớ cách họ ăn mặc KHÔNG liên quan gì đến việc nói đồng ý!!!! (ám chỉ đồng ý qua đêm - pv)", một người khác nhấn mạnh.

Nguồn: New York Post, The Tab