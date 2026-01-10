Đám cưới tiểu thư tiệm vàng làm cả MXH Việt sục sôi, nhà gái chuẩn tài phiệt đẹp sang vô cùng tận

Những diễn biến mới nhất của Cách Em 1 Milimet đang khiến khán giả nín thở theo dõi, đặc biệt là tuyến tình cảm của cặp phụ Biên (Lê Hoàng Long) - Thư (Kiều My). Khi hai người vừa chạm tới khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi sau quãng thời gian dài đầy rào cản thì bi kịch bất ngờ ập đến. Biên bị cuốn vào vụ việc bố anh bắt cóc con gái ông trùm để tống tiền, dẫn tới cảnh anh lĩnh trọn nhát dao từ chính bố mình. Dù qua cơn nguy kịch, Biên tiếp tục đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV và theo như những gì nhà đài tiết lộ, anh đã lựa chọn im lặng, rút lui khỏi Thư sau 10 năm từng để cô chờ đội trong vô vọng.

Biên một lần nữa mặc cảm thân phận, lo sợ bản thân bị HIV không thể ở bên Thư

Giữa lúc khán giả còn chưa hết bàng hoàng, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một đám cưới được cho là của Biên, khiến cộng đồng fan lập tức dậy sóng. Trong khung hình bị lộ, nam diễn viên Hoàng Long xuất hiện với tạo hình chú rể chỉn chu, bối cảnh rõ ràng là một hôn lễ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán dữ dội chính là việc không nhìn thấy rõ mặt cô dâu. Một tài khoản MXH được cho là đã chụp lại khoảnh khắc này tiết lộ rằng nhân vật nữ trong phân cảnh cưới chính là Thư Ống Bơ, lập tức khiến cư dân mạng phát sốt, mơ về một cái kết viên mãn sau chuỗi ngày ngược tâm kéo dài của 2 nhân vật.

Bức ảnh đám cưới khiến cư dân mạng phát cuồng

Thông tin này nhanh chóng tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên háo hức chờ đợi đám cưới chính thức của cặp đôi được yêu thích bậc nhất phim, cho rằng sau tất cả bi kịch, Biên - Thư xứng đáng có một cái kết hạnh phúc. Bên còn lại lại lo ngại đây chỉ là giấc mơ của Biên, và cách đôi sẽ có cái kết đúng như tên phim, cách nhau 1 milimet, không bao giờ có thể thực sự hạnh phúc. Việc nhà đài trước đó hé lộ phân cảnh Biên tiếp tục từ chối tình cảm của Thư càng khiến khả năng này trở nên đáng ngờ, khiến khán giả vừa hy vọng vừa thấp thỏm lo sợ.

Bình luận của cư dân mạng: - Biên mà cưới được Thư là coi như đời trả đủ khổ rồi, cho người ta hưởng hạnh phúc đi biên kịch. - Xem ảnh cưới mà nổi da gà, mong không phải là mơ. - Đôi này không cưới tui báo công an. - Đám cưới sang thế này chắc chắn là con gái chủ tiệm vàng rồi.

Khán giả lo lắng cho kết cục của cặp đôi này

Sở dĩ câu chuyện tình này khiến MXH sục sôi đến vậy là bởi Thư Ống Bơ và Biên đã trải qua quá nhiều rào cản, bi kịch với 10 năm xa cách, mặc cảm thân phận. Thư là con gái của một tiệm vàng, sinh ra trong gia đình đủ đầy, lớn lên xinh đẹp, nhan sắc đúng chuẩn tiểu thư tài phiệt. Điều khiến Thư ghi điểm mạnh mẽ là dù mang xuất thân chuẩn tiểu thư nhưng cô lại ngoan hiền, tử tế, không hề chảnh chọe hay chạy theo hư vinh. Thư sống tình cảm, hết lòng vì bạn bè, yêu Biên sâu đậm, sẵn sàng đợi chờ suốt 10 năm. Chính vì vậy, chuyện tình giữa tiểu thư tiệm vàng và chàng trai nghèo mới khiến người xem day dứt đến thế.

Nhan sắc đúng chuẩn tiểu thư tiệm vàng của Thư Ống Bơ

