Mỹ nhân Việt suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, nghe tình tiết ai cũng rùng mình

Mới đây, MC - Á hậu Thanh Thanh Huyền khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi tiết lộ trải nghiệm suýt gặp nguy hiểm bị bắt cóc trong chuyến đi nước ngoài dịp Tết vào năm 2023. Theo chia sẻ của Thanh Thanh Huyền, trong thời gian ở nước ngoài, cô bất ngờ được một người phụ nữ liên tục tiếp cận, trò chuyện rất thân thiện và nhiều lần ngỏ ý mời về nhà ăn Tết. Ban đầu, nữ MC chỉ nghĩ đó là sự nhiệt tình bình thường nơi đất khách quê người. Tuy nhiên, càng về sau cô càng cảm thấy có điều bất ổn vì người này xuất hiện với tần suất dày đặc, chủ động tiếp cận và cố gắng tạo sự thân quen quá mức.

Cô chia sẻ: "Huyền từng suýt bị bắt cóc ở nước ngoài và đây là lần đầu tiên Huyền kể lại câu chuyện đó cách mà Huyền thoát nạn. Mọi người còn nhớ không, vào năm 2023 trong khoảng thời gian đang training ở Manila, Philippines thì Huyền buộc phải đón Tết xa nhà cùng với trợ lý. Thường đi đến đâu Huyền cũng quay vlog kể lại những trải nghiệm của Huyền thì Huyền còn nhớ là đúng ngày giao thừa Huyền đi dạo chợ Tết thì Huyền có gặp những cái chị đó dắt em bụng em bé nhìn giống như là hai mẹ con rất là dễ thương.

Hai người này thì có chủ động đến và tiếp cận bắt chuyện với Huyền, thậm chí là xin số điện thoại hỏi Huyền ở Manila thì đang ở căn hộ nào, địa chỉ nào. Và bất ngờ hơn nữa là mời Huyền về nhà ăn Tết. Tính của Huyền thì Huyền cũng hơi ngại làm phiền mọi người cho nên là Huyền đã chủ động từ chối một cách rất là rõ ràng và đặt ra những giới hạn cho bản thân của mình. Sau khi mà Huyền trở về nhà thì người này vẫn tiếp tục rất là niềm nở, nhắn tin và tìm cách liên lạc với trợ lý. Thậm chí nói là Huyền chỉ cần ở nhà là cho xe qua đón Huyền tới nhà của họ để ăn Tết luôn. Thì Huyền cũng không biết là có một cái linh cảm gì đó".

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ câu chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài. Nguồn: FBNV

Trong thời gian ở Philippines, MC Thanh Thanh Huyền liên tiếp bị một người phụ nữ tiếp cận, ngỏ ý mời về nhà riêng để ăn uống. Nguồn: FBNV

Vài ngày sau, Thanh Thanh Huyền có dịp gặp gỡ các cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Philippines và kể lại toàn bộ câu chuyện mình từng trải qua. Khi nữ MC đưa hình ảnh người phụ nữ liên tục tiếp cận mình cho mọi người xem, cô bất ngờ nhận được phản hồi khiến bản thân "rụng rời tay chân". Theo lời Thanh Thanh Huyền, phía đại sứ quán cho biết người phụ nữ này có ngoại hình rất giống một đối tượng nằm trong đường dây bắt cóc, buôn người và đang bị truy nã.

Nữ MC chia sẻ khi nghe thông tin đó, cô thực sự hoảng sợ vì không nghĩ bản thân lại có lúc ở gần nguy hiểm đến vậy. Cô cho hay: "Mấy ngày sau Huyền có đi gặp những người ở Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Huyền kể lại câu chuyện này và Huyền cho các anh chị coi hình. Thì mọi người nói là trời, cái chị gái này nhìn rất là giống một người đang nằm trong đường dây bắt cóc buôn người và đang bị truy nã.

Trời ơi, thật sự lúc mà Huyền nghe cái đó là Huyền bủn rủn tay chân luôn quá cả nhà. Đối với những bạn nào thường xuyên phải đi công tác hay là có cơ hội được đi du lịch hay là đi nước ngoài thì hãy cảnh giác với những trường hợp giống như là Huyền đã gặp. Đặc biệt với những bạn trẻ, hãy tự đặt ra những giới hạn cho bản thân".

Nữ MC sốc khi phía đại sứ quán cho biết người phụ nữ này có ngoại hình rất giống một đối tượng nằm trong đường dây bắt cóc, buôn người và đang bị truy nã. Ảnh: FBNV

Qua câu chuyện của mình, Thanh Thanh Huyền cũng nhắn nhủ những ai thường xuyên đi công tác, du lịch hay sinh sống ở nước ngoài cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi tưởng chừng vô hại.

Cô khuyên các bạn trẻ nên tự đặt ra giới hạn an toàn cho bản thân, biết từ chối khéo léo nhưng dứt khoát để tự bảo vệ mình. Theo Thanh Thanh Huyền, có những tình huống ban đầu trông rất thân thiện, dễ khiến người khác mất cảnh giác, nhưng phía sau lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường trước.

Chia sẻ của Thanh Thanh Huyền nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và cho rằng đây là lời cảnh báo dành cho những ai thường xuyên du lịch hoặc sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt trong các dịp lễ Tết đông người.

Qua câu chuyện của mình, Thanh Thanh Huyền cũng nhắn nhủ những ai thường xuyên đi công tác, du lịch hay sinh sống ở nước ngoài cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi tưởng chừng vô hại. Ảnh: FBNV

Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Khánh Hoà) được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô cũng từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Với bề dày thành tích trong suốt những năm tháng hoạt động và chăm chỉ cày job, Thanh Thanh Huyền được biết đến là "phú bà" khi sở hữu siêu xe, hay có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cô từng gây sốt với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ... Ở chương trình nào Thanh Thanh Huyền cũng nhận được nhiều bình luận tích cực.

Thanh Thanh Huyền được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Ảnh: FBNV